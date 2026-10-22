आज का सिंह राशिफल (22 अक्टूबर) : अपनी बात दबाना जरूरी नहीं, न हर असहमति को विरोध समझना
Today Leo Horoscope in hindi:यदि यात्रा, प्रशिक्षण या देखभाल पर खर्च करना हो तो उसका उद्देश्य और सीमा तय करें। केवल प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खरीदारी न करें।
जन्म चंद्र राशि के आधार पर आज पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत, सहयोग और साझा काम प्रमुख रह सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का समर्थन निश्चित न मानें। राहु कुंभ राशि के सातवें भाव और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी रिश्तों की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच स्पष्टता मांगती है। सहमति बनाने के लिए अपनी बात दबाना जरूरी नहीं, न ही हर असहमति को विरोध समझना उपयोगी होगा। पहले समझें कि सामने वाला वास्तव में क्या कर सकता है। आज छोटी, निभाई जा सकने वाली सहमति बड़े अस्पष्ट वादे से बेहतर रहेगी।
आज का सिंह राशिफल करियर
यदि व्यवसाय में नया सहयोग या प्रस्ताव आए तो उसका उत्साहपूर्वक स्वागत कर सकते हैं, पर जिम्मेदारी, निर्णय अधिकार और भुगतान की व्यवस्था जांचना जरूरी रहेगा। नौकरी में किसी सहकर्मी पर निर्भर काम हो तो जरूरी जानकारी समय रहते साझा करें। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। यह अष्टम शनि की महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा दायित्व, अनिश्चितता और काम की गति संभालना आवश्यक है। इसे नुकसान की भविष्यवाणी न मानें। लंबित प्रक्रिया में धैर्य और स्पष्ट अभिलेख मदद करेंगे। बुध तुला राशि के तीसरे भाव में है। लिखित संवाद, अभ्यास और प्रस्तुति में सुधार उपयोगी रह सकता है। विद्यार्थियों को समूह अध्ययन में अपना हिस्सा तय करना चाहिए। दूसरों को समझाने के साथ स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करके भी तैयारी परखें।
आज का सिंह राशिफल धन
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, आराम और निजी जिम्मेदारियों के लिए सीमा आवश्यक है। इसे समृद्धि या खर्च की स्वतः भरपाई का आश्वासन न समझें। बचत का इरादा अच्छा है, लेकिन पहले नियमित बिल और साझा देनदारियां सामने रखें। कोई रकम अलग रखने से पहले देखें कि जरूरी भुगतान प्रभावित तो नहीं होगा। व्यवसाय की साझेदारी में संभावित लाभ के साथ खर्च और बाहर निकलने की शर्तें भी समझें। सट्टे या तेज मुनाफे के दावे से दूरी रखें।
आज का सिंह राशिफल लव
जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है, लेकिन उसकी उपलब्धता पूछना बेहतर है। आपकी जरूरत महत्वपूर्ण है तो सामने वाले की थकान और जिम्मेदारियां भी सुनें। किसी साझा योजना पर मतभेद हो तो निर्णय को जीतहार का प्रश्न न बनाएं। अकेले पाठकों के लिए नया परिचय समझने का अवसर हो सकता है, फिर भी आकर्षण और भरोसे में अंतर बनाए रखें। पुराने संबंध में अपने लिए कुछ निजी समय मांगना गलत नहीं, बस उसका अर्थ स्पष्ट करें। परिवार के साथ बातचीत में सम्मानजनक शब्द चुनें। यदि कोई मदद तुरंत संभव न हो तो उसे संबंध की कमी का प्रमाण न मानें।
आज का सिंह राशिफल हेल्थ
आज अपनी ऊर्जा का हिसाब काम की सूची जितनी गंभीरता से रखें। नियमित व्यायाम करते हों तो क्षमता के अनुरूप अभ्यास करें, अचानक अधिक करने की जरूरत नहीं। देर तक काम या बातचीत चलने से नींद प्रभावित होती हो तो रुकने की सीमा तय करें। भोजन के लंबे अंतराल और आराम की उपेक्षा से बचें। साझा जिम्मेदारी का तनाव महसूस हो तो काम बांटने की बात करें। किसी परेशानी को छिपाकर सामान्य दिखने की कोशिश आवश्यक नहीं है। लगातार लक्षण या असामान्य थकावट होने पर योग्य चिकित्सक से सलाह लें, ग्रहस्थिति के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।
शुभ अंक
१
शुभ रंग
तांबई लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी साझा काम की जिम्मेदारी और अगला कदम लिखकर तय करें। अपने खर्च में एक ऐसी मद पहचानें जिसे बिना जरूरी सुविधा घटाए सीमित किया जा सके, और संबंधित व्यक्ति को अपनी सीमा स्पष्ट बताएं।
क्या न करें
साथी की सहमति पहले से मानकर वादा न करें। बिना पढ़े साझेदारी स्वीकार करने, उधार लेकर दिखावे का खर्च करने और थोड़ी देरी को पूरी योजना की विफलता समझ लेने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र