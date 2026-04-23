सिंह राशिफल 23 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें पूरा राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 21 april 2026: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जन्म के समय चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। यहां सिंह राशि वाले पढ़ें कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन
Leo Horoscope Today for April 23, 2026: हर चीज के लिए आपको ऑडियंस की जरूरत नहीं है। एक शांत मूड में भी अच्छा कर सकते हैँ। सूर्य वृषभ राशि की तरफ है आपका इमोशनल नजरिया थोड़ा और सॉफ्ट होगा। एक फैसला जो अपने लिए लेना चाहते हैं उसे फॉलो करने की जरूरत है। अगर कोई आपके पास है तो उसे आपके साथ रहने की खास जरूरत है।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज आपको लवर या पार्टनर के लिए हर पल को खास बनाना है, इसके लिए असली चीजों को महत्व दें। आपका बॉन्ड आज किसी प्लेन चीज से भी अच्छा हो सकता है।सिंगल लोगों को सबसे ज्यादा वो अपील करता है जब लो रिलेक्स होते हैं और इप्रेशन नहीं क्यूरेट करने होते। आपका प्यार मजबूत होगा, अगर आपकी टेंडरनेस साधारण होगी। एक साथ बैठकर खाना, शेयर टास्क और बातचीत आपके लिए बहुत खास रहेगी।
Leo Career Horoscope Today,सिंह करियर राशिफल
आपको बता दें कि पहचान बड़े एफर्ट करने से नहीं मिलती है, लेकिन अच्छे काम करने से यह तुरंत मिल जाती है। आज का दिन सूट कर रहा है क्राफ्ट, रिफाइनमेंट और रिजल्ट को।अगर आप एम्पलॉयड हैं तो आपको क्वालिटी पर फोकस करना है ना कि विजिबिलिटी पर। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो आपको प्लानिंग, आर्गनाइजिंग और पॉलिशिंग में खास ध्यान देना है। आज स्टूडेंट्स हैं, तो आपको शोर शराबे से बचकर पढ़ाई पर खास फोकस करना है। आज बेस्ट प्रोफेशनल चॉइस यही है कि आपका काम बोले।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज इमेज, और बेकार की अपग्रेडिंग से जुड़ा कोई खर्चा है तो उसे दोबारा से देख लें। आपको कोई भी खरीददारी से पहले देखना है कि क्या वाकई में इसकी जरूरत है। अगर आप सेविंग, निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो इस बात को समझ लें कि जमीनी तौर पर जुड़े रहें, ऐसे फैसलों को अवाइड करें दो घमंड और आवेग में होकर लेने हों।अगर घर के किसी मामले में बदलाव है तो आपको ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट को समझना है। आज का दिन आपसे स्मार्ट सयंम का फेवर करता है, जो आपके भविष्य को बचाएगा आप पैसों के साथ मजबूत फील करते हैं, जब आपको पता हो कि आपको मूल्यों को चूज करना है।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आपकी एनर्जी कम हो सकती है, अगर आप अधिक देर तक काम करेंगे। आपका शरीर आराम को बोल रहा है। आपको थकान हो सकती है। ऊपरी हिस्से में टाइटनेस रह सकती है। आपका शरीर संकेत दे रहा है कि उसे विटामिन और मिनल की जरूरत है। आपको धूप की रोशनी में थोड़ा स्ट्रेचिगं करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। आज आपका सिस्टम अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा,आपके लिए अपने पॉश्चर पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप गलत पॉश्चर में बैठेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें