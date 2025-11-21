Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़leo horoscope today 21 november 2025 aaj ka singh rashi ka rashifal daily future predictions
सिंह राशिफल 21 नवंबर: पार्टनर को आज दें कोई बढ़िया सा सरप्राइज, ऐसे करें दिन की शुरुआत

सिंह राशिफल 21 नवंबर: पार्टनर को आज दें कोई बढ़िया सा सरप्राइज, ऐसे करें दिन की शुरुआत

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 21 November 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। जानिए आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Fri, 21 Nov 2025 06:10 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 21 November 2025: आज आप नए लोगों से मिल सकते हैं। आज नए मौके मिलने की भी संभावना है। बस आज शांत रहने की कोशिश करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। किसी से कोई वादा करें तो उसे जरूर पूरा करें। दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे रहें, इससे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आज आपको छोटी-छोटी कई जीत मिलने वाली हैं, जो आपको अच्छा फील कराएंगी। हर रोज जो ग्रोथ हो रही है, उसका मजा जरूर लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल

आज प्यार के मामले में सब सही होगा। आपके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। पार्टनर से मुस्कुराकर बात करें। उन्हें प्यार से जवाब दें। पार्टनर के लिए आप आज छोटा सा सरप्राइज जरूर प्लान करें। उनके साथ अच्छी बात करें और प्यार से सारी बातें कहें। आज के दिन गुस्सा कम करें। पार्टनर के साथ तेज आवाज में बात तो बिल्कुल भी ना करें। आज किसी बात पर उनकी तारीफ जरूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। छोटे से छोटे पल को उनके साथ बिताएं और एन्जॉय करें। एक-दूसरे के प्रति अपने भरोसे को और मजबूत करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी गैदरिंग में जरूर किसी से बात करें। आज अच्छी बातचीत से नया रिश्ता बन सकता है।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: लिविंग एरिया में भूलकर भी ना रखें ये चीज, होता है ये नुकसान

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में दिन अच्छा जाने वाला है। आज आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। आज टीमवर्क खूब होगा। मीटिंग के दौरान अपने आइडिया को खुले तौर पर बताइए। दूसरों की भी सुनें। इससे आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। आज आप पूरी मेहनत से काम करेंगे और ऐसे में बॉस और कलीग्स की नजर में आपकी इज्जत और भी बढ़ने लगेगी। अगर कोई काम आसान ना लगे तो आप मदद भी ले सकते हैं। वैसे इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर भी काम करेंगे तो सही रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखाएं क्योंकि आज इससे आपका काम और कम हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:वास्तु के हिसाब से बनवाए अपना गैराज, ना करें ये 3 गलतियां

सिंह आर्थिक राशिफल

आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों के मामले में दिन सही जाने वाला है। बस थोड़ी प्लानिंग करके चलेंगे तो आगे के लिए भी सिक्योर हो जाएंगे। अपने बिल और सब्सक्रिप्शन को चेक कर लें। कुछ पैसे की सेविंग जरूर करें। इसके बाद आपका जो मन करें वो खरीद सकते हैं। अगर कोई बड़ी खरीददारी करनी है तो चीजों की तुलना जरूर करें। तुरंत कहीं पर पैसा ना लगाएं। पैसों के मामले में घरवालों की सलाह हमेशा काम आएगी। अभी से थोड़ी सेविंग करते चलेंगे तो आगे चलकर मन शांत रहेगा और आपको फालतू की टेंशन भी नहीं होगी।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी एनर्जी बहुत सही रहने वाली है। सिर्फ आपको हर चीज का बैलेंस बनाकर रखना है। आज सुबह हल्की एक्सरसाइज करें। आप वॉक के साथ भी अपना दिन शुरू कर सकते हैं। फल और सब्जियां खूब खाएं। खाना लाइट ही लें। रात के समय में हल्का खाना ही लें। आंखों को आराम देने के लिए काम के बीच में ब्रेक भी लेते रहिए। तनाव हो और नींद ना आए तो गहरी सांस लीजिए। इससे आराम मिलेगा। अगर दिक्कत ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छोटी-छोटी आदतों को आज से सही कर लें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने