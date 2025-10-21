Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 22 October 2025 aaj ka Singh Rashifal future prediction
सिंह राशिफल 22 अक्टूबर: आज कोई भी डील करने से पहले ध्यान रखें ये 1 बात

सिंह राशिफल 22 अक्टूबर: आज कोई भी डील करने से पहले ध्यान रखें ये 1 बात

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Tue, 21 Oct 2025 08:51 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 22 अक्टूबर 2025: आज आपका कॉन्फिडेंस आपको लीडरशिप से जुड़े कदम उठाने में मदद करेगा। कार्यों को निर्देशित करने के लिए आकर्षण और क्लियर शब्दों का प्रयोग करें। मित्र आपके साहस की तारीफ करते हैं। धैर्य रखें और छोटी-छोटी जीत की तारीफ करें। छोटे लक्ष्य बनाएं, जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगें, मददगारों का धन्यवाद करें, और हर छोटी जीत का जश्न एक शांत उत्सव के साथ मनाएं।

सिंह लव लाइफ: प्यार के मामले में, ईमानदारी से तारीफ और देखभाल दिखाएं। आराम से बोलें, एक साथ समय बिताने की योजना बनाएं, और बोलने से ज्यादा सुनें। सच्ची लगने वाली तारीफें दिलों को खुश कर देंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराएं और लोगों से जिज्ञासा के साथ मिलें। अगर किसी रिलेशन में हैं, तो सम्मान दिखाने और विश्वास को गहरा करने के लिए कोई छोटा सा मददगार काम करें। ईमानदारी से तारीफ करें, छोटी सैर या आनंददायक बातचीत की योजना बनाएं, छोटे-मोटे कामों में मदद करें, और आज ध्यान और मुस्कुराहट के साथ सम्मान दिखाएं।

करियर राशिफल: आज का दिन क्लियर योजनाओं और गति की मांग करता है। किसी छोटे काम को लीड करें, शांति से चरणों की जांच करें। कार्यों को आसान भागों में बांटें, लक्ष्यों को क्लियर रूप से लिखें। जब टीम के साथी सुझाव दें तो उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहें। यह नेतृत्व बड़ी भूमिकाओं के लिए सपोर्ट और भविष्य के अवसरों का निर्माण करता है। जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगें, एक समय में एक छोटा काम पूरा करें। निरंतर सफलता के लिए टीम वर्क की तारीफ करें।

ये भी पढ़ें:इन 3 राशियों पर बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा, नहीं रहती है पैसों की कोई कमी
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 21-27 अक्टूबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप क्लियर उद्देश्य के साथ खर्च करते हैं तो धन का मामला स्टेबल दिखता है। दिखावटी खरीदारी से बचें और जरूरी बिलों की योजना बनाएं। सब्स्क्रिप्शन की जांच करें। परिवार के साथ सरल बजट साझा करें और ईमानदारी के साथ सौदे करें। खरीदारी से पहले सोच-विचार करना अच्छा रहेगा और शांति लाएगा। एक छोटा बचत लक्ष्य बनाएं, फालतू खरीदारी से बचें, कीमतों की तुलना करें, परिवार के साथ ईमानदार लागत के विचार साझा करें। हर हफ्ते जरूरतों की एक लिस्ट बनाएं और उसकी जांच करें।

सेहत राशिफल: एनर्जी अधिक है लेकिन संतुलन जरूरी है। बीजी काम के बीच आराम करें और पानी और हल्का भोजन पास रखें। फ्रेश होने के लिए छोटी सैर और हल्के स्ट्रेचिंग करें। समय पर सोएं और देर से भारी भोजन करने से बचें। अगर तनाव बढ़ता है, तो मन और शरीर को स्टेबल करने के लिए धीमी गति से सांस लें। अपनी एनर्जी को आराम के साथ बैलेंस करें, हल्का शाकाहारी भोजन करें, हाइड्रेटेड रहें, धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करें, जल्दी सोएं, और जब आप अच्छा महसूस न करें तो देखभाल के लिए कहें।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 22 अक्टूबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
leo Leo Rashifal Leo Zodiac अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने