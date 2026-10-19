सिंह राशिफल आज का (19 अक्टूबर 2026) : शनि कह रहे-भुगतान के आधार और बकाया विवरण चेक करें
Today Leo Horoscope in hindi : रात को अगले दिन की सूची छोटी रखें। इससे सोते समय अधूरे कामों की गिनती कम करने में मदद मिलेगी।
छोटे काम सही क्रम में करने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के छठे भाव में रहेगा। इसलिए रोज की जिम्मेदारियां, समय का उपयोग और काम की गुणवत्ता आपका ध्यान मांगेंगे। सुबह ऐसे काम से शुरुआत करें जिसे टालने के कारण बाकी कार्यक्रम अटक रहा है। उसे पूरा करने के बाद दिन थोड़ा आसान लग सकता है। किसी की मदद करनी हो तो पहले अपना जरूरी काम देख लें। हर पुकार पर तुरंत उपलब्ध होना आपकी उपयोगिता का प्रमाण नहीं है। दोपहर में काम की व्यवस्था सुधारने या किसी प्रक्रिया को सरल बनाने का अवसर मिल सकता है। सहयोगी से उलझने के बजाय परेशानी का ठोस उदाहरण दें। शाम को परिवार या परिचितों के साथ हल्की बातचीत का मन हो सकता है। कार्यक्रम में जाएं तो अपनी ऊर्जा के अनुसार समय तय करें। दिन की सफलता केवल पूरे किए कामों की संख्या से न मापें। कम हड़बड़ी और बेहतर व्यवस्था भी अच्छी प्रगति है। अपनी छोटी उपलब्धि को बिना तुलना के स्वीकार करना सीखें।
आज का सिंह राशिफल लव
साथी या करीबी व्यक्ति की जरूरत पूरी करते हुए अपनी पसंद भूलना जरूरी नहीं है। राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में रहते हुए रिश्ते की मांग सुनने और अपनी भागीदारी से पीछे हटने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। किसी कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते तो चुपचाप दूरी बनाने के बजाय वजह बताएं। साथ मिलकर छोटा विकल्प निकाला जा सकता है। अविवाहित लोग किसी बातचीत में अपनी रुचि दिखाएं, लेकिन हर संदेश का तुरंत जवाब देने का दबाव न लें। परिवार के मिलन में काम बांटकर लेने से आप भी समय का आनंद ले पाएंगे। रिश्तों में मदद के साथ सहज उपस्थिति भी जरूरी रहेगी।
आज का सिंह राशिफल करियर
नौकरी में परिचित काम को ध्यान से करने पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। अपनी दक्षता दिखाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने से पहले मौजूदा काम की गुणवत्ता देखें। किसी प्रक्रिया में बार बार अड़चन आती है तो उसके चरण लिखकर सुधार सुझाएं। छात्रों को तय हिस्से का अभ्यास पूरा करने से संतोष मिल सकता है। समय बांधकर सवाल हल करें और बाद में गलतियों का कारण देखें। खेल या अभ्यास से जुड़े लोग तुलना के बजाय अपने पिछले प्रदर्शन को आधार बनाएं। कोच या शिक्षक की छोटी टिप्पणी उपयोगी हो सकती है। कारोबार में बाहर की बैठक का कार्यक्रम बने तो उसके उद्देश्य और जरूरी सामग्री पहले तय करें। केवल मुलाकात होने को नतीजा मानने के बजाय आगे का कदम स्पष्ट करें।
आज का सिंह राशिफल धन
रोजमर्रा के खर्चों में किसी साझा बिल या पुराने हिसाब पर ध्यान देना पड़ सकता है। शनि मीन राशि के आठवें भाव में रहते हुए भुगतान के आधार और बकाया विवरण जांचने की जिम्मेदारी देता है। रकम भेजने से पहले पिछली रसीद से मिलान करें। सुविधा के खर्च में गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में रहते हुए यह समझने का विवेक देता है कि समय बच रहा है या केवल आदत के कारण भुगतान हो रहा है। जरूरी सेवा जारी रखें, लेकिन इस्तेमाल न होने वाली सुविधा पर पुनर्विचार करें। छोटी बचत भी उपयोगी रहेगी।
आज का सिंह राशिफल हेल्थ
दिनचर्या ठीक रहने पर ऊर्जा अधिक व्यवस्थित महसूस हो सकती है। काम के बीच पानी पीना और थोड़ी हलचल करना याद रखें। उत्साह में एक साथ बहुत अधिक कसरत करने के बजाय अपनी परिचित गति अपनाएं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भोजन का चुनाव सहज रखें और देर तक रुकने की मजबूरी न बनाएं। आराम को काम पूरा होने का इनाम मानने के बजाय दिन का जरूरी हिस्सा समझें।
आज की सलाह: अपनी क्षमता के अनुसार काम चुनें और विराम को जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र