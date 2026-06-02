सिंह राशिफल 2 जून 2026 : सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Aaj ka Singh Rashifal: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज आपके भाग्य में क्या लिखा है। सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 2 जूुन का दिन कैसा रहेगा।
Leo Horoscope, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन दिन के आखिर में संतोष भी मिलेगा। सुबह से ही मन में कई योजनाएं चल सकती हैं। कुछ काम समय पर पूरे हो जाएंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि हर बात अपने मन मुताबिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने के बजाय हालात के साथ चलना बेहतर रहेगा।
सिंह राशि का करियर राशिफल
कामकाज को लेकर आज आपको थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों के सामने एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। किसी काम को टालने की आदत नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जो जरूरी है उसे पहले निपटाने की कोशिश करें। कारोबार करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। पुराने ग्राहक या परिचित किसी तरह का फायदा करा सकते हैं। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी और खर्च दोनों साथ-साथ चलते रहेंगे। घर के किसी काम पर पैसा खर्च हो सकता है। कुछ लोग अपने लिए कोई जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। हालांकि आज किसी को बिना सोचे-समझे उधार देना ठीक नहीं रहेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
दिल के मामलों में दिन अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। कई बार छोटी गलतफहमियां सिर्फ बातचीत से दूर हो जाती हैं, आज ऐसा ही कुछ हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन शरीर को आराम देना भी जरूरी है। लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। पानी कम पीने की आदत परेशानी बढ़ा सकती है। कोशिश करें कि दिनभर पर्याप्त पानी पीते रहें। समय पर खाना खाएं और नींद पूरी लें। यही छोटी बातें आपको बेहतर महसूस कराएंगी।
सिंह राशि का पारिवारिक राशिफल
घर-परिवार में माहौल सामान्य रहेगा। किसी बड़े सदस्य से जरूरी सलाह मिल सकती है। परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसमें कमी आ सकती है। बच्चों की कोई बात चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।
आज की सलाह
हर बात को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना भी समझदारी होती है। आज धैर्य बनाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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