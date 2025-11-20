सिंह राशिफल 20 नवंबर: आज एक्स से हो सकता है सामना, खाने में जरूर शामिल करें ये 3 चीजें

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 20 November 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। जिनके लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 20 नवंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 2 November 2025: आज आपका का दिन अच्छा जाने वाला है। बस आपको छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा। रिश्ते में अच्छे-अच्छे पलों को ढूढ़ने की कोशिश जरूर करें। अगर आज ऑफिस में कोई चुनौती मिलती है तो उसे सीरियसली लेने की जरूरत है। काम पर पूरी तरह से फोकस रखिए। प्रोडक्टिव रहने की पूरी कोशिश करें। इससे दिन अच्छा जाएगा। आज पैसों के मामले में आपका दिन ठीक होगा। आने वाले दिनों के लिए एक प्लान बना लें। आपकी अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए।

सिंह लव राशिफल आज थोड़ा सोच-समझकर फैसले लेने का वक्त है। रिश्ते में आज ईगो को तो बिल्कुल भी ना आने दें। पार्टनर की फीलिंग्स का आपको ध्यान रखना होगा। बिना किसी शर्त के आप पार्टनर पर प्यार लुटाइए। आज आप अपने पार्टनर से कोई सरप्राइज जरूर दें। जो लड़कियां सिंगल हैं, आज उन्हें कोई प्रपोज करेगा। कुछ लोगों का सामना आज अपने एक्स से हो सकता है। ऐसे में पुरानी फीलिंग्स एक बार फिर से जाग उठेंगी। शादीशुदा पुरुषों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आज पत्नी को सब कुछ पता चलने की संभावना सबसे ज्यादा है।

सिंह करियर राशिफल आज ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। टीम मीटिंग के दौरान आपकी खूब वाहवाही होगी। आप लोगों को नए आइडिया दे सकते हैं। ऐसे में आपकी बातों को सुनकर मैनेजमेंट भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। बिजनेस से जुड़े पार्टनर के साथ आज थोड़ा तनाव रहने की संभावना है। हालांकि इसे सुलझा लें। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी को छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो आज इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ लोग आज अपनी प्रोफाइल को जॉब पोर्टल पर अपडेट करेंगे, जिससे खूब फायदा मिलेगा। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल के ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को आज अच्छा खासा फायदा मिल सकता है।

सिंह आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में आपकी स्थिति थोड़ी मिलीजुली रहने वाली है। पैसों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज कमाई सही होगी लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। अगर लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक और ज्वेलरी खरीदना चाहते थे तो आज खरीद सकते हैं। हालांकि आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से बचें। कुछ महिला जातक आज अपने दोस्तों के साथ पैसों की चले आ रहे विवाद को सुलझा लेंगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज विदेशी करेंसी से बहुत फायदा मिलने वाला है। कुछ महिला जातक अपना नया बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आपको सेहत से जुड़ी कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं। आंखों में आज कुछ दिक्कत सी महसूस हो सकती है। आज किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की कोशिश करें। शराब से दूर रहें। खाने में आज कुछ जरूरी चीजों को ज्यादा शामिल करें। खाने में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जरूर होने चाहिए। महिलाएं ट्रेन में चढ़ते और उतरते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। कुछ बड़े-बुजुर्ग आज नींद की समस्या से जूझ सकते हैं। बच्चों को आज दांत में दर्द की दिक्कत होगी। ऐसे में आज उनका स्कूल भी मिस होने के चांस हैं।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com