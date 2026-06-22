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सिंह राशिफल 22 जून 2026: अष्टम भाव में शनि कह रहा जिम्मेदारी से भागें नहीं, व्यवस्थित करें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Singh Rashifal: साथी के साथ तकरार की संभावना बनी रह सकती है, खासकर अगर बात अहं पर आ जाए। इसलिए अपनी बात सही होने पर भी तरीका नरम रखें। करियर और पढ़ाई में दिन पूरी तरह खराब नहीं है। साहस के साथ योजना जोड़ेंगे तो काम निकलेगा।

सिंह राशिफल 22 जून 2026: अष्टम भाव में शनि कह रहा जिम्मेदारी से भागें नहीं, व्यवस्थित करें

वाहन, सफर और जरूरी कागज पहले जांच लें। बाद में भागदौड़ बच जाएगी। दिन आपको हिम्मत देगा और आप कुछ अलग या मुश्किल काम करने का मन बना सकते हैं। छोटी यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन सोमवार का चंद्रमा कन्या राशि में रहने से हर कदम में व्यवहारिकता जरूरी है। जोश रहेगा, पर हिसाब भी चाहिए। आर्थिक स्थिति औसत रहेगी, इसलिए हर इच्छा को तुरंत खरीद में बदलना ठीक नहीं। वाहन लेने का विचार चल रहा हो तो फिलहाल थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। यह रुकना नुकसान नहीं, समझदारी है। अष्टम भाव में शनि की स्थिति यह याद दिलाती है कि जिम्मेदारी से भागकर नहीं, उसे व्यवस्थित करके आगे जाना है। देर दोपहर में जल्दबाजी से बचें। कागज, समय और रास्ते की पुष्टि कर लेना आज बहुत जरूरी है। छोटी सावधानी आपका दिन बचा सकती है।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों का सबसे संवेदनशील हिस्सा आज जीवनसाथी या करीबी साथी के साथ बातचीत रहेगी। छोटा मुद्दा भी गर्म बहस बन सकता है। इसलिए यह मत सोचिए कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। साफ और धीमे तरीके से बात करें। अगर घर में किसी वाहन, खर्च या यात्रा को लेकर राय अलग है, तो आज अंतिम फैसला थोपने की कोशिश न करें। परिवार के अन्य लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। किसी दोस्त से मिलकर मन हल्का हो सकता है, पर निजी विवाद की कहानी हर किसी को न बताएं। बच्चों के सामने ऊंची आवाज से बचें। यह दिन संबंध तोड़ने का नहीं, संभालने का है। थोड़ी नरमी से स्थिति सुधर सकती है।

सिंह करियर राशिफल

कामकाज में आपका साहस दिखेगा। आप कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने या नया तरीका अपनाने की सोच सकते हैं। यह अच्छी बात है, मगर तैयारी के बिना जोखिम न लें। ऑफिस में फील्ड विजिट, क्लाइंट मीटिंग, छोटी यात्रा या दस्तावेज जमा करने जैसे काम हो सकते हैं। आज का ठोस कदम यह रखें कि वाहन के कागज, लाइसेंस, इंश्योरेंस या आईडी जैसी जरूरी चीजें निकलने से पहले जांच लें। यह साधारण सावधानी बाद में बहुत काम आएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन ठीक है, बशर्ते फोकस बना रहे। पढ़ाई में बहादुरी का मतलब कठिन अध्याय से भागना नहीं, उसी पर बैठना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे समय बांटकर पढ़ें। करियर में नाम आगे आ सकता है, पर बिना तथ्य के आत्मविश्वास दिखाना उल्टा पड़ सकता है।

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सिंह धन राशिफल

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी। न बहुत दबाव, न बहुत राहत। इसलिए बड़े फैसलों में ठहराव अच्छा रहेगा। खासकर वाहन खरीदने, एक्सेसरी बदलने या महंगा सामान लेने का विचार हो तो दोबारा सोचें। यात्रा, ईंधन, कागजी काम या घर के उपयोग की चीजों पर खर्च संभव है। आज कमाई से ज्यादा बचत की सुरक्षा पर ध्यान दें। किसी बहस या जिद में आकर पैसा खर्च करना बाद में खलेगा। अगर किसी भुगतान की तारीख पास है तो समय पर निपटा दें। संभलकर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा।

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सिंह धन राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। खासकर गर्मी, थकान, सिर दर्द या पेट की गड़बड़ी को हल्के में न लें। यात्रा हो तो पानी साथ रखें और खाली पेट बाहर न निकलें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अगर गुस्सा बढ़ता लगे तो दो मिनट रुककर गहरी सांस लें। शरीर तुरंत नहीं, संकेत देकर बताता है। उन संकेतों को अनदेखा न करें।

आज की सलाह: जोश अच्छा है, पर हर सफर और खरीद से पहले कागज व खर्च जरूर मिलाकर देखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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