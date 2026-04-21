सिंह राशिफल 21 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें पूरा राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 21 april 2026: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जन्म के समय चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। यहां सिंह राशि वाले पढ़ें कैसा रहने वाला है आपका आज का दिन
Leo Horoscope Today for April 21, 2026: आज सिंह राशि वालों को आप कैसे दिखते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं इसके बीच गैप छिपाना मुश्किल फील होगा। एक इंसान की तरह आप काम में कैसे दिखते हैं, परिवार के लिए कैसे हैं और पब्लिक के बीच कैसे वो मैच नहीं करता है कि आप अंदर क्या टेंशन लिए बैठे हैं, ये दूरी आपको सामान्य से अधिक भारी लग सकती हैं। आप फिर भी पर्फॉर्म कर रहे हैं। आपको आसानी जब होगी जब आप बाहरी चीजों से मैच करने की कोशिश को बंद कर देंगे। आपको अपने स्टैंडर्ड से नीचे आने की जरूरत नहीं और अपने प्लान भी कैंसल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी उपस्थिति को किसी को खुश करने के लिए इस्तेमाल करना बंद करना है।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज आपके बॉन्ड सामान्य से थोड़ा शांत हो सकता है, जो आपके करीब है उसे आपकी अधिक एनर्जी नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपकी सॉफ्ट कार्नर और कम सतर्कता चाहिए? पार्टनर चाहता है कि वो ऐसे इंसान के साथ रहे, जो आपके लिए हमेशा तैयार हो, आपके लिए दिल में एक सॉफ्ट जगह रखता हो। आज ऐसा इंसान जो आपके शांत पलों को सही से फील कर पाता है वो आपको सही लगेगा, ना कि वो जो आपके कॉन्फिडेंट लेवल को और बाहरी तस्वीर को देखकर उलझता है।आज प्यार सॉफ्टनेस से गहरा होगा, आपके दिखावे से नहीं।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज आपके लिए पहचान बहुत मायने नहीं रखती है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम वैल्यू करता है। एक काम जिसमें धैर्य की जरूरत है , वो दिखावटी कामों से अधिक जरूरी चीज है। आपको कोशिश करनी है कि आपको हर घंटे काम करना है।अगर आप कर्मचारी हैं, तो आज एक अच्छे से फिनिश किया काम अपने बिजनेस को दिखाने से अधिक काम करेगा। अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो एक ईमेल फॉलोअप,बैकग्राउंड वर्क जरूर चाहिए होगा। स्टूडेंट् आज लगातार पढ़ाई करके अच्छा पाएंगे, आपको खुद से स्टडी से लाभ होगा।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज एक खरीददारी, स्टेट्स, आपको लुभावना फील हो सकता है, लेकिन ये जैसा दिख रहा है, आपको वैसा सर्व नहीं होगा। आपको आर्थिक तौर पर चीजों का चुनाव करना है तो अपने कंफर्ट को वैल्यू देनी होगी, अपनी रेपोटेशन को नहीं। आपके लिए आज अच्छा रहेगा कि आप देखें कि क्या सही में काम कर रहा है।अगर आप सेविंग या निवेश और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपको रिसर्च पर अधिक जोर देना है। आज बिना होमवर्क के कॉन्फिडेंस मंहगा पड़ सकता है, इसलिए स्लो फैसला ले, सोचसमझकर काम करें।
Leo Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज आपका हार्ट, आपका पॉश्चर आपको ओवर ऑल सिग्नलभेज रहा है। अगर आप अपने खराब स्थिति में नहीं भेज रहे हैं। आज अगर छाती में टाइटनेस फील हो, या सांस लेने में दिक्कत हो , दोपहर में एनर्जी लो फील करें तो समझ जाएं कि आपका सिस्टम सही नहीं हैं, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। आज ताकत की कमी रहेगी, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग, शांति से खाना खाना भी आपके लिए मददगार साबित होगा, बिना किसी टफ वर्कआउट के। ताजा खाना खाएं, शाम को हल्की रोशनी में रहें,इस तरह आप तरोताजाफील करेंगे।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें