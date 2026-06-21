सिंह राशिफल: आज आपकी बात का होगा असर, मान-सम्मान और धन लाभ के संकेत
Leo Horoscope Today, Singh Rashifal: आज सिंह राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक रह सकता है। आपकी बातों का असर लोगों पर दिखेगा और परिवार व समाज में सम्मान बढ़ सकता है। आमदनी के नए स्रोतों पर चर्चा हो सकती है। करियर और पढ़ाई के मामलों में भी दिन सहायक रहेगा।
Singh Rashifal, Leo Horoscope Today, 21 June 2026: एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव यह है कि आज लोग आपकी बात पहले से ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपकी ही राशि में है, इसलिए मौजूदगी मजबूत रहेगी और परिवार या समाज में आपकी भूमिका साफ दिखेगी। 09:30 के बाद उत्तराफाल्गुनी का असर जिम्मेदारी और व्यवस्था बढ़ाएगा। 0:39 के बाद चंद्रमा कन्या में जाएगा, इसलिए दिन का दूसरा हिस्सा पैसे, उपयोगिता और व्यावहारिक फैसलों पर ध्यान दिलाएगा। परिवार में कोई छोटा उत्सव, मिलना जुलना या सामाजिक कार्यक्रम का योग है। कहीं जाना हो सकता है, या फिर प्लान बनकर भी आप घर पर रुकने का फैसला कर सकते हैं। यह बदलाव खराब नहीं होगा। घर में रहकर कुछ जरूरी चीजें व्यवस्थित करना ज्यादा संतोष देगा। आपकी वाणी आज असरदार रहेगी। लोग आपकी बात मान सकते हैं, इसलिए इसे सही काम में लगाइए। आमदनी के एक से अधिक स्रोतों पर चर्चा हो सकती है। छात्रों के लिए भी दिन सहायक है। एक रोजमर्रा का काम ध्यान से करें। किसी ऑनलाइन पेमेंट, ऑर्डर या रिफंड की स्थिति चेक कर लें। राहत की बात यह है कि दिन कुल मिलाकर साथ देने वाला है, बस उत्साह में आंखों की थकान और अनदेखे खर्च को नजरअंदाज न करें।
सिंह राशि का लव राशिफल
घर परिवार में आपका महत्व आज बढ़ा हुआ रहेगा। लोग आपसे उम्मीद भी रखेंगे और आपकी बात को सराहेंगे भी। जीवनसाथी घरेलू मामलों में साथ देगा, खासकर जब किसी कार्यक्रम, मेहमान या परिवार के फैसले पर राय बनानी हो। प्रेम संबंध में आपकी भाषा और रवैया आज दिल जीत सकता है, पर ध्यान रहे कि सलाह देते देते आदेश की तरह न बोलें। यदि कोई खरीदारी का प्रोग्राम टल जाता है तो उसे मनमुटाव न बनाएं। घर पर साथ समय बिताना भी सुख दे सकता है। परिवार के किसी बुजुर्ग या बच्चे के साथ बैठने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। जो बात लंबे समय से हल्की दूरी बना रही थी, उसमें नरमी आने की संभावना है।
सिंह राशि का करियर राशिफल
करियर में आत्मविश्वास बना रहेगा और योजना बनाने की क्षमता आज अच्छी रहेगी। जो लोग नेतृत्व, मैनेजमेंट, पब्लिक डीलिंग, शिक्षण, सेल्स या क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, वे अपनी प्रस्तुति से प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा सूक्ष्मता मांगता है, इसलिए आंकड़े, समय और भुगतान की जानकारी को हल्के में न लें। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। याद करने से ज्यादा समझकर पढ़ना लाभ देगा। अगर कोई परीक्षा, इंटरव्यू या आवेदन की तैयारी चल रही है, तो अपने नोट्स साफ करें और जरूरी दस्तावेज एक जगह रखें। किसी योजना को लेकर आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन तैयारी कम हो तो केवल भरोसे से काम नहीं चलेगा। छोटी जीत आज मनोबल बढ़ाएगी और आने वाले सप्ताह की दिशा भी साफ कर सकती है।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में संतोष की भावना रह सकती है। अलग अलग स्रोतों से छोटी या मध्यम राशि आने की संभावना बनती है, या कम से कम धन को लेकर मन में भरोसा बना रहेगा। फिर भी आज शॉपिंग का प्लान टलना बुरा नहीं है। यह आपके लिए बचत का काम करेगा। घर के खर्च और दिखावे के खर्च में फर्क समझना जरूरी है। यदि कोई ऑनलाइन पेमेंट, ऑटो डेबिट या रिफंड लंबित है, तो उसे चेक कर लें। पैसों की चाल ठीक है, बस सुविधा के नाम पर अतिरिक्त खर्च न जोड़ें।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दाहिनी आंख में जलन, थकान या भारीपन महसूस हो सकता है। तेज रोशनी, लगातार पढ़ना या देर तक स्क्रीन देखने से परेशानी बढ़ सकती है। ठंडे पानी के छींटे और थोड़ी देर आंखों को आराम देना उपयोगी रहेगा। शरीर में सामान्य ऊर्जा बनी रहेगी, पर बीच बीच में बैठकर सांस सामान्य करना जरूरी है। यदि बाहर कार्यक्रम में जाएं तो पानी साथ रखें। आंखों की छोटी परेशानी को पूरी तरह नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: अपनी बात का असर अच्छे काम में लगाइए और खर्च से पहले उपयोगिता जरूर तौलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र