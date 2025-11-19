Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 19 नवंबर: आज बनेंगे सैलरी बढ़ने के योग, प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी ना करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 19 November 2025: 12 राशियों के राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह है। जिनके जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 19 नवंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Wed, 19 Nov 2025 06:15 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 19 November 2025: आज का दिन आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा जाएगा। रिश्तों से जो जुड़े मामले या दिक्कत होगी, आज उन्हें प्यार और समझदारी से संभालने की जरूरत है। प्यार के मामले में वैसे तो दिन बढ़िया ही निकलेगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑफिस के काम में भी सफलता मिलने वाली है। पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए संभलकर रहें। अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नीचे विस्तार से समझिए कि लव, करियर, पैसे और सेहत के मामले में आपके लिए 19 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है?

सिंह लव राशिफल

रिश्ते में आज समझदारी से फैसला लेने की जरूरत है। अपनी सोच पर टिके रहेंगे तो चीजें सही रहेंगी। दूसरों की बातों में बिल्कुल भी ना आएं। ऐसे आप गलत फैसले ले लेंगे। जब चीजें मुश्किल हो तो खुद अपने पार्टनर के साथ चीजों का हल निकालें। आज कुल लोग अपने पार्टनर से ज्यादा अटेंशन चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि ज्यादा टाइम मिले और खूब ध्यान रखा जाए। कोशिश करिए कि आज पार्टनर को वक्त दें। आज शादीशुदा महिलाएं प्रेग्नेंसी के लिए सोच सकती हैं। अगर पार्टनर से बहस होती है तो अपने शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखें।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में ईमानदारी से काम करें। काम को लेकर जो नियम हो, उन्हें लेकर कोई लापरवाही या समझौता ना करें। दिन की शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है। हालांकि आप अपना काम अच्छे से निपटा लेंगे। आप सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मैनेजमेंट के साथ आप अच्छे से व्यवहार बनाकर चलेंगे तो आपका काम फोकस में आएगा। साथ ही आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आज कुछ लोगों को मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ सकती है। कुछ जातकों की सैलरी बढ़ने के योग काफी सही है। वहीं कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। बिजनेस से जुड़े लोग नए आइडिया पर काम करेंगे। वहीं स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज का मिलना संभव होगा।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज सिंह राशि वालों को आर्थिक मामले में थोड़ा संभलकर रहना होगा। आज पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है। दोस्त या फिर भाई-बहन को उधार में ज्यादा अमाउंट ना दें। वहीं अगर कोई डील कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सामने वाला शख्स जानकार ही हो। अनजान लोगों के साथ ऐसी कोई भी डील ना करें। अगर आपके परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला है, तो आज शांति से उसे संभालने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें। घर में अगर कोई फंक्शन होने वाला है, तो हो सकता है कि आपको खर्चा करना पड़ें।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में आज आप थोड़ा ध्यान रखें। छोटी-मोटी दिक्कत से आपका रूटीन गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको पहले हार्ट की दिक्कत रही है तो आज थोड़ा सा सावधान रहें। आज आंखों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलकूद के दौरान आज चोट लग सकती है। कुछ लोगों को वायरल बुखार हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। प्रेग्नेंट महिलाएं थोड़ा संभलकर रहें। एडवेंचर एक्टिविटी भूलकर भी ना करें। अपनी डाइट का ध्यान रखें। चीना कम कर दें। ऑयली फूड से दूर रहें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
