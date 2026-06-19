सिंह राशिफल 19 जून 2026: दिखावे के कारण खर्च करना सही नहीं, छोटी गलती से मूड खराब होगा
शनि मीन में होने से भीतर एक परिपक्वता भी रहेगी। इसी कारण आप जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा सोचकर कदम उठाएंगे। सुबह का समय योजना के लिए अच्छा है। देर दोपहर में थकान के बीच किसी बात पर अड़ना ठीक नहीं होगा।
जरूरी कागज, खासकर वाहन से जुड़े दस्तावेज, बिना देखे घर से न निकलें। दिन अच्छा है, पर छोटी लापरवाही मूड बिगाड़ सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधूरे काम पूरे करने की इच्छा भी मजबूत रहेगी। यह संतोष देने वाला दिन बन सकता है। घर में हल्की रौनक रहेगी। पढ़ाई करने वालों का मन लग सकता है। कारोबारियों के लिए आत्मविश्वास के साथ काम करने और कमाई संभालने का समय है। नौकरीपेशा लोगों पर वरिष्ठों की नजर अच्छी रहेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए परिचित, रिश्तेदारी या आस पास के दायरे से कोई प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। फिर भी शांत दिमाग से देखना जरूरी रहेगा। शुक्रवार होने से संबंधों में नरमी बनी रहेगी।
सिंह लव राशिफल
घर का माहौल आपके व्यवहार से बहुत प्रभावित होगा। आप थोड़ा नरम रहेंगे तो परिवार भी खुलकर साथ देगा। जीवनसाथी के साथ सहयोग की भावना अच्छी रहेगी। कोई छोटा घरेलू काम साथ मिलकर करना, जैसे सामान व्यवस्थित करना या आने वाले दिनों का प्लान बनाना, रिश्ते को सहज बनाएगा। अविवाहित लोगों को परिचित दायरे से प्रस्ताव या चर्चा मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आत्मीयता रहेगी, पर बहुत जल्दी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। उनके काम, पढ़ाई या छोटी उपलब्धि पर ध्यान देने से उन्हें भी भरोसा मिलेगा। एक गलती से बचें। अपनी बात को ही अंतिम मान लेने से घर का मूड बिगड़ सकता है।
सिंह करियर राशिफल
करियर में आज आपकी छवि मजबूत हो सकती है। ऑफिस में सौंपा गया काम समय से और साफ तरीके से पूरा करेंगे तो वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। कारोबारियों के लिए बिक्री, लेनदेन या ग्राहक से बातचीत में आत्मविश्वास मदद करेगा। छात्रों के लिए अच्छी एकाग्रता का दिन है। कठिन विषय भी व्यवस्थित तरीके से समझ में आ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू, आवेदन या किसी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सुबह के समय पुनरावृत्ति करनी चाहिए। यह दिन गति देता है, पर एक सावधानी जरूरी है। हर काम खुद करने की जिद न रखें। जहां टीमवर्क चाहिए, वहां जिम्मेदारी बांटें। इससे परिणाम बेहतर रहेंगे और अनावश्यक दबाव कम होगा।
सिंह धन राशिफल
कमाई के अवसर ठीक हैं। कारोबार में लाभ की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को भी अपने काम के आधार पर भरोसा मिलेगा, जो आगे चलकर आर्थिक रूप से उपयोगी हो सकता है। वाहन, घर या बच्चों की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, पर यह योजनाबद्ध रहे तो चिंता नहीं होगी। कोई प्रस्ताव या खरीद सामने आए, तो पहले उपयोगिता देखें। दिखावे के कारण खर्च बढ़ाना सही नहीं रहेगा। बचत को थोड़ा अलग रखते चलें। इससे मन भी स्थिर रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
ऊर्जा अच्छी है, लेकिन घुटनों, पीठ या धूप से जुड़ी थकान महसूस हो सकती है। बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। अगर आज ड्राइव ज्यादा है, तो सीटिंग पोजीशन ठीक रखें। वाहन के कागज और हेलमेट जैसी चीजें संभालकर रखें। इससे टेंशन भी कम होगी। घर लौटकर थोड़ा आराम और हल्का घरेलू खाना शरीर को जल्दी संतुलित करेगा।
आज की सलाह: आत्मविश्वास रखें, पर कागज और रिश्तों दोनों में छोटी सावधानी साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र