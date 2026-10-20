आज का सिंह राशिफल (20 अक्टूबर 2026) :शनि आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले बकाया की जरूरत बता रहे
Today Leo Horoscope in hindi :अकेले सब संभालना ही योग्यता की पहचान नहीं है। आराम के लिए समय छोड़ेंगे तो अगले काम में ध्यान बेहतर रहेगा।
रोजमर्रा की व्यवस्था ठीक करने से दिन का दबाव काफी कम हो सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के छठे भाव में रहेगा। अधूरे छोटे काम, जवाब देने वाले संदेश और नियमित जिम्मेदारियां आपका ध्यान मांग सकती हैं। सुबह सबसे पहले वह काम चुनें जिसे टालने से बाकी काम रुक रहे हैं। हर मांग को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। दोपहर में किसी की टिप्पणी चुभे तो जवाब देने से पहले उसका उपयोगी हिस्सा अलग करें। अपनी बात रखने और अनावश्यक बहस में उतरने का फर्क पहचानें। सबको अपनी योजना बताने की जगह काम से जुड़े व्यक्ति को जरूरी जानकारी दें। शाम तक छोटी रुकावटें हटने से राहत मिल सकती है। कोई काम बाकी रहे तो उसे व्यक्तिगत कमी न मानें। पूरे दिन की मेहनत को केवल लंबित सूची से नहीं, साफ हुई व्यवस्था से भी देखें। अपनी मदद के लिए उपलब्ध साधनों का उपयोग करें।
आज का सिंह राशिफल लव
काम का तनाव घर की बातचीत में न उतरने दें। राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में रहते हुए दूसरे की अपेक्षा पूरी करने और अपनी असली मनःस्थिति बताने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। थके हुए हैं तो सहजता का दिखावा करने के बजाय थोड़े विराम की बात कहें। साथी मदद दे तो उसके तरीके की हर छोटी कमी न निकालें। पहले योगदान स्वीकार करें। नए परिचय में दूसरे को समझने का समय दें। किसी संदेश का कठोर अर्थ निकालने से पहले लहजा स्पष्ट पूछ सकते हैं। परिवार में छोटी बात पर बहस बढ़े तो विषय बदलने के बजाय चर्चा थोड़ी देर रोकें।
आज का सिंह राशिफल करियर
प्रतियोगी तैयारी में गलतियों का पैटर्न पहचानना उपयोगी रहेगा। एक अभ्यास पूरा करके देखें कि समय कहां ज्यादा लग रहा है। केवल कुल अंक देखकर तैयारी का निर्णय न करें। नौकरी में नियमित जांच या छोटी सुधार सूची से काम की गुणवत्ता बढ़ सकती है। कोई सहकर्मी अलग तरीका अपनाए तो तुलना के बजाय परिणाम और जरूरत पर बात करें। जरूरी जानकारी उचित व्यक्ति तक सीमित रखें, लेकिन सहयोग रोकने का कारण संदेह न बनाएं। कारोबार में ग्राहक की शिकायत हो तो पहले वास्तविक समस्या पूछें। जल्दी बचाव देने से समाधान देर से मिलेगा। शाम तक एक बार अपने भेजे हुए काम को जांच लें। छोटा सुधार आपकी मेहनत को अधिक स्पष्ट बना सकता है।
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किसी भुगतान की तारीख या साझा खर्च का विवरण देखना जरूरी हो सकता है। शनि मीन राशि के आठवें भाव में रहते हुए आर्थिक जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले बकाया और शर्तें समझने की जरूरत बताता है। उधार लेना हो तो मासिक वापसी की गुंजाइश लिखकर देखें। राहत देने वाले खर्च में गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में रहते हुए कम लागत के विकल्प पहचानने का विवेक देता है। महंगी सुविधा ही उपयोगी होगी, ऐसा न मानें। जल्दबाजी में अतिरिक्त सेवा जोड़ने से बचें। छोटी बचत को देखकर जरूरत की हर चीज रोकना भी उचित नहीं है।
आज का सिंह राशिफल हेल्थ
दिनचर्या में थोड़ी नियमितता शरीर को आराम दे सकती है। काम के बीच पानी पीना और समय पर भोजन करना याद रखें। थकान के बावजूद लगातार बैठे रहना जरूरी नहीं है। हल्की हलचल और मुद्रा बदलने से सहजता मिल सकती है। किसी नई आदत को बहुत कठोर नियम में न बदलें। पहले आसान हिस्सा अपनाएं। मन चिड़चिड़ा हो तो बातचीत से कुछ देर विराम लें। रात का बाकी काम कम करना भी देखभाल का हिस्सा है। लगातार बनी परेशानी को केवल व्यस्तता कहकर टालने के बजाय उचित सलाह लें।
आज की सलाह: जरूरी काम पहले करें और थकान आने पर छोटा विराम स्वीकार करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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