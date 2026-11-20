Leo Horoscope in hindi: वक्री शनि के अष्टम चरण के चलते आज यानी 21 नवंबर के दिन देर से खुलने वाली बोझिल लगने लगेंगी। यहां पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।

काम या साझा पैसे से जुड़ा जवाब देर से आएगा और इंतजार मन पर भारी रहेगा। आज निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। कुछ निजी चिंताएं रोज के काम के बीच लौटती रहेंगी। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री शनि का अष्टम शनि चरण साझा धन और देर से खुलने वाली बातों को बोझिल बनाएगा। सब कुछ एक साथ स्पष्ट होने की उम्मीद पूरी नहीं होगी। कोई अप्रिय बात सुनने की आशंका है, जिससे मन उदास रहेगा। फिर भी दिन को लेकर डरने की बात नहीं है। आज तय ढर्रे का काम अधिक अनुकूल रहेगा। जीवनसाथी के साथ शांति बनाए रखने की जरूरत होगी और प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। छोटी बात का लंबा अर्थ निकालने से अपनी बेचैनी बढ़ेगी।

सिंह करियर राशिफल दफ्तर में नियमित काम संभालना आज अधिक सहज रहेगा। नए और बड़े फैसले मन पर अतिरिक्त दबाव डालेंगे। किसी जवाब का इंतजार काम की रफ्तार धीमी रख सकता है। तुला राशि के तीसरे भाव में मार्गी बुध संदेश और बातचीत को उपयोगी बनाएगा। पढ़ाई में किसी विषय को दोहराने या समझाने का अवसर मिलेगा। काम की बात साफ शब्दों में रखने से संवाद का उद्देश्य स्पष्ट रहेगा। किसी सौदे से जुड़ी चर्चा होगी तो उसके परिणाम तक पहुंचने में समय लगने की संभावना है। विद्यार्थी मन की उलझन के कारण पढ़ाई में रुक रुककर आगे बढ़ेंगे। आज पहले से परिचित पाठ या नियमित अभ्यास पर बैठना उपयोगी रहेगा। सामने की जिम्मेदारी पूरी होने से कुछ संतोष मिलेगा।

सिंह आर्थिक राशिफल निवेश के लिए अभी रुकना बेहतर है। मन की बेचैनी में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में असुविधा दे सकता है। साझा धन का विषय ध्यान मांगेगा और उससे जुड़ी बात पूरी तरह खुलने में समय लगेगा। जवाब देर से मिलने के कारण आपको स्थिति का अंदाजा लगाते रहना पड़ेगा। इसी अधूरेपन से निजी चिंता बढ़ेगी। आज किसी संभावित रकम को तय मान लेना उचित नहीं होगा। खर्च या निवेश की बड़ी योजना को सरल रखने में भलाई है। आर्थिक मामले में गति धीमी रहेगी और तत्काल स्पष्टता कम मिलेगी। साफ चेतावनी है कि जल्दी राहत पाने की इच्छा में नया निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। आज अपने मौजूदा आर्थिक दायरे में रहना उपयोगी रहेगा।

सिंह लव राशिफल जीवनसाथी के साथ माहौल को शांत रखने की जरूरत होगी। मन की उलझन बातचीत के शब्दों में उतर सकती है। कोई अनचाही बात सुनकर आप सामान्य टिप्पणी को भी अधिक गंभीरता से लेंगे। प्रेम जीवन औसत रहेगा। साथ समय बीतेगा, लेकिन बहुत उत्साह या विशेष बदलाव की उम्मीद कम रहेगी। आज रिश्ते का सहज साथ ही पर्याप्त लगेगा। सामने वाले की चुप्पी पर आपके मन में कई अर्थ आएंगे। अपनी परेशानी बताने की इच्छा होगी, फिर भी हर बात विस्तार से कहने का मन नहीं बनेगा। किसी गैरजरूरी मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो मानसिक बोझ बढ़ेगा। साथी से छोटी और स्पष्ट बातचीत रखना आज अधिक उपयोगी रहेगा।

सिंह हेल्थ राशिफल मन उदास या बेचैन रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम लागू होगा। इससे अनावश्यक तनाव महसूस होगा तथा सामान्य काम भी कुछ भारी लगेंगे। यह दिन सरल कार्यक्रम के अनुकूल है। निजी चिंता के कारण ध्यान बीच बीच में भटकेगा और अपने काम में जल्दबाजी करने का मन होगा। चलने या वाहन चलाने के दौरान पूरी एकाग्रता रखना जरूरी रहेगा। सेहत को लेकर किसी बड़े निष्कर्ष पर पहुंचने का संकेत नहीं है, लेकिन अपने आराम को पीछे रखना ठीक नहीं होगा। आज कार्यक्रम में खाली जगह रखना उपयोगी रहेगा। दिन की धीमी चाल के साथ मन को ढलने में समय लगेगा।

शुभ अंक 3

शुभ रंग पीला

क्या करें आज के कामों में सबसे परिचित और जरूरी काम पहले लें।

क्या न करें वाहन चलाते समय फोन पर ध्यान न दें।