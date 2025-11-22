सिंह राशिफल 22 नवंबर: सिंगल हैं तो आज करें ये काम, मीटिंग में जरूर रखें इस बात का ध्यान

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 22 November 2025: राशिचक्र की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण राशि सिंह है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानिए आज यानी 22 नवंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 22 November 2025: आज आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। लोगों से खुलकर बात करिए। अपने आइडिया को आज भरोसेमंद लोगों के साथ शेयर करें। आज आपका चार्म और पर्सनालिटी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज अपनी बातों को शेयर करते हुए कॉन्फिडेंट रहिए। आज नए कनेक्शन बनने के चांस हैं। ईगो को खुद से दूर रखें। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें। आज लव लाइफ से लेकर करियर, मनी और हेल्थ सब कुछ ट्रैक पर रहेगा। नीचे जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?

सिंह लव राशिफल आज लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आज पार्टनर से खुलकर और दिल से बात करें। अपना इंटरेस्ट उनमें दिखाएं। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक प्यारी सी स्माइल या फिर तारीफ से मजेदार बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के लिए आज कोई सरप्राइज प्लान करें। आप उनके साथ कोई मनपसंदीदा एक्टिविटी कर सकते हैं। आज पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनने का दिन है। एक-दूसरे से बेहतर होने की कोशिश में अच्छे पलों को मिस ना करें। पार्टनर को प्यार जताएं और उनका ध्यान रखें।

सिंह करियर राशिफल आज ताकत दिखाने से लीडरशिप नहीं होती है। आज आपको समझदारी के साथ लोगों को गाइड करना होगा। आज टीम को लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी से बताएं। जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद जरूर लें। टीमवर्क की मदद से काम जल्दी हो जाएगा। अगर कोई नए आइडिया पर काम करने को कहे तो सामने वाले को पूरा भरोसा दिलाएं की आप इसे पूरा कर लेंगे। इससे आपको तारीफ भी मिल सकती है। मीटिंग में सिर्फ अपनी बात कहें। किसी पर अपनी बात को मानने का दवाब ना डालें। लोगों का फीडबैक सुनिए और फिर उसे अपनाइए। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में आपने खूब मेहनत की है। ऐसे में जल्द ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है।

सिंह आर्थिक राशिफल आज पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। खर्चा करने में जल्दबाजी से बचें। कुछ भी खर्च करने से पहले अपना प्लान चेक करें। जरूरी चीजों की कीमतों की तुलना जरूर करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच-समझकर ही करें। इससे आप फायदे में ही रहेंगे। कहीं से एक्स्ट्रा इनकम होती है तो ज्यादा हिस्सा बचत में रखें। पैसों के मामले में अगर कोई फैसला लेना है तो किसी भरोसेमंद शख्स से बात करें। इसके बाद आप सही से अपने फैसले ले पाएंगे। सोच-समझकर फैसला लेंगे तो बचत कर पाएंगे। इससे आगे के लिए कॉन्फिडेंस आएगा।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी एनर्जी सही रहेगी। रूटीन को फॉलो करने से आप हेल्दी रहेंगे और दिन भी अच्छा जाएगा। आज बैलेंस्ड और वेज डाइट लें। आज फल और सब्जियां खाएं। काम के बीच में ब्रेक लें। इससे स्ट्रेस कम होगा। साथ ही आंखों को भी आराम मिलेगा। बीच में स्ट्रेचिंग भी करें। इससे फायदा होगा। आज हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें क्योंकि इससे मूड सही रहेगा। खाना जरूर खाएं। इसे छोड़ने से हेल्थ पर असर पड़ेगा। राम में शांत रहें। समय पर सो जाएं। रूटीन को फॉलो करते रहने से आपकी एनर्जी सही रहेगी।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com