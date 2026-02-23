सिंह राशिफल 23 फरवरी 2026: फाइनेंस में सिंह वालों की स्टडी अप्रोच काम आएगी, ऑफिस में बातचीत के दौरान किसी पर हावी ना हों
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।फाइनेंस में सिंह वालों की स्टडी अप्रोच काम आएगी, ऑफिस में बातचीत के दौरान किसी पर हावी ना हों
Leo Horoscope for Today 23rd February 2026: आज सिंह राशि वालों की कॉन्फिडेंट एनर्जी आपके लिए नए मौके लाएगी। आप बोल्ड और ब्राइट फील करेंगे। आज आपके लिए इमेजिनेटिव आइडियाज आएंगे, इनसे आप सोशल बॉन्ड में और प्रोजेक्ट में अच्छे से मदद होगी। आपको सभी प्लान को क्लिएरिटी से शेयर करना है। जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए साफ बोले और प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाएं। समझदारी से उठाया गया एक छोटा सा रिस्क आपको पहचान दिला सकता है। मौज-मस्ती और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाए रखें ताकि गति बनी रहे। अपने टैलेंट पर भरोसा करें और सिंपल प्लान फॉलो करें।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों का रोमांस बढ़ेगा। आपको इंटरेस्ट और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातों में रुचि दिखानी है। एक फ्रेंडली जोक और छोटा क्रिएटिव गेस्चर आपके प्यार को और बढ़ाएगा। सिंगल आज किसी ऐसे से मिलेंगे. जो आपके कॉनफिडेंस की तारीफ करेगा। आपको शुरुआत केजुअली हैलो से कनी है, क्लियर और पोलाइट अप्रोच को अपनाएं। इस समय किसी भी बात को लेकर बड़े-बड़े वादे ना करें। सिंपल रहनकर ईमानदार से आप विश्वास जीत सकते हैं। अगर आपको किसी बात की टेंशन लगती है, तो आप एक स्टेप वापस आ सकते हैं । अपने दिल से बाद में जरूर पूछें।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए काम में लग्न मददगार साबित होगी, जब आप अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। सिंह राशि वाले हंबल रहें और हर जीत को अच्छे से सेलिब्रेट करें? आज सिंह राशि वालों के क्विक लर्निग स्टेप्स और शार्ट ऑनलाइन लेसन आपको ताकत देंगे और आपकी प्रोग्रेस आपे लीडर्स को भी दिखाई देगी। अगर आप किसी तरह का आइडिया सामने ला रहे हैं, तो आपको सिंपल उदाहरण और ईमानदारी से भरे जवाबों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी के साथ बातचीत में उन पर हावी ना हों, इसके बजया उनके भी विचार मांगे और इससे सपोर्ट बढ़ता है। आपके टीम मैंबर्स आपके कॉन्फिडेंस, फेयर चॉइस और बैक प्रैक्टिकल प्लान का सम्मान करते हैं।आपको छोटे प्रोजेक्ट के लिए भी पहल करनी चाहिए, जिससे आपके स्किल्स दिखें।
सिंह मनी राशिफल
आर्थिक तौर पर सिंह राशि वालों की स्टडी अप्रोच आज जीतेगी। अपने खर्च को ट्रैक करें और इमरजेंसी के लिए एक छोटा अमाउंट आपको अलग निकालना है। आपको एक साइट काम से छोटा सा लाभ होगाष आपको इस समय बड़ी अमाउंट की खरीददारी को अवाइड करना है और अगर लोन लेना चाह रहें, तो सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करें। आपको परिवार के साथ प्लान डिस्कस करना है और क्लियर एडवाइज पर भरोसा करें। सिंपल बजटिंग और छोटे रेगुलर सेविंग आपकी चिंता को दूर करेंगे और आपके लिए भविष्य की जरूरतों के लिए अच्छे प्लान को बनाएंगे। इसके लिए एक टारगेट सेट करें।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वाले जिंदादिल महसूस करेंगे, अगर वो अपनी गति को बनाए रखेंगे। आज आपको एक्टिविटी के लिए शार्ट ब्रैक लेना है, जैसे ब्रिस्क वॉक और स्ट्रैचिंग जिससे आपका ब्लड सरकुलेशन अच्छा रहेष आपको अपनी बॉडी को अच्छे से पोषण भी देना है, इसके लिए लाइट वेज खाना खाएं और खूब सारा पानी पिए और अपनी एनर्जी को छीक रखें। आपको रात के समय हैवी खाना और लेट नाइट डिनर आजि से बचना है, इसकी बजया आप हल्का खाना खाए, इससे आपके आराम में खलल पड़ सकती है। आपको रोज कुछ मिनटों के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो ब्रैक लें और आराम करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां