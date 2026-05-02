सिंह राशिफल 2 मई 2026: सिंह राशि वाले रिलेशनशिप में घमंड ना दिखाएं, बेवजह शॉपिंग से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 2 मई का दिन कैसा रहेगा।

Leo Horoscope Today 2 मई 2026, सिंह राशिफल: आज किसी मीटिंग या काम में लोग आप पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप कैसे बोलते हैं और काम कैसे संभालते हैं। आज ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, शांत रहना ही बेहतर रहेगा। अगर आप पहले से तैयारी करके जाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। बिना जरूरत खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे, तो दबाव महसूस हो सकता है। इसलिए जरूरी बातें और कागज पहले से तैयार रखें। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे सामान्य तरीके से स्वीकार करें। और अगर कोई सवाल करे, तो शांति से सही जवाब दें, गुस्सा या अहंकार न दिखाएं।

Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल रिश्तों में गर्मजोशी अधिक मायने रखती है, ना कि घमंड। अगर आप किसी में रुचि रखते हैं, तो इसे दिखाएं, उस पर ड्रामेटिक ना बनाएं। एक अच्छी सी तारीफ और मैसेज अच्छे से काम कर सकता है। प्यार ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप पॉवर का टेस्ट कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लोग छोटे ममालों में घमंड ना दिखाएं। अगर किसी के साथ गलतफहमी हो, तो बिना पार्टनर का मूड खराब किए आपको इसे सोल्व करना चाहिए। सिंपल अफेक्शन से आप एक दूसरे से क्लो बॉन्ड बना सकते हैं। सिंगल लोगों को बहुत अधिक हार्ड कोशिश को अवाइड करना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए । एक आपसी बातचीत से आपको अच्छा लाभ होगा, एक ड्रामेटिक इशारे से नहीं।

Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल इस मौके का सही से इस्तेमाल करो। साफ बोलों और तैयार रहो। यह लक्ष्य आपके तैयार रहने के लिए हैं। एकशांत रिस्पॉन्स एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। बिजनेस ऑनर्स का प्रमोशन हो सकता है, अगर स्टूडेंट्स का कोई एग्जाम है तो ओरल काम में अच्छा पर्फोर्म करें। शब्दों को लेकर जल्दबाजी ना करें। अगर आपको अपना काम एक्सप्लेन करना हो तो उदाहरणों के साथ तैयार रहें। स्टूडेंट्स अगर कुछ डिस्पले कर रहे हैं तो आपको मुख्य आंसर को बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। करियर से जुड़े मैटर्स आज आपके लिए विजिबिलिटी ला सकते हैं। एक सीनियर, एक क्लाइंट, स्टूडेंट, ऑडियंस, एक टीम आपको एफर्ट को नोटिस कर सकते हैं।

Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल सही खरीददारी वो है, जो काम की है, नोटिस करने लायक ही नहीं। बोल्डनेस साबित करने के लिए ट्रेडिंग ना करें। निवेश को सावधानी और शांति से चेक करें। अगर खरीददारी बहुत ही जरूरी है, तो आपको अपने लिए कुछ ऐसा चुनना होगा। जो काम का हो और लंबा चलने वाला हो। एक माीनिंगफुल खरीददारी आपके लिए अच्छी है। आपको सेलिब्रेशन को लिमिट में रखना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, तो चेक करें कि क्या आपके लिए यूजफुल है।इससे आपको खर्च को अवाइड करने में मदद मिलेगी, खास अटेंशन के लिए।

Health Horoscope today, सिंह करियर राशिफल आज आपके हार्ट के एरिया, बैक, और ब्लड प्रैशर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपको इस समय ड्रामेटिक तनाव से बचने की जरूरत है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। एक शार्ट वॉक और एक लाइट स्ट्रेचिंग आपको हेल्दी रहने में मदद करेगी। इससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी। आपको हर पल को अपनी पर्फोर्मेंस में हदलना होगा। शरीर को आराम की जरूरत है। समय पर खाएं और शाम को एक्टिव रखें। आपकी ताकत आज अच्छा फील करेगी, जब आपकी रिकवरी के पीछे कॉन्फिडेंस होगा। आपको इस समय देर तक बहस करने से बचना है, अगर शरीर पहले से स्ट्रेच्ड है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)