सिंह राशिफल 19 मार्च 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। आज सिंह राशि वालों की लवलाइफ आज अच्छी है, रोमांटिक डिनर पर जाने का भी प्लान भी बना सकते हैं
Leo Horoscope Today 19 March 2026 : आज सिंह राशि वालों को परेशानियां तोड़ नहीं सकती हैं। आज लवलाइफ में आपको खउश रहना है तो ईगो को छोड़ देना चाहिए। कोशिश करें कि आर्थिक तौर पर अगर पैसा कहीं लागने के बारे में सोच रहे हैं, तो खास ध्यान दें? आपको अपने लवर के साथ अधिक से अधिक टाइम बिताने के लिए पर सोचना बहुत जरूरी है, जिससे आप एक दूसरे को जान सकें। आपको ऑफिस में अपने ऑप्शन का इस्तेमाल अपनी काबिलियत साबित करने में करना है। आर्थिक तौर पर आपके साथ छोटी दिक्कतें रहेगी, जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, आपके लिए हेल्थ भी एक समस्या का कारण हो सकती है।
Leo love Horoscope सिंह लव राशिफल
सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा समय है जब वो अपने पुराने इश्यूज को दबाएं रखें और अपने लवर के साथ अभी की लाइफ में खुश रहें और उस पर प्यार की बरसात करें। आपका लवलाइफ में कमिटमेंट ही है, जो आपको छोटे इश्यूज से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। आपको लवलाइफ में खास ध्यान देना चाहिए। अपने लव अफेयर के लिए समय दें। उनके साथ बात करते समय सावधान भी रहें। आपकी पार्टनर आपके साथ दिन भर रहना चाहता है, इसिलए किसी रोमांटिक डिनर पर जाने का भी प्लान भी बना सकते हैं। शादीशुदा लोगों को हर हाल में ऑफिस लाइफ के रोमांस से दूर ही रहने में भलाई है।
Leo Career Horoscope, सिंह करियर राशिफल
आज आपको नए काम को अच्छे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करना है। कोशिश करें कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए आप क्लाइंट्स को इंप्रेस कर सकें। कुछ जॉब से जुड़े मामलों में आपको ऑफिस में लंबे समय तक समय गुजारना पड़ सकता है। आपको आप मैनेजमेंट के साथ इश्यूज को सुलझाने में भी आज सफल रहेंगे। आज जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो दोपहर का समय चुन सकते हैं और रिजाइन कर सकते हैं। जो व्यापारी आज टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइस, फैशन एक्सेसरीज और ऑटो पार्ट्स से जुड़ी किसी बिजनेस में लगे हैं, वो आज रिटर्न देख पाएंगे।
Leo money Horoscope, सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों को दिन के पहले भाग में आर्थिक इश्यूज हो सकते हैं। दिन के शुरू होने के साथ ही इससे चीजें अपने ट्रैक से निकल जाएंगी। आज बिजनेस आपके फेवर में काम करेगा। आपको कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। आपके लिए अच्छा है कि आप किसी अजनवी के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें। आप परिवार नें प्रोपर्टी से जुड़े विवादों में भी फंस सकते हैं।
Leo Health Horoscope, सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि के लोगों को हल्के इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको आज ब्रीदिंग से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आपके लिए लिए जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। आपको हड्डियों और आंखों में दर्द हो सकता है। महिलाओं को स्त्रीरोग से जुड़ी दिक्कतें आज परेशान कर सकती है। आपको वायरल फीवर से लेकर छोटे इंफेक्शन और पेट में दर्द की परेशानी भी आज हो सकती है। आपको कॉफी, चाय को कम करना चाहिए, इससे आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपको सावधानी लेनी होगी। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएं और अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स जरूर साथ रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट