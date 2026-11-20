सिंह राशिफल (21 नवंबर 2026): वक्री शनि देर से खुलने वाली बातों बोझिल बनाएंगे
Leo Horoscope in hindi: वक्री शनि के अष्टम चरण के चलते आज यानी 21 नवंबर के दिन देर से खुलने वाली बोझिल लगने लगेंगी। यहां पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
काम या साझा पैसे से जुड़ा जवाब देर से आएगा और इंतजार मन पर भारी रहेगा। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। कुछ निजी चिंताएं रोज के काम के बीच लौटती रहेंगी। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि का अष्टम शनि चरण साझा धन और देर से खुलने वाली बातों को बोझिल बनाएगा। सब कुछ एक साथ स्पष्ट होने की उम्मीद पूरी नहीं होगी। कोई अप्रिय बात सुनने की आशंका है, जिससे मन उदास रहेगा। फिर भी दिन को लेकर डरने की बात नहीं है। आज तय ढर्रे का काम अधिक अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ शांति बनाए रखने की जरूरत होगी और प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। छोटी बात का लंबा अर्थ निकालने से अपनी बेचैनी बढ़ेगी।
सिंह करियर राशिफल
दफ्तर में नियमित काम संभालना आज अधिक सहज रहेगा। नए और बड़े फैसले मन पर अतिरिक्त दबाव डालेंगे। किसी जवाब का इंतजार काम की रफ्तार धीमी रख सकता है। तुला राशि के तीसरे भाव में मार्गी बुध संदेश और बातचीत को उपयोगी बनाएगा। पढ़ाई में किसी विषय को दोहराने या समझाने का अवसर मिलेगा। काम की बात साफ शब्दों में रखने से संवाद का उद्देश्य स्पष्ट रहेगा। किसी सौदे से जुड़ी चर्चा होगी तो उसके परिणाम तक पहुंचने में समय लगने की संभावना है। विद्यार्थी मन की उलझन के कारण पढ़ाई में रुक रुककर आगे बढ़ेंगे। आज पहले से परिचित पाठ या नियमित अभ्यास पर बैठना उपयोगी रहेगा। सामने की जिम्मेदारी पूरी होने से कुछ संतोष मिलेगा।
सिंह आर्थिक राशिफल
निवेश के लिए अभी रुकना बेहतर है। मन की बेचैनी में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में असुविधा दे सकता है। साझा धन का विषय ध्यान मांगेगा और उससे जुड़ी बात पूरी तरह खुलने में समय लगेगा। जवाब देर से मिलने के कारण आपको स्थिति का अंदाजा लगाते रहना पड़ेगा। इसी अधूरेपन से निजी चिंता बढ़ेगी। आज किसी संभावित रकम को तय मान लेना उचित नहीं होगा। खर्च या निवेश की बड़ी योजना को सरल रखने में भलाई है। आर्थिक मामले में गति धीमी रहेगी और तत्काल स्पष्टता कम मिलेगी। साफ चेतावनी है कि जल्दी राहत पाने की इच्छा में नया निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। आज अपने मौजूदा आर्थिक दायरे में रहना उपयोगी रहेगा।
सिंह लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ माहौल को शांत रखने की जरूरत होगी। मन की उलझन बातचीत के शब्दों में उतर सकती है। कोई अनचाही बात सुनकर आप सामान्य टिप्पणी को भी अधिक गंभीरता से लेंगे। प्रेम जीवन औसत रहेगा। साथ समय बीतेगा, लेकिन बहुत उत्साह या विशेष बदलाव की उम्मीद कम रहेगी। आज रिश्ते का सहज साथ ही पर्याप्त लगेगा। सामने वाले की चुप्पी पर आपके मन में कई अर्थ आएंगे। अपनी परेशानी बताने की इच्छा होगी, फिर भी हर बात विस्तार से कहने का मन नहीं बनेगा। किसी गैरजरूरी मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो मानसिक बोझ बढ़ेगा। साथी से छोटी और स्पष्ट बातचीत रखना आज अधिक उपयोगी रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
मन उदास या बेचैन रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम लागू होगा। इससे अनावश्यक तनाव महसूस होगा तथा सामान्य काम भी कुछ भारी लगेंगे। यह दिन सरल कार्यक्रम के अनुकूल है। निजी चिंता के कारण ध्यान बीच बीच में भटकेगा और अपने काम में जल्दबाजी करने का मन होगा। चलने या वाहन चलाने के दौरान पूरी एकाग्रता रखना जरूरी रहेगा। सेहत को लेकर किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने का संकेत नहीं है, लेकिन अपने आराम को पीछे रखना ठीक नहीं होगा। आज कार्यक्रम में खाली जगह रखना उपयोगी रहेगा। दिन की धीमी चाल के साथ मन को ढलने में समय लगेगा।
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शुभ अंक
3
शुभ रंग
पीला
क्या करें
आज के कामों में सबसे परिचित और जरूरी काम पहले लें।
क्या न करें
वाहन चलाते समय फोन पर ध्यान न दें।
कल का राशिफल
कल सफलता के योग मजबूत रहेंगे। विद्यार्थी आत्मविश्वास से पढ़ेंगे और संतान का प्रदर्शन अच्छा रहने के संकेत हैं। जीवनसाथी से मिठास रहेगी। प्रेमियों को मिलने का अवसर मिलेगा और मन प्रसन्न रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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