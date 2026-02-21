सिंह राशिफल 21 फरवरी 2026: सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा पॉजिटिव, छोटे रिस्क दे सकते हैं बड़ा फायदा
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी का दिन…
Leo Horoscope Today 21 February 2026, सिंह राशिफल : आज सिंह राशि की एनर्जी तेज और पॉजिटिव रहेगी। नए काम हाथ में लेंगे तो तारीफ मिलेगी। दोस्ताना लोगों से जुड़ाव बनेगा और नए मौके खुल सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, छोटे रिस्क लेने से फायदा मिल सकता है। क्रिएटिव आइडिया को आसानी से सपोर्ट मिलेगा। आज भरोसा आपको आगे बढ़ाएगा। एक ऐसा काम चुनें जो लोगों की नजर में हो और उस पर फीडबैक लें। साफ मेहनत और नरमी दिखाएंगे तो तारीफ मिलेगी। खुद की ज्यादा तारीफ करने से बचें, काम को बोलने दें। छोटी साझेदारी से किसी इनवाइट या नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। धैर्य रखें और हल्की-फुल्की पॉजिटिविटी बनाए रखें।
सिंह लव राशिफल- आज प्यार में आपकी गर्मजोशी लोगों का ध्यान खींचेगी। पार्टनर है तो धन्यवाद कहें और साथ में कोई ऐसा छोटा प्लान बनाएं जिसमें हंसी-मजाक हो। सिंगल हैं तो किसी कम्युनिटी या जान-पहचान की जगह पर दोस्ताना बातचीत किसी खास बात की शुरुआत बन सकती है। दिल की बात साफ रखें, लेकिन नरमी के साथ बोलें और सामने वाले की भावनाओं की कद्र करें। जरूरत से ज्यादा ड्रामा न करें, सादा अपनापन ज्यादा मायने रखेगा। घर के बड़े कोई सीधी-सादी सलाह दे सकते हैं, उसे सुन लेना फायदेमंद रहेगा।
सिंह करियर राशिफल- काम में छोटे प्रोजेक्ट लीड करने और अपने क्रिएटिव आइडिया दिखाने के मौके मिल सकते हैं। अपनी स्किल के हिसाब से कोई दिखने वाला काम खुद आगे बढ़कर लें और अच्छी तैयारी करें। प्लान साफ शब्दों में समझाएंगे तो लोग आपकी शांत कॉन्फिडेंस नोटिस करेंगे। फीडबैक को खुले मन से लें और उसे सुधार में लगाएं। पूरा क्रेडिट अकेले न लें, टीम के साथ तारीफ बांटें। आज नेटवर्किंग आगे के लिए रास्ते खोल सकती है, कॉन्टैक्ट शालीनता से एक्सचेंज करें। एक जरूरी काम पूरा कर लें, इससे रफ्तार बनेगी और बिना शोर किए लीडरशिप दिखेगी।
सिंह आर्थिक राशिफल- आज पैसों से जुड़ी कोई छोटी और अच्छी खबर मन खुश कर सकती है। खर्च का हिसाब रखें और रिस्की निवेश या जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम से दूर रहें। आगे की जरूरतों के लिए छोटा-सा बजट नोट बना लें और थोड़ा-सा पैसा अलग रख दें। बिल आए हों तो शांति से निपटाएं और जरूरत हो तो मदद मांग लें। किसी जरूरतमंद को छोटा दान या गिफ्ट देने का मन बने तो कर सकते हैं, इससे मन हल्का होगा और अच्छा भाव लौटकर आएगा।
सिंह स्वास्थ्य राशिफल- एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन बैलेंस रखना जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग या सूर्य नमस्कार से करें और बीच-बीच में सांस की छोटी ब्रेक लें। हल्का और पौष्टिक शाकाहारी खाना लें। पानी समय-समय पर पीते रहें और भारी स्नैक्स से बचें। एक्सरसाइज करें तो बहुत ज्यादा जोर न डालें, पहले वार्म-अप करें। बोलते समय नरमी रखें और थकान लगे तो आराम करें, इससे दिमाग भी शांत रहेगा। ताजी हवा में थोड़ी देर टहलने से मूड बेहतर होगा, फोकस बढ़ेगा और तनाव कम होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि