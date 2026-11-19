आज का सिंह राशिफल (19 नवंबर 2026): विवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं
singh Rashifal in hindi: निजी चिंता के कारण कभी चुप रहने का मन होगा। जीवनसाथी से अपनी मुख्य चिंता सीधे शब्दों में साझा करें।
साझेदारी का फैसला आज दूसरे व्यक्ति की राय से आकार लेगा। जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे और कारोबार में नया प्रस्ताव आने की संभावना है। किसी के साथ आगे बढ़ने की बात दिन का मुख्य विषय होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं। लंबे अंतराल से दूर रहे युवा जोड़ों की मुलाकात की संभावना भी बनेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में रहेगा और आपका ध्यान जीवनसाथी तथा कारोबारी संपर्कों पर रखेगा। बातचीत में सामने वाले की राय का महत्व बढ़ेगा। कुछ निजी बातों के खुलने में देर होगी, इसलिए उत्साह के साथ इंतजार का भाव भी रहेगा। आज साथ मिलने की उम्मीद मजबूत होगी, फिर भी हर चर्चा तुरंत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी।
सिंह करियर राशिफल
कारोबार में किसी संभावित साझेदार से संपर्क या काम का प्रस्ताव मिलने के योग हैं। मिलकर काम करने की चर्चा में आपकी दिलचस्पी रहेगी। दफ्तर में साथी के साथ बातचीत के दौरान अपनी योजना जल्दी आगे बढ़ाने की इच्छा होगी। सिंह राशि के पहले भाव में मार्गी मंगल आपको जोश देगा, साथ ही छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट भी बढ़ाएगा। उत्तर की प्रतीक्षा लंबी लगी तो बेचैनी होगी। विद्यार्थियों के लिए विषय की पूरी तैयारी से अच्छे परिणाम की संभावना बनेगी। पढ़ाई में केवल ऊपरी समझ पर टिके रहने से कठिनाई हो सकती है। किसी अध्याय का परिचित लगना और उसके सवाल हल कर पाना अलग अनुभव होगा। आज कठिन हिस्से को विस्तार से पढ़कर उसका अभ्यास करें।
सिंह धन राशिफल
ससुराल पक्ष से अचानक धन या सहयोग मिलने की संभावना है। मदद की बात घर के आर्थिक विचारों में जगह बनाएगी। साझा रकम से जुड़ा कोई विषय मन में बना रहेगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री स्थिति वाला अष्टम शनि साझा धन और निजी चिंताओं को लेकर भारीपन देगा। जवाब धीरे आएंगे और बातें देर से खुलेंगी। किसी रकम को लेकर स्थिति समझने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। कानूनी मामले में रुख अनुकूल रहने के संकेत हैं, हालांकि अंतिम नतीजे की निश्चितता अभी नहीं होगी। मिलने वाली संभावित मदद को लेकर उम्मीद रहेगी। आज आर्थिक योजना छोटी और सरल रखें। स्पष्ट जानकारी मिलने पर आगे की दिशा समझना सहज होगा।
सिंह लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ेगा। घर की रोज की किसी बात पर बातचीत में एक साथ होने का एहसास रहेगा। अपने मन की बात साझा करने की इच्छा होगी और रिश्ते की मजबूती महसूस होगी। दूर रहे युवा प्रेमियों के लिए मिलने की संभावना उत्साह जगाएगी। अविवाहित लोगों के सामने रिश्ते का प्रस्ताव आने के योग हैं, जिससे परिवार में विवाह की चर्चा होगी। ससुराल से सहयोग की संभावना भी रिश्तों की बातचीत में जगह लेगी। बच्चे किसी काम में निडरता दिखा सकते हैं। उनका हौसला देखकर खुशी होगी और उनके विचार जानने की उत्सुकता रहेगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज सावधानी रखना अनुकूल रहेगा। काम आगे बढ़ाने का जोश रहेगा, जबकि निजी चिंताओं के कारण मन पर बोझ भी होगा। किसी उत्तर की प्रतीक्षा में ध्यान बारबार उसी विषय पर जाएगा। छोटी रुकावट पर झुंझलाहट महसूस होगी और अपनी गति धीमी करना खलेगा। स्वास्थ्य के संकेतों को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। आज की साफ चेतावनी है, उत्साह में अपनी असुविधा को अनदेखा न करें। दिन के कामों के बीच विश्राम के लिए जगह रखें। सामान्य देखभाल पर ध्यान देने के लिए दिन अनुकूल है। मन में चल रही बात और रोज के काम के बीच ध्यान बंटा रहेगा, इसलिए सहज दिनचर्या अधिक उपयोगी होगी।
क्या करें
साझेदार से लंबित विषय पर बात करने के लिए शांत समय तय करें।
क्या न करें
देरी से नाराज होकर लगातार संदेश न भेजें।
कल का राशिफल
कल लंबे समय से अटका धन मिलने के योग हैं। मनचाहे नतीजे न मिलने से खिन्नता होगी। भावुक फैसलों की प्रवृत्ति रहेगी। बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहने और सहयोग मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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