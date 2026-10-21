आज का सिंह राशिफल (21 अक्टूबर 2026) : गुरु के कारण निजी जिम्मेदारियों के लिए सीमा जरूरी

Today Leo Horoscope in hindi: कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लगे तो उसे पूरा करने की क्षमता जांचें। आज कम वादे करके तय काम पूरा करना लंबे दावों से अधिक उपयोगी रहेगा

आज सुविधा और जिम्मेदारी के बीच व्यावहारिक संतुलन रखें। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के छठे भाव में रहेगा, इसलिए नियमित काम और छोटी समस्याओं को सुलझाना उपयोगी होगा। सुबह के शुरुआती हिस्से में चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में आ जाएगा। इसके बाद सहयोग और बातचीत पर ध्यान दें, लेकिन किसी का समर्थन निश्चित न मानें। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। यह अष्टम शनि की महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा दायित्व, अनिश्चितता और अपनी गति संभालना जरूरी है। इसका अर्थ भय या नुकसान तय होना नहीं है। मेलजोल का कार्यक्रम बनाएं तो जरूरी जिम्मेदारियों और खर्च की सीमा भी ध्यान में रखें।

आज का सिंह राशिफल करियर नौकरी में दूसरे विभाग या सहकर्मी से सहायता चाहिए तो काम का संदर्भ और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट भेजें। केवल मौखिक सहमति पर निर्भर रहने के बजाय जरूरी निर्णय का संक्षिप्त विवरण सुरक्षित रखें। साझेदारी के काम में अपनी भूमिका बदल रही हो तो जिम्मेदारी और भुगतान की शर्त दोबारा समझें। सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात प्रभावी बनाने के लिए ऊंचे स्वर के बजाय तैयारी और स्पष्ट उदाहरणों पर भरोसा करें। विद्यार्थियों को अभ्यास की छोटी श्रृंखला बनाकर आगे बढ़ना उपयोगी रहेगा। किसी कठिन प्रश्न का समाधान मिल जाने से पूरे विषय की तैयारी पूरी न मानें। ।

आज का सिंह राशिफल धन गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। फिर भी खर्च, आराम और निजी जिम्मेदारियों के लिए सीमा जरूरी है। इसे सुनिश्चित समृद्धि का संकेत न मानें। परिवार के साथ बाहर जाने की योजना हो तो यात्रा, भोजन और अन्य शुल्क जोड़कर बजट बनाएं। किसी को उपहार देना चाहें तो कीमत से अधिक अपनी सहज आर्थिक क्षमता देखें। साझा भुगतान या पुराने बिल की जांच करें, खासकर जब जिम्मेदारी कई लोगों में बंटी हो। निवेश में ऐसी रकम न लगाएं जिसकी निकट भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। किसी सेवा की सुविधा अच्छी लगे तो उसके नियमित शुल्क भी पढ़ें। खर्च को उचित ठहराने के लिए संभावित भविष्य की कमाई का सहारा न लें।

आज का सिंह राशिफल लव राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में है। यह संयुक्त धुरी रिश्ते की अपेक्षाओं और अपनी स्वतंत्र जरूरतों के बीच स्पष्टता मांगती है। किसी नए परिचय या प्रस्ताव में उत्साह हो सकता है, फिर भी एक बातचीत के आधार पर अनुकूलता तय न करें। साथी के साथ घूमने का विचार हो तो उनकी सुविधा और रुचि पूछें। उपहार को किसी कठिन चर्चा का विकल्प न बनाएं। परिवार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहें तो अपनी उपलब्धता पहले बता दें। मन अलग रहने का हो तो बिना रूखे हुए थोड़ी निजी जगह मांग सकते हैं। रिश्ते में साथ और स्वतंत्रता दोनों पर बातचीत संभव है।

आज का सिंह राशिफल सेहत स्वास्थ्य के मामले में सामान्य देखभाल पर ध्यान दें, किसी अज्ञात बीमारी की कल्पना पर नहीं। आराम की कमी महसूस हो तो गैरजरूरी काम कम करें। लंबे समय तक बैठने या यात्रा की स्थिति में सहज हलचल और पर्याप्त विराम रखें। भोजन में अचानक बड़ा बदलाव करने के बजाय नियमितता निभाएं। पहले से कोई चिकित्सकीय निर्देश मिला है तो उसे जारी रखें। निजी प्रकृति की कोई तकलीफ हो तो संकोच के कारण सलाह टालना उचित नहीं होगा, लेकिन बिना लक्षण स्वयं बीमारी मान लेना भी ठीक नहीं है। मनोरंजन का कार्यक्रम ऐसा रखें जिससे जरूरी नींद और अगले काम की तैयारी प्रभावित न हो।

शुभ अंक १

शुभ रंग तांबई लाल

शुभ मुहूर्त आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

क्या करें साझा काम में अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि करें और मनोरंजन के लिए अलग बजट रखें। किसी करीबी से बात करते समय अपनी जरूरत बताने के साथ उनकी बात पूरी सुनने की जगह भी दें।