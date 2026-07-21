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आज का सिंह राशिफल 22 जुलाई: सूर्य-गुरु देंगे बड़ा संकेत, शुक्र दिलाएगा ये लाभ

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope today 22 July 2026: सिंह राशि वालों को आज सूर्य और गुरु से बड़ा संकेत मिलने वाला है जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। जानिए आज के दिन शुक्र किस से सिंह राशि को लाभ दिलाएगा? यहां पढ़ें सिंह राशि के लिए आज का राशिफल।

आज का सिंह राशिफल 22 जुलाई: सूर्य-गुरु देंगे बड़ा संकेत, शुक्र दिलाएगा ये लाभ

Leo Daily Horoscope, सिंह राशि आज का राशिफल 22 जुलाई 2026: रफ्तार बनी रहेगी, लेकिन मन बीच-बीच में थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ कुछ कामों में आलस या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। यही दिन की असली चुनौती है। चंद्रमा आपको सक्रिय बातचीत, छोटे काम, दौड़भाग और संपर्क बढ़ाने की ओर ले जाएगा। वहीं सूर्य और गुरु का शांत असर कहता है कि हर बात बाहर जाहिर करना जरूरी नहीं। कुछ फैसले भीतर पकने दें। आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में चमक दे रहा है। फिर भी जल्दबाजी में लिया गया साहसी निर्णय काम का दबाव बढ़ा सकता है। भाई-बहन, दोस्त या करीबी सहयोगी के साथ समन्वय अच्छा रहेगा, अगर आप सुनने की जगह भी दें। छोटा सफर, जरूरी कॉल, कागजी काम या मीटिंग की भागदौड़ रह सकती है। दिन आपको सिखाएगा कि आत्मविश्वास अच्छा है, पर स्थिरता के साथ हो तो ज्यादा असरदार बनता है।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में स्थिति सामान्य से बेहतर बन सकती है, बशर्ते आप अपनी बेचैनी साथी पर न उतारें। जीवनसाथी के साथ हल्की नोकझोंक हो सकती है, पर बात बढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें कि आपकी चुप्पी भी सामने वाले को संदेश देती है। प्रेम संबंध में आकर्षण बना रहेगा और मिलना या बातचीत सुखद रह सकती है। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी बातचीत में रुचि बढ़ सकती है, पर जल्दी वादा करना अभी ठीक नहीं।

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सिंह करियर राशिफल

काम के क्षेत्र में मेहनत साफ दिखाई देगी। जो फैसला आप लेते हैं, वह आपको और अधिक जिम्मेदारी की ओर ले जा सकता है। इसलिए कदम सोचकर उठाएं। मंगल का असर करियर में मेहनत और परिणाम के बीच सीधा संबंध दिखा रहा है। ऑफिस में आपके प्रयासों को नोटिस किया जाएगा, लेकिन सब कुछ तुरंत नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लक्ष्य साफ हो तो प्रगति संभव है। छोटे-छोटे टारगेट बनाकर पढ़ाई करें। संचार, लेखन, बिक्री, मीडिया, ट्रेनिंग या पब्लिक डीलिंग वाले लोगों के लिए दिन उपयोगी रहेगा। पुराने संपर्क भी काम आ सकते हैं, हालांकि संदेश और दस्तावेज ठीक से जांच लें।

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सिंह फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मेहनत पर टिकी रहेगी। पैसा आएगा, लेकिन उसी गति से आ सकता है जिस गति से आप प्रयास कर रहे हैं। किसी बड़े लाभ की उम्मीद पर खर्च बढ़ाना ठीक नहीं। आय और व्यय का संतुलन बनाना जरूरी होगा। छोटी यात्राओं, संचार, प्रचार या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। अगर कोई खरीद जरूरी नहीं है, तो कुछ समय देखकर फैसला लें। मेहनत से बनी स्थिरता अभी ज्यादा मूल्यवान है।

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सिंह हेल्थ राशिफल

बेचैनी और सुस्ती साथ-साथ महसूस हो सकती है। इसलिए शरीर को चलाना जरूरी है। बहुत देर तक एक जगह बैठे रहने से मन और भारी लगेगा। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और पर्याप्त पानी मदद करेगा। नींद का समय खराब न होने दें। मन में ज्यादा बातें चल रही हों, तो उन्हें लिख लें। इससे दिमाग हल्का होगा और ध्यान बेहतर बनेगा।

आज की सलाह: साहस दिखाइए, पर हर बड़े कदम से पहले उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सोचिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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