आज का राशिफल सिंह (23 नवंबर 2026):दिन अच्छा, अपेक्षा से अधिक कमाई के योग, भाग्य का साथ
Singh rashifal in hindi: साझा खुशी पर बातचीत के लिए जगह रखें। आज परिवार में प्रसन्नता और दांपत्य की संवेदनशीलता अलग धाराओं में रहेंगी।
संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना आज आपका मन खुश करेगी। उसके काम की सराहना या सम्मान के योग हैं और इससे समाज में आपका मान भी बढ़ेगा। दिन अच्छा रहेगा तथा अपेक्षा से अधिक कमाई के योग बनेंगे। भाग्य का साथ महसूस होगा, फिर भी मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि का अष्टम शनि चरण साझा धन और निजी चिंताओं को भारी बनाएगा। कुछ जवाब देर से मिलेंगे और बातें धीरे खुलेंगी। खुशी की खबर के बीच भी अधूरी जानकारी की याद लौटेगी। जीवनसाथी से संबंध में खटास आने की संभावना दिन का संवेदनशील पक्ष रहेगी।
सिंह राशिफल करियर आज कैसा है?
आज सीखने का मन अच्छा रहेगा। किसी शिक्षक या बुजुर्ग की बात महत्वपूर्ण होगी और उनकी कही बात पर आगे सोचेंगे। करियर के परिणामों को लेकर हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी संभावनाओं के बीच प्रतीक्षा का हिस्सा बना रहेगा। पढ़ाई में किसी विषय को समझने की इच्छा मजबूत होगी। परिचित तरीके से आगे बढ़ना आसान लगेगा और अधिक पेचीदा योजना मन पर दबाव डालेगी। यात्रा का विषय भी ध्यान में आ सकता है, हालांकि उसके परिणाम का अलग दावा नहीं है। अपनी कार्ययोजना सरल रखें। आज काम की अच्छी दिशा और किसी लंबित जवाब की धीमी चाल साथ रहेंगी। दोनों को एक जैसा मानकर अपना आकलन करने की प्रवृत्ति होगी।
सिंह राशिफल मनी लाइफ आज कैसी है?
उम्मीद से अधिक आय होने की संभावना है। दिन की अच्छी बात यही रहेगी कि कमाई के मामले में अनुमान से बेहतर स्थिति बनने के योग हैं। साझा रकम से जुड़ी किसी बात की पूरी स्पष्टता मिलने में देर होगी। अपने हिस्से और सामने वाले की जानकारी के बीच अंतर महसूस होगा। इस कारण अच्छी आमदनी का संकेत होते हुए भी आर्थिक चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होगी। आज उपलब्ध रकम और प्रतीक्षा में पड़ी रकम को अलग समझना उपयोगी रहेगा। किसी देर से आने वाले जवाब के भरोसे नया खर्च तय न करें। दिन में आर्थिक राहत की गुंजाइश रहेगी, पर निजी सवालों के उत्तर धीरे सामने आएंगे।
सिंह राशिफल लवलाइफ आज कैसी है?
जीवनसाथी के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना है। आज की कड़वी बात आगे भी याद रह सकती है। वृश्चिक राशि के चौथे भाव में सूर्य घर के भीतर अधिकार और आत्मसम्मान के प्रश्न को प्रमुख बनाएगा। अपनी बात माने जाने की अपेक्षा बढ़ेगी और घरेलू निर्णय पर असहमति निजी चोट जैसी लगेगी। चेतावनी साफ है, साथी से ऐसी कठोर बात न कहें जो विवाद समाप्त होने के बाद भी चुभती रहे। संतान की अच्छी खबर घर में खुशी का अवसर देगी। उसके सम्मान या सराहना की संभावना आपका मन गर्व से भरेगी।
सिंह राशिफल हेल्थ आज कैसी है?
सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं, लेकिन मन बेचैन रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने की इच्छा बढ़ेगी और किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत मानसिक सहारा देगी। बाहरी तौर पर दिन अच्छा बीतने के बाद भी भीतर कोई निजी चिंता बनी रहेगी। देर से मिलते जवाब के बारे में बार-बार सोचने का मन होगा। आज इस बेचैनी को किसी निश्चित बीमारी का नाम देने का आधार नहीं है। अपने दिन में शांत विराम रखें। किसी बुजुर्ग की सहज बात मन में जगह बनाएगी। दिन की उपलब्धियां संतोष देंगी, जबकि एक अनसुलझा सवाल बीच-बीच में ध्यान खींचता रहेगा।
क्या करें
संतान की अच्छी बात या उपलब्धि पर उसके साथ बैठकर खुशी साझा करें।
क्या न करें
देर से आए जवाब की नाराजगी घर की दूसरी बातचीत में न जोड़ें।
कल का राशिफल
कल वरिष्ठों से सम्मान और सहयोग मिलेगा। व्यापार विस्तार की योजना बनेगी। पढ़ाई धीमी रहेगी। जीवनसाथी संतुष्ट रहेगा, संतान का व्यवहार खलेगा। उसके स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा। अतिरिक्त आय के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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