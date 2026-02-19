सिंह राशिफल 19 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वालों को सरकारी नौकरी लगने के चांस हाई, प्रोपर्टी को खरीद या बेच सकते हैं
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि वालों को सरकारी नौकरी लगने के चांस हाई, प्रोपर्टी को खरीद या बेच सकते हैं
Leo Horoscope Today 19 February 2026 : सिंह राशि वाले रिस्क से प्यार करते हैं। इस राशि के लोगों के लिए लव अफेयर प्रॉडक्टिव रहेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज को पर्सनल लाइफ में खराब नहीं होने देना है। आपकी वेल्थ भी आज आपके फेवर में रहेगी। आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आपको जवाब हां में भी मिल सकती है। आपकी हेल्थ भी आज पॉजिटिव रहेगी, इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंज आपको दिन भर में बिजी रखेंगे। आज आप समृद्धशाली रहेंगे।
सिंह लव राशिफल
आज आप लवलाइफ में छोटे इश्यूज देखसकते हैं। आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप चीजों को खराब होने से पहले सेफ कर लें और कंट्रोल कर लें। आप पार्टनर डिमांड करेगा कि आप उसके साथ बैठें और आप उससे आगे आने वाले समय को लेकर चर्चा करें। आपका पार्टनर सीधे-सीधे आपसे अधिक समय की डिमांड कर रहा है कि उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आज महिलाएं लकी रहेंगी, कि उन्हें अपने पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। आपकी लाइफ में आज पुरानी प्यार को लेकर चिंगारी फिर भड़क सकती है, लेकिन आपको अपने परिवार को लेकर इससे दूर रहना चाहिए, इससे आपकी शादाशुदा लाइफ में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। आज लव अफेयर में आपका एटीट्यूड खास रोल निभाएगा ।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि के लोगों को काम में कूल रहना होगा। आपको आज कुछ काम पूरे दिन बिजी रखेंगे। आज आपका सीनियर या साथ काम करने वाला आपके काम पर उंगली उठाएगा और आपको इससे आराम से हैंडल करना है, आपको इस दौरान आपा नहीं खोना है और अपनी काबिलियत को साबित कर दिखाना है। अपने काम को सभी जिम्मेदारियों के साथ निभाते हुए डेडलाइन में पूरा करें। आज सिंह राशि के लोगों की सरकारी नौकरी के लगने के चांस बहुत हाई हैं, इसलिए बहुत मेहनत अपनी तरफ से करें। आपको आज का दिन नई कंपनी में ज्वाइन करने के लिए भी अच्छा है। आप नए बिजनेस को लॉन्च करने को लेकर भी सोच सकेत हैं। बिजनेसमैन आज पार्टनरशिप डील के साइन करने को लेकर आज खुश रहेंगे। आज स्टूडेंट्स एकेडमित पर खास ध्यान दें,इस समय इसकी जरूरत है।
सिंह मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा। आप प्रोपर्टी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। महिलाएं भी आज अच्छा रिटर्न पाएंगे,इसके अलावा आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच सकती हैं, महिला उद्यमी को इस समय लाभ हो सकता है। आपका आज भाई-बहन के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। इसे प्यार से और आपसी समझ ढंग से सुलझाना अच्छा होता है। बिजनेसमैन आज विदेशा क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, पहले ही एडवांस में पेमेंट मिल जाएगा, इससे उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वाले हेल्थ को लेकर फाइन रहेंगे। आपको वर्क लाइफ बैलेंस पर खास ध्यान देना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर में बाहर का तनाव ना लाएंगे। अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो खास तौर पर सावधान रहें। आपको अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, इससे तनाव कम से कम होगा। आज महिलाओं में स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है, इसलिए बाहर का खाना खाने से बचें। आज एल्होहल के नशे में ड्राइन ना करें, इससे आपके लिए रिस्की परिस्थिति आ सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां