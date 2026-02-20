सिंह राशिफल 20 फरवरी 2026: आज सिंह राशि आर्थिक तौर पर पॉजिटिव, जितना उधार है चुका देंगे, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि आर्थिक तौर पर पॉजिटिव, जितना उधार है चुका देंगे, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope Today 20 February 2026 : आज सिंह राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज लेने होंगे, जिससे वो अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आपको वेल्थ को भी सावधानी से संभालना होगा और अपनी हेल्थ का भी खास ध्यान रखना होगा। आज प्यार में शांत रहें और अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम दिखाएं। आज स्मार्ट आर्थिक फैसले लें। आपकी हेल्थ भी आज पॉजिटिव रहेगी।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वाले किसी खास से मिल सकते हैं.ट्रैवलिंग करते समय किसी ऑफिस में या क्लासरुम में या किसी पारिवारिक समारोह में। आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, जिससे आपको पॉजिटिव रिस्प़ॉन्स मिल सके। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को अपने पार्टनक के सजेशन को ना सिर्फ सुनना चाहिए, बल्कि उन्हें वैल्यू भी देनी चाहिए। जो लोग अपने पार्टनर के साथ बार घूम रहे हैं, उन लोगों को फोन पर पार्टनर से कनेक्ट रहना है, आज आपकी लवलाइफ में कोई किसी तीसरा इंसान दखल दे सकता है, इसिलए इस मामले को संभालें और लवर से बारे में बात करें।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वाले ऑफिस में जो काम आपको मिला है, उसमें मन नहीं लगा पाएंगे। आपको इसको लेकर सीरियस हो जाना चाहिए, जब मामला थोड़ा डेडलाइन के पास आ जाएं। आज वकील, सेल्सपर्सन, का शेड्यूल टाइट रहेगा और आपको भी किसी से आलोचना झेलनी पड़ सकती हैं। आज कुछ लोगों को टीम सेशन के समय किसी कोवर्कर के साथ परेशानी भी हो सकती हैं। आज बिजनेसमैन किसी प्रैक्टिकल तौर पर प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो बिना किसी डर के लागू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी आज सभी एग्जाम पास करेंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वाले आर्थिक तौर पर पॉजिटिव रहेगें, इससे आपका जितना उधार या बकाया है, आप आज चुका देंगे। कुछ घर के बुजुर्गों अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांटने का फैसला लेंगे। आप दोपहर में कार भी खरीद सकते हैं। सुबह के समय आपके लिए अच्छा है कि आप अचल संपत्ति में निवेश करें। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आज के दिन सोच सकते हैं। आज कुछ बिजनेसमैन अपने पार्टनरशिप में के साथ आर्थिक विवादों को सुलझाने में सफल होंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि वालों को इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस जरूरी होता है। आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। दोनों के तनाव को मिक्स करेंगे, आपको तनाव घेर लेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। आज कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द रहेगा, बुजुर्गों को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। महिलाएं दोपहर में नींद ना आना, एसिडिटी और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकती हैं। दोपहर का समय शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए भी अच्छा है।
