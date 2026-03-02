Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 2 मार्च 2026: खर्च कम करने से सिंह राशि वालों को मिलेगा फायदा, धन लाभ के भी बन रहे हैं योग

Mar 02, 2026 07:42 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि के जातक खर्च कम करने से फायदा होगा और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। पढ़ें राशिफल

Leo Horoscope Today 2 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास मित्रों से जुड़ाव बढ़ाएगा और नए अवसरों के द्वार खोलेगा। छोटे-छोटे कामों में साहस दिखाने और विचार स्पष्ट रूप से साझा करने से सराहना मिलेगी। आज का दिन साफ बोलने और मददगार रवैया अपनाने के लिए शुभ है। कार्यस्थल या समूह में विनम्रता से अपनी बात रखें और छोटे कार्यों की जिम्मेदारी लें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। संतुलन बनाए रखने के लिए बीच-बीच में थोड़ा विश्राम भी करें। व्यावहारिक निर्णय भविष्य में लाभ देंगे। धैर्य रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

प्रेम जीवन में गर्मजोशी और अपनापन

आज आपकी गर्मजोशी और अपनापन लोगों का ध्यान खींचेगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। एक सच्ची तारीफ या छोटा हस्तलिखित संदेश आपके साथी का दिन खास बना सकता है। यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी सामाजिक गतिविधि या कक्षा में शामिल हों जहां समान विचारों वाले लोगों से मुलाकात हो सके। नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें। सम्मान और ईमानदारी को समय के साथ बढ़ने दें। धैर्य रखें, साथी की भावनाओं को सुनें और साथ में किसी सुखद कार्यक्रम की योजना बनाएं। आज का दिन रिश्तों में मिठास घोलने का है।

करियर में पहल और कौशल प्रदर्शन

कार्यक्षेत्र में आज पहल करने का दिन है। किसी छोटे प्रोजेक्ट या काम में आगे बढ़ें। अपने कौशल और विचारों को स्पष्ट रूप से रखें। वरिष्ठों के सामने अपनी प्रगति का विवरण दें और समय बचाने वाले सुझाव साझा करें। टीम के साथ मिलकर काम करें और सफलता का श्रेय सबको दें। यदि कोई नया कौशल सीख रहे हैं, तो रोज थोड़ा अभ्यास जरूर करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। आज के छोटे कदम भविष्य में बड़े लाभ देंगे।

धन में खर्च नियंत्रण से लाभ

आज अपने छोटे खर्चों की समीक्षा करें और इस सप्ताह एक खर्च कम करने का लक्ष्य रखें। नियमित रूप से थोड़ी बचत भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। यदि किसी ऋण का भुगतान कर रहे हैं, तो शर्तों के बारे में जानकारी लें और अतिरिक्त शुल्क से बचने की कोशिश करें। जोखिम भरी योजनाओं से दूर रहें और स्थिर प्रगति पर ध्यान दें। किसी महंगी आदत की जगह कम खर्चीला या मुफ्त शौक अपनाएं। खर्च का हिसाब रखें और अपने सही प्रयासों की सराहना करें। आज खर्च कम करने से धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य में हल्की देखभाल जरूरी

आज शरीर को हल्की देखभाल और हल्की गतिविधि की जरूरत है। दिन की शुरुआत हल्के स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से करें। ताजे फल, साबुत अनाज और गर्म दूध या हर्बल चाय का सेवन करें। स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लें और मन को शांत रखने के लिए कृतज्ञता या प्रार्थना का अभ्यास करें। भारी व्यायाम से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और समय पर सोएं। परिवार के साथ सरल और सुखद समय बिताना भी मानसिक शांति देगा। आज का दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का है।

दिन का समग्र संदेश और उपाय

आज का दिन आत्मविश्वास, स्पष्टता और संतुलन का है। छोटे कदमों से बड़े परिणाम मिलेंगे। खर्च कम करने, विचार साझा करने और मददगार रवैया अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। धैर्य रखें और व्यावहारिक निर्णय लें। किसी मित्र या परिवार के सदस्य की छोटी मदद करें और उनकी सराहना करें। इससे आपका आत्मविश्वास और रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी।

सिंह राशि वालों के लिए 2 मार्च 2026 का दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। छोटे कार्यों में पहल करें, खर्च नियंत्रित रखें और रिश्तों में अपनापन दिखाएं। आज के व्यावहारिक कदम भविष्य में धन लाभ और सफलता के रास्ते खोलेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

