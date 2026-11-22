आज का सिंह राशिफल (22 नवंबर 2026): काम में सोच समझकर लिया गया सीमित रिस्क रहेगा उपयोगी
Singh rashifal in hindi: किसी जिम्मेदारी को संभालने में अनुभव काम आएगा। घर से निकलते समय भी मन में उत्साह रहेगा और लौटकर दिन का अनुभव साझा करने की इच्छा होगी।
Leo Horoscope today 22 november 2026, आज का सिंह राशिफल: घर में बच्चों की प्रगति से संतोष होगा और आज सफलता का भरोसा मजबूत रहेगा। जिस काम में अपनी क्षमता दिखानी है, उसमें हिचक कम होगी। दिन कई दिशाओं से अनुकूल परिणाम मिलने के संकेत लेकर आया है। अपनी बात रखते समय अधिकार का भाव रहेगा और आगे बढ़ने की उम्मीद भी बनी रहेगी। सिंह राशि के पहले भाव में गुरु आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा को बल देगा। लोगों के बीच अपनी मौजूदगी का महत्व महसूस करेंगे। किसी बुजुर्ग या शिक्षक से बातचीत में सीखने योग्य बात सामने आएगी। घर से निकलते समय भी मन में उत्साह रहेगा और लौटकर दिन का अनुभव साझा करने की इच्छा होगी। बच्चे अपेक्षाकृत अच्छा करेंगे। उनकी कोशिश देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। आज उपलब्धि का अर्थ केवल बाहर की प्रशंसा तक सीमित नहीं रहेगा, अपने घर का संतोष भी उसमें शामिल होगा।
एक नजर में: पढ़ाई और सोच समझकर किए प्रयासों के लिए अच्छा दिन। सुख सुविधा के खर्च से सावधान।
आज का सिंह राशिफल (22 नवंबर 2026): काम में सोच समझकर लिया गया सीमित रिस्क रहेगा उपयोगी
करियर राशिफल
विद्यार्थी पूरे ध्यान और आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे। कठिन विषय सामने आने पर प्रयास जारी रखने का मन रहेगा। समझी हुई बात को दोहराते समय भरोसा बढ़ेगा और तैयारी में प्रगति के योग हैं। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे सीखने का अच्छा मन बनेगा और किसी शिक्षक या बुजुर्ग की बात का महत्व बढ़ेगा। यात्रा का विषय भी सामने आ सकता है। नौकरी और कारोबार में किए प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। अपने काम को लेकर संकोच कम रहेगा। किसी जिम्मेदारी को संभालने में अनुभव काम आएगा और अपनी क्षमता पर भरोसा स्पष्ट होगा। काम में सोच समझकर लिया गया सीमित जोखिम उपयोगी साबित होने के योग रखता है। आज पढ़ाई का सबसे अधिक ध्यान मांगने वाला हिस्सा पहले पूरा करें।
धन राशिफल
आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम की संभावना है। काम में परखे हुए अवसर पर आगे बढ़ने का मन होगा और भविष्य की कमाई पर विचार करेंगे। केवल उत्साह को निवेश का आधार बनाना ठीक नहीं रहेगा। शुक्र आज कन्या राशि के दूसरे भाव से तुला राशि के तीसरे भाव में जाएगा। इससे अपने लोगों पर स्नेह जताने और सुख सुविधा जुटाने के लिए खर्च की इच्छा बनी रहेगी। घर में पसंद की चीज लेने की चर्चा हो सकती है। अच्छा मन खरीदारी की ओर खींचेगा और शौक अधिक आकर्षक लगेंगे। सावधानी यही है कि सफलता की उम्मीद में खर्च की सीमा न बढ़ाएं। निवेश का फैसला अपनी आर्थिक क्षमता और उपलब्ध जानकारी के आधार पर लें।
लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। रोज की बातचीत में अपनापन होगा और अपनी खुशी साझा करना अच्छा लगेगा। किसी बात पर साथ हंसने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंध में हैं तो मिलने का मौका आने की संभावना है। मुलाकात को लेकर उत्साह रहेगा और एक दूसरे की बात सुनने का मन होगा। बच्चों का प्रदर्शन संतोष देगा। उनसे जुड़ी उम्मीदों में सहजता आएगी और घर में उनकी कोशिश का जिक्र होगा। किसी बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनेंगे तो अपना अनुभव भी याद आएगा। परिवार के बीच आत्मविश्वास बना रहेगा, मगर हर बातचीत में अंतिम राय देने की चाह दूरी बढ़ा सकती है। साथी के लिए उपलब्ध समय स्पष्ट रखें। आज रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी और घर का साथ दिन की खुशी को बढ़ाएगा।
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहने के संकेत हैं और मन प्रसन्न रहेगा। दिन की गतिविधियों में शामिल होने का उत्साह होगा। काम और पढ़ाई में मन लगने से भीतर संतोष बढ़ेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा होने के कारण रोज की जिम्मेदारियां हल्की महसूस होंगी। फिर भी अच्छे उत्साह में आराम का समय घटाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने की बात बने तो अपनी सामान्य दिनचर्या का ध्यान रखना उपयोगी रहेगा। किसी मार्गदर्शक से हुई अच्छी बातचीत मानसिक ताजगी देगी। शाम तक दिन की प्रगति को लेकर अच्छा महसूस करेंगे। भोजन और विश्राम का रोज का क्रम बनाए रखें।
शुभ अंक- ९
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४५ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
किसी शिक्षक या बुजुर्ग से अपना सवाल पूछें। बातचीत में उपयोगी सीख सामने आएगी।
क्या न करें
बच्चे की उपलब्धि की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें। आज उसकी अपनी कोशिश आपको संतोष देगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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