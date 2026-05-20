सिंह राशिफल 20 मई 2026:सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope 20 May 2026 Singh Rashi : सिंह राशि चक्र की पांचवी राशि है। पढ़ें एस्ट्रोलॉज नरेंद्र उपाध्याय से अपनी राशि का हाल। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo horoscope today, सिंह राशिफल 20 मई 2026: आज सिंह राशि के लिए राशिफल अच्छी भविष्यवाणी कर रहा है, आपको आज कहीं से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। सिंह राशि वालों को का आज सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और पुराने संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपके अभी के कनेक्शन आपको आने वाले समय में लाभ दिला सकते हैं, इसलिए अ सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा, यहां पढ़ते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन
Leo Love horoscope today,सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है और आज कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों का विश्वास और भी मजबूत होगा। इस समय सेंतान से कोई परेशानी नहीं दिख रही है, आपको उनसे संतोष प्राप्त होगा।अगर सिंगल हैं तो सामने वाले इंसान को अपने आइडियाज को लेकर बोलने दें, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको जानने की कोशिश करें, आपको जल्दबाजी में अपने दिल की बात नहीं कहनी है। आप एक दूसरे के सामने अच्छा पील करेंगे, अगर आप एक दूसरे को स्पेस देंगे। आज लवलाइफ में आपका दिन अच्छा रहेगा।
Leo career horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए समय उत्तम है। आपको प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा फल मिलेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफमें सफलता मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोचना है, कोशिश करें कि जो भी आप करें, उसे सिंपल स्टेप्स में तोड़ लें, इससे भी आपको लाभ होगा। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए अभी मेहनत ही एक रास्ता है।
Leo money horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आर्थिक लाभ के संकेत प्रबल हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नए आय स्रोत विकसित होंगे और यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सेविंग आपके लिए अभी बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसके लिए कि आप अपनेआपको बहुत पैसे वाला दिखाना चाहते हैं तो अपनी सेविंग खराब ना करें। निवेश में धैर्य रखें और रिस्क से बचें। ट्रेडिंग आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसा बिना रिसर्च के लगा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं, यहां रिसर्च काम आती है। अगर पैसा किसी दूसरे इंसान से रिलेटिंड है और आपको निवेश करना है तो अमाउंट टाइम को क्लियर रखें।
Leo health horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
केतु का प्रभाव आत्मविश्लेषण बढ़ाएगा। आप अपने मन में चीजों को सोचेंगे कि कैसा रहेगा और किस तरह आप आप जो कर रह हैं क्या वो सही है। इससे आप सही गलत में फैसला कर पाएंगे, लेकिन आपको सही रास्ता ही चुनना है। आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। और मानसिक एनर्जी भी मजबूत बनी रहेगी। दिनभर एक्टिव बनी रहेगी। मेंटली अगर कुछ तनाव हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, इससे भी आपको लाभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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