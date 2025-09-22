Leo Horoscope today 22 September 2025 Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal daily prediction in hindi सिंह राशिफल 22 सितंबर: सिंह राशि वालों के पास प्रोफेशनल लाइफ में आज लीडरशिप के मौके आएंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह राशिफल 22 सितंबर: सिंह राशि वालों के पास प्रोफेशनल लाइफ में आज लीडरशिप के मौके आएंगे

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 22 September Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है, जिसका ग्रह स्वामी सूर्य है। रिस्क भरी डील से बचें और किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी पढ़ें। किसी दोस्त की सलाह गलती होने से बचा सकती है। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 22 Sep 2025 06:21 AM
Leo Horoscope for Today 22 September 2025 : आपका आत्मविश्वास आज बढ़ेगा। छोटे बोल्ड स्टेप्स से आपको तारीफ मिलेगी। हमेशा हंबल रहें और अच्छे से अपने पार्टनर से बात करें। जब भी आपको मदद ऑफर हो, इसे स्वीकार करें। अपने आइडियाज स्पष्ट तरीके से शेयर करें। अपने गोल्स वास्तविक बनाएं और इनको लेकर मेहनत करें।

सिंह लव राशिफल

आज हैप्पी मूवमेंट बनाएं और इन्हें एक दूसरे के साथ शेयर करें। लगातार अटेंशन देकर और चुपचाप इशारों से आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में कमिटेड हैं, तो एक छोटी सी शेयर्ड एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं। अपने पार्टनर की तारीफ करें। अगर आप दोनों में छोटी-मोटी मिसअंडरस्टेंडिग और असहमति हों, तो अहंकार से बचें। अगर जरूरी लगे तो माफी मांगें।

सिंह करियर राशिफल

आज आपके पास लीडरशिप के मौके आएंगे। आप क्लियर और शांत होकर एक्शन लें। पहले प्राथमिकता वाले काम है, उन्हें खत्म करने की कोशिश करें। आगे बढ़ने के लिए नोट्स बनाएं। साथ काम करने वालों की मदद करें, इससे टीमवर्क इंप्रूव होगा। अगर नए स्किल्स सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल करें। ऐसे वायदे ना करें, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक छोटी सी सक्सेस आपके लिए सीनियर्स से तारीफ ला सकती है।

सिंह मनी राशिफल

अगर आप सिंपल तरीके से प्लान बनाते हैं, तो पैसा आपको पॉजिटिव लगता है। छोटे खर्चों को ट्रैक करें। आज बचत के लिए थोड़ा सा हिस्सा अलग रखें। रिस्क भरी डील से बचें और किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसकी पूरी जानकारी पढ़ें। किसी दोस्त की सलाह गलती होने से बचा सकती है। अगर शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक छोटी लिस्ट बना लें और उसके अुनसार ही शॉपिंग करें। फ्यूचर के लिए एक छोटा सा खर्च प्लान करें और अभी से थोड़ी बचत शुरू करें। धैर्य और छोटे कदम लगातार सुधार लाते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंहराशि वालों की एनर्ज अच्छी है, लेकिन जल्दबाज से बचें। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग, एक गिलास पानी से करें। हल्का, वेजीटेरियन खाना खाएं। इसनें फल और साबुत अनाज शामिल करें। आंखों को बार-बार आराम दें। आज रात नींद की रूटीन नियमित रखें। अगर तनाव बढ़ता है, तो रुकें, धीरे-धीरे सांस लें और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपका साथ दे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

