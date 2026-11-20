आज का सिंह राशिफल (20 नवंबर 2026):लंबे समय से रुका पैसा मिलने के योग हैं
Singh rashifal in hindi: किसी जरूरतमंद की स्थिति भी आपके मन को छुएगी। घर में अपनी परेशानी का कारण शांत शब्दों में कहें।
मन आज कुछ बुझा और बेचैन रहेगा। उम्मीद के अनुरूप नतीजे न मिलने का भाव भीतर खटकेगा, इसलिए रोज के परिचित काम अधिक सहज लगेंगे। बच्चों के बेहतर प्रदर्शन और उनसे सहयोग मिलने के योग हैं। यह संभावना दिन के भारीपन के बीच राहत देगी। घर में अपनी बात और अपनी जगह को लेकर संवेदनशीलता रहेगी। किसी सामान्य बातचीत में भी आपको अपने सम्मान का प्रश्न अधिक महसूस होगा। आज की साफ चेतावनी भावनाओं में बड़ा फैसला लेने से जुड़ी है। क्षणिक निराशा से निकला निर्णय बाद में बोझ बन सकता है। लंबे समय से अटका पैसा मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन दिन की पूरी खुशी उसी पर निर्भर रखने से बेचैनी बढ़ेगी। दिन का स्वर शांत और सीमित कामों वाला रहेगा।
सिंह करियर राशिफल कैसा है
काम के परिणामों से पूरा संतोष न मिलने का भाव रहेगा। अपनी मेहनत और सामने आए नतीजे के बीच अंतर अधिक दिखाई देगा। आज बड़े बदलाव की घोषणा की तुलना में नियमित जिम्मेदारी निभाना अधिक अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के पहले भाव में केतु अपने को आगे रखने से पीछे हटने और कुछ इच्छाएं छोड़ देने का भाव देगा। बैठकों या लोगों के बीच कम बोलने का मन होगा। पूरे दिन चंद्रमा मीन राशि के आठवें भाव में रहेगा और चंद्राष्टम के कारण उदासी या बेचैनी रहेगी। इसी वजह से तय ढर्रे का काम दिन को अधिक सूट करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अपनी परिचित तैयारी को क्रम में रखना उपयोगी रहेगा। आज पहले से तय काम का एक हिस्सा पूरा करें।
सिंह धन राशिफल कैसा है
लंबे समय से रुका पैसा मिलने के योग हैं। रकम आने की संभावना राहत का विषय बनेगी, हालांकि वास्तविक प्राप्ति से पहले उसे उपलब्ध धन मानना ठीक नहीं होगा। काम में सोच-समझकर लिया गया सीमित आर्थिक जोखिम अनुकूल रह सकता है। फिर भी मन की बेचैनी निर्णय को प्रभावित करेगी, इसलिए आज किसी अवसर का आकर्षण सामान्य से ज्यादा महसूस हो सकता है। आर्थिक संतोष और भावनात्मक असंतोष अलग-अलग दिशाओं में रहेंगे। पैसा मिलने की संभावना के बाद भी परिणामों को लेकर मन पूरी तरह प्रसन्न नहीं होगा। किसी नई प्रतिबद्धता का आधार केवल हाथ में मौजूद रकम को बनाएं।
सिंह लव राशिफल कैसा है
घर में सम्मान और अधिकार की बात आपके मन में प्रमुख रहेगी। वृश्चिक राशि के चौथे भाव में सूर्य घरेलू मामलों में अपनी बात की अहमियत और आत्मसम्मान को केंद्र में रखेगा। परिवार की बातचीत में आपको अपनी राय का वजन महसूस करना होगा। इसी संवेदनशीलता के चलते सामान्य असहमति भी मन पर देर तक रहेगी। बच्चों से सहयोग मिलने की संभावना है और उनके बेहतर करने से राहत का भाव होगा। अपनी उदासी के कारण यह अच्छी बात तुरंत पूरी तरह महसूस न हो, फिर भी उसका महत्व बना रहेगा।
सिंह हेल्थ लाइफ आज कैसी
आज भावनात्मक थकान अधिक महसूस होने के संकेत हैं। मन एक ही बात पर लौटेगा और उम्मीद से कम मिले परिणामों को बारबार तौलेगा। सामान्य दिनचर्या का सहारा मिलने पर दिन अधिक संभला हुआ लगेगा। यात्रा या सड़क पर आते-जाते समय पूरा ध्यान रखना उपयुक्त रहेगा। जल्दबाजी और विचारों में खोए रहने से रोज की गतिविधियों में एकाग्रता कम हो सकती है। किसी अनहोनी का डर पालने का आधार नहीं है। आज अपने लिए धीमी और परिचित गति रखें।
क्या करें
किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के भीतर व्यावहारिक मदद करें।
क्या न करें
वाहन चलाते समय फोन पर बातचीत न करें।
कल का राशिफल
कल अनावश्यक तनाव रहेगा और कोई बात मन दुखाएगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। जीवनसाथी के साथ शांति बनाए रखना उपयोगी होगा। प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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