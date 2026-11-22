Singh rashifal in hindi: किसी जिम्मेदारी को संभालने में अनुभव काम आएगा। घर से निकलते समय भी मन में उत्साह रहेगा और लौटकर दिन का अनुभव साझा करने की इच्छा होगी।

Leo Horoscope today 22 november 2026, आज का सिंह राशिफल: घर में बच्चों की प्रगति से संतोष होगा और आज सफलता का भरोसा मजबूत रहेगा। जिस काम में अपनी क्षमता दिखानी है, उसमें हिचक कम होगी। दिन कई दिशाओं से अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत लेकर आया है। अपनी बात रखते समय अधिकार का भाव रहेगा और आगे बढ़ने की उम्मीद भी बनी रहेगी। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बल देगा। लोगों के बीच अपनी मौजूदगी का महत्व महसूस करेंगे। किसी बुजुर्ग या शिक्षक से बातचीत में सीखने योग्य बात सामने आएगी। घर से निकलते समय भी मन में उत्साह रहेगा और लौटकर दिन का अनुभव साझा करने की इच्छा होगी। बच्चे अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे। उनकी कोशिश देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। आज उपलब्धि का अर्थ केवल बाहर की प्रशंसा तक सीमित नहीं रहेगा, अपने घर का संतोष भी उसमें शामिल होगा।

एक नजर में: पढ़ाई और सोच समझकर किए प्रयासों के लिए अच्छा दिन। सुख सुविधा के खर्च से सावधान।

आज का सिंह राशिफल (22 नवंबर 2026): काम में सोच समझकर लिया गया सीमित रिस्क रहेगा उपयोगी करियर राशिफल विद्यार्थी पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे। कठिन विषय सामने आने पर प्रयास जारी रखने का मन रहेगा। समझी हुई बात को दोहराते समय भरोसा बढ़ेगा और तैयारी में प्रगति के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने का अच्छा मन बनेगा और किसी शिक्षक या बुजुर्ग की बात का महत्व बढ़ेगा। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। नौकरी और कारोबार में किए प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। अपने काम को लेकर संकोच कम रहेगा। किसी जिम्मेदारी को संभालने में अनुभव काम आएगा और अपनी क्षमता पर भरोसा स्पष्ट होगा। काम में सोच समझकर लिया गया सीमित जोखिम उपयोगी साबित होने के योग रखता है। आज पढ़ाई का सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला हिस्सा पहले पूरा करें।

धन राशिफल आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम की संभावना है। काम में परखे हुए अवसर पर आगे बढ़ने का मन होगा और भविष्य की कमाई पर विचार करेंगे। केवल उत्साह को निवेश का आधार बनाना ठीक नहीं रहेगा। शुक्र आज कन्या राशि के दूसरे भाव से तुला राशि के तीसरे भाव में जाएगा। इससे अपने लोगों पर स्नेह जताने और सुख सुविधा जुटाने के लिए खर्च की इच्छा बनी रहेगी। घर में पसंद की चीज लेने की चर्चा हो सकती है। अच्छा मन खरीदारी की ओर खींचेगा और शौक अधिक आकर्षक लगेंगे। सावधानी यही है कि सफलता की उम्मीद में खर्च की सीमा न बढ़ाएं। निवेश का फैसला अपनी आर्थिक क्षमता और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। रोज की बातचीत में अपनापन होगा और अपनी खुशी साझा करना अच्छा लगेगा। किसी बात पर साथ हंसने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो मिलने का मौका आने की संभावना है। मुलाकात को लेकर उत्साह रहेगा और एक दूसरे की बात सुनने का मन होगा। बच्चों का प्रदर्शन संतोष देगा। उनसे जुड़ी उम्मीदों में सहजता आएगी और घर में उनकी कोशिश का जिक्र होगा। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनेंगे तो अपना अनुभव भी याद आएगा। परिवार के बीच आत्मविश्वास बना रहेगा, मगर हर बातचीत में अंतिम राय देने की चाह दूरी बढ़ा सकती है। साथी के लिए उपलब्ध समय स्पष्ट रखें। आज रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी और घर का साथ दिन की खुशी को बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहने के संकेत हैं और मन प्रसन्न रहेगा। दिन की गतिविधियों में शामिल होने का उत्साह होगा। काम और पढ़ाई में मन लगने से भीतर संतोष बढ़ेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा होने के कारण रोज की जिम्मेदारियां हल्की महसूस होंगी। फिर भी अच्छे उत्साह में आराम का समय घटाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की बात बने तो अपनी सामान्य दिनचर्या का ध्यान रखना उपयोगी रहेगा। किसी मार्गदर्शक से हुई अच्छी बातचीत मानसिक ताजगी देगी। शाम तक दिन की प्रगति को लेकर अच्छा महसूस करेंगे। भोजन और विश्राम का रोज का क्रम बनाए रखें।

शुभ अंक- ९

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें किसी शिक्षक या बुजुर्ग से अपना सवाल पूछें। बातचीत में उपयोगी सीख सामने आएगी।