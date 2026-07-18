आज का सिंह राशिफल 19 जुलाई: शुक्र-मंगल दिन बनाएंगे खास, केतु महसूस कराएगा अधूरापन
Leo Horoscope today 19 July 2026: सिंह राशि वालों की जिंदगी में आज शुक्र और मंगल ग्रह चार चांद लगाएंगे। सब कुछ अच्छा जाएगा लेकिन केतु की वजह से आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काफी अधूरापन सा महसूस होगा सकता है। यहां पढ़ें कि आपके लिए 19 जुलाई का दिन कैसा जाने वाला है?
Leo Daily Horoscope, सिंह राशि आज का राशिफल 19 जुलाई 2026: दिन आपको अपने मूल्य, प्राथमिकता और संसाधनों पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। चंद्रमा का असर धन, वाणी और परिवार से जुड़ी बातों को सामने लाएगा। मन में साहस रहेगा और कुछ अलग करने की इच्छा भी उठ सकती है, क्योंकि भीतर से आप खुद को साबित करना चाहेंगे। शुक्र आपकी राशि में आकर्षण और उपस्थिति बढ़ा रहा है, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे। फिर भी केतु का हल्का असर यह महसूस करा सकता है कि बाहरी चमक के बावजूद भीतर कुछ अधूरा है। ऐसे में जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें। काम के सिलसिले में छोटी यात्रा, तेज संवाद या अचानक बनी योजना सामने आ सकती है। करियर क्षेत्र में मंगल आपको मेहनती और परिणाम केंद्रित बनाएगा, लेकिन निजी जीवन में उसी तेज ऊर्जा को थोड़ा नरम रखना होगा। आर्थिक स्थिति औसत कही जा सकती है। न बहुत चिंता की बात है, न बहुत खुलकर खर्च करने का समय। वाहन, सुविधा या बड़ी खरीद से जुड़ी योजना को थोड़ा टालना लाभदायक रहेगा। परिवार के साथ बैठकर साफ बात करने से मन स्थिर होगा।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में सबसे ज्यादा सावधानी लहजे की रखनी होगी। राहु के असर से साथी की बात कभी-कभी अलग या उलझी हुई लग सकती है, और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यही जगह है जहां धैर्य काम आएगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण है, लेकिन बहस की संभावना भी बनी रह सकती है, खासकर जब दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े हों। शादीशुदा लोग आर्थिक फैसले, समय की कमी या परिवार के हस्तक्षेप जैसी बातों पर शांत बातचीत करें। अभी किसी पुरानी शिकायत को निकालकर माहौल खराब करना ठीक नहीं। थोड़ी नरमी और सही समय पर बात करने से तनाव कम होगा।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में साहस और पहल बनी रहेगी। आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारी उठा सकते हैं या कुछ नया ट्राय करना चाहेंगे। करियर में यह ऊर्जा उपयोगी है, खासकर अगर आप लक्ष्य साफ रखें। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों की अपेक्षाएं थोड़ी सख्त लग सकती हैं, लेकिन मेहनत दिखेगी तो पहचान भी बनेगी। बुध लाभ क्षेत्र में है, इसलिए पुराने संपर्क, दोस्त, नेटवर्क या टीम से मदद मिल सकती है, हालांकि कुछ बातों को दोबारा स्पष्ट करना पड़ेगा। छात्र अपने लक्ष्य के लिए गंभीर रहें। दिखावे से ज्यादा अभ्यास पर ध्यान दें। खेल, प्रदर्शन, मीडिया, नेतृत्व या प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए दिन चुनौती के साथ अवसर भी ला सकता है। वाहन खरीदने या बड़े उपकरण लेने की योजना हो, तो तुलना और जांच के बिना आगे न बढ़ें।
सिंह धन राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रखनी होगी। आय और खर्च लगभग बराबर चल सकते हैं, इसलिए जोश में आकर बड़ा खर्च न करें। घर, छवि, कपड़े, आराम या यात्रा से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं। निवेश की बात हो तो अभी केवल जानकारी जुटाना ठीक रहेगा। किसी साझेदारी या साझा खर्च में स्पष्टता रखें। उधार देना या लेना सोच-समझकर करें। परिवार के साथ धन की बात खुलकर करने से गलतफहमी कम होगी। छोटी बचत को लगातार जारी रखना ही समझदारी है।
सिंह हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। शरीर से अधिक थकान मन की बेचैनी और नींद की कमी से आ सकती है। अनियमित भोजन, देर रात जागना या बहुत ज्यादा काम लेना ऊर्जा गिरा सकता है। थोड़ी सावधानी रखेंगे तो दिन ठीक निकलेगा। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और छोटे ब्रेक लें। बहस से दूरी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि मानसिक तनाव जल्दी असर दिखा सकता है।
आज की सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, खासकर रिश्तों और पैसों से जुड़ी बातों में।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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