सिंह राशिफल 2 अगस्त: सिंह राशि आज दोपहर के बाद सावधानी जरूरी, पढ़ें Leo Horoscope

सिंह राशिफल 2 अगस्त: सिंह राशि आज दोपहर के बाद सावधानी जरूरी, पढ़ें Leo Horoscope
Leo Horoscope today 2 August 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope Today 2 August 2026 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 2 अगस्त: दिन का पहला हिस्सा लोगों के साथ तालमेल पर टिका रहेगा। कोई जरूरी बातचीत, समझौता, मुलाकात या साझेदारी से जुड़ा विषय सामने आ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते पर चर्चा, परिचय या किसी पुराने संपर्क से फिर बात होने की संभावना बन सकती है। अगर किसी से लंबे समय बाद मिलना हो, तो भावनात्मक प्रतिक्रिया से ज्यादा सहजता काम आएगी। दोपहर के बाद माहौल थोड़ा गहरा और संवेदनशील हो जाएगा। तब मन हर बात को भीतर तक ले सकता है। इसलिए दूसरों की बातों के पीछे छिपे अर्थ ढूंढने के बजाय साफ संवाद रखें। सूर्य और गुरु अभी आपको थोड़ा शांत और भीतर की तरफ कर रहे हैं, इसलिए बाहरी चमक से ज्यादा आंतरिक संतुलन जरूरी रहेगा। दिन का पहला भाग रिश्तों, सहयोग और प्रस्तावों के लिए अच्छा है। बाद का भाग गोपनीयता, वित्तीय सतर्कता और भावनात्मक संतुलन मांगता है। जो भी निर्णय लें, उसे समय देकर लें।
आज का सिंह राशिफल 2 अगस्त: सिंह राशि आज दोपहर के बाद सावधानी जरूरी, पढ़ें Leo Horoscope
लव राशिफल
प्रेम जीवन में हलचल रहेगी। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए करीब आने का अवसर है। पार्टनर के साथ आकर्षण और अपनापन बढ़ सकता है। पुराने मतभेद सुलझाने के लिए आमने-सामने बात करना उपयोगी रहेगा। अविवाहित लोगों को परिवार या परिचितों के माध्यम से कोई बातचीत शुरू होने का संकेत मिल सकता है, पर तुरंत निष्कर्ष न बनाएं। शादीशुदा लोगों के बीच निकटता बढ़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद संवेदनशील विषयों पर हल्की दूरी भी आ सकती है। साझा भरोसा, निजी सीमाएं और सम्मानजनक भाषा सबसे जरूरी रहेंगे। बच्चों से जुड़ी कोई साहस भरी या अच्छी बात मन खुश कर सकती है।
करियर राशिफल
बिजनेस और नौकरी में सहयोग आधारित काम आगे बढ़ सकता है। नया पार्टनर, नया प्रस्ताव या किसी के साथ मिलकर काम करने का विचार सामने आ सकता है। कागजी या कानूनी प्रकार के मामलों में प्रगति की संभावना है, लेकिन अंतिम नतीजे की जल्द उम्मीद न रखें। सुबह मीटिंग, नेगोशिएशन और क्लाइंट बातचीत के लिए ठीक रहेगी। बुध लाभ के क्षेत्र में मदद दे रहा है, इसलिए नेटवर्किंग से फायदा मिल सकता है। दोपहर के बाद गोपनीय जानकारी, भुगतान, टैक्स, कमीशन, शेयरिंग या बैकएंड मामलों को ध्यान से संभालें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत ज्यादा मांगने वाला दिन है। ध्यान भटक सकता है, इसलिए छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ें। केवल आत्मविश्वास से नहीं, अभ्यास से परिणाम बेहतर होंगे।
धन राशिफल
धन के मामले में सुबह सहयोग मिल सकता है। परिवार, जीवनसाथी या ससुराल पक्ष जैसे किसी करीबी स्रोत से सलाह या सीमित मदद मिल सकती है। फिर भी पैसों को भावनात्मक आधार पर न चलाएं। दोपहर के बाद साझा धन, उधार, पार्टनरशिप खर्च या किसी बड़ी खरीद पर सावधानी बढ़ानी होगी। बिना पढ़े शर्तें न मानें। बचत खाते और जरूरी भुगतान का हिसाब साफ रखें। छोटे लाभ दिखें तो भी लालच से कदम न बढ़ाएं।
सेहत राशिफल
सेहत के मामले में लापरवाही ठीक नहीं। सुबह सामान्य रहेगी, पर दिन ढलने पर थकान, बेचैनी या ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए होगा। बहुत तला-भुना या अनियमित भोजन भारी लग सकता है। पर्याप्त पानी लें, देर रात तक जागने से बचें और अगर मन भरा-भरा लगे तो थोड़ी एकांत शांति लें।
आज की सलाह: रिश्तों में स्पष्ट रहें, और पैसों से जुड़ी बातों में बिना जांच कोई कदम न उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र