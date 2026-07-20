सिंह राशिफल 20 जुलाई 2026: सिंह राशि वालों को आज मिलेगा अपनों का साथ, करियर और धन के मामले में रहें सतर्क
सिंह राशिफल 20 जुलाई 2026: आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक खर्च से बचें।
Leo Horoscope Today 20 July 2026: आज का दिन आपको जमीन से जुड़े फैसले लेने की सलाह देता है। ध्यान दिखावे से ज्यादा जरूरतों पर रहेगा। परिवार, बचत और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां आपकी प्राथमिकता बन सकती हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा तो उसे टालने की बजाय तुरंत निपटाने की कोशिश करें। दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है, लेकिन हर काम का नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसे में धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां पहले से अधिक महसूस हो सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखेंगे। परिवार के किसी सदस्य या करीबी मित्र का सहयोग मन हल्का कर सकता है। बातचीत के दौरान अपनी बात साफ रखें, लेकिन शब्दों की कठोरता से बचें। कई बार आपकी स्पष्ट राय सामने वाले को चुभ सकती है। आज अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। बिना वजह खुद को हर जगह साबित करने की जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे किया गया काम भी मजबूत परिणाम देता है।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों में सादगी और अपनापन सबसे ज्यादा काम आएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से साथी के साथ बातचीत कम हुई है तो आज समय निकालकर खुलकर बात करें। काम का तनाव घर तक लाने से बचें। शादीशुदा लोगों के लिए घर और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अच्छा समय है। प्रेम संबंध में भरोसा मजबूत रहेगा, बशर्ते छोटी-छोटी बातों को बेवजह बड़ा न बनाया जाए। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी आत्मविश्वासी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन केवल आकर्षण के आधार पर कोई फैसला लेने से बचें। परिवार में बच्चों की किसी उपलब्धि या अच्छी खबर से खुशी का माहौल बन सकता है। आपकी समझदारी रिश्तों में मिठास बनाए रखेगी।
सिंह राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव जरूर रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत भी नजर आएगी। आज जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। किसी पुराने संपर्क या सहकर्मी की मदद आगे बढ़ने में काम आ सकती है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों से फायदा मिलने की संभावना है। अगर नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगातार अभ्यास का फायदा मिलेगा। कठिन विषयों पर थोड़ा अतिरिक्त समय देने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित दिनचर्या बनाए रखने की जरूरत है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़े।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में आज समझदारी दिखाने की जरूरत है। आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। घर की जरूरतों या किसी जरूरी सामान पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर किसी को उधार देने या निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। बिना जांच-पड़ताल के किसी की बात पर भरोसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। पुराने बकाया पैसे मिलने की उम्मीद बन सकती है। छोटी बचत भी आने वाले समय में काम आएगी, इसलिए अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
लगातार काम करने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में थोड़ा आराम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समय पर भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगातार काम करने से आंखों और गर्दन में परेशानी हो सकती है। सुबह या शाम कुछ देर टहलना और हल्का व्यायाम करना शरीर को ऊर्जा देगा। मन शांत रहेगा तो दिन की परेशानियां भी आसान लगेंगी।
आज की सलाह: धैर्य बनाए रखें। मेहनत और सही फैसले मिलकर आने वाले दिनों में आपकी स्थिति मजबूत करेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र