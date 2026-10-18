आज का सिंह राशिफल (18 अक्टूबर 2026) :किसी काम का नतीजा उम्मीद जैसा न मिले तो तरीका बदलें
Today Leo Horoscope in hindi: शाम को घरेलू जिम्मेदारी आने पर उसका दोष किसी व्यक्ति पर न डालें। छोटा सहयोग भी साथ होने का एहसास दे सकता है।
रुचि के किसी काम में मन लगने से दिन की शुरुआत सुखद हो सकती है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के पांचवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के छठे भाव में जाएगा। पहले हिस्से में पढ़ाई, रचनात्मक सोच या बच्चों के साथ समय अच्छा लग सकता है। शाम को छोटी जिम्मेदारियां और रोज की व्यवस्था ध्यान मांग सकती हैं। आनंद के लिए निकाला समय बेकार नहीं है, लेकिन उसके बाद काम पर लौटने की सीमा तय रखें। कोई अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। उसका छोटा रूप तैयार करें और देखें कि वह कितना उपयोगी है। अपनी पसंद समझाने के लिए दूसरों की पसंद को कमतर न बताएं। दिन के अंत में अधूरे काम देखकर सुबह की खुशी को गलत न मानें। मनोरंजन और जिम्मेदारी दोनों के लिए जगह बन सकती है। बस योजना में थोड़ी गुंजाइश रखें। किसी काम का नतीजा उम्मीद जैसा न मिले तो तरीका बदलें, खुद पर अनावश्यक सवाल न उठाएं।
आज का सिंह राशिफल लव
हल्की बातचीत, साझा रुचि या छोटी मुलाकात रिश्ते में ताजगी ला सकती है। राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में रहते हुए दूसरे की स्वीकृति पाने और अपनी सहज पसंद बचाए रखने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। केवल अच्छा साथी दिखने के लिए ऐसी योजना न मानें जिसमें आपका मन नहीं है। अपनी बात विनम्रता से रखें। नए परिचय में प्रभावित करने के बजाय वास्तविक रुचियों पर बात करें। बच्चों के साथ खेल या रचनात्मक काम में शामिल होना अच्छा लग सकता है।
आज का सिंह राशिफल करियर
छात्रों के लिए समझे हुए विषय को अपने ढंग से प्रस्तुत करना उपयोगी रहेगा। उत्तर लिखें, चित्र बनाएं या किसी को समझाकर देखें। इससे तैयारी की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। कामकाजी लोगों को दिन के पहले हिस्से में नया मसौदा तैयार करने में रुचि हो सकती है। शाम को उसकी गलतियां और अधूरे हिस्से जांचें। कारोबारी फैसले में उत्साह के साथ ग्राहक की प्रतिक्रिया भी देखें। बड़ा बदलाव करने के बजाय एक सीमित परीक्षण बेहतर रहेगा। नियमित नौकरी के काम सामान्य गति से चलें तो उसे ठहराव न मानें। यही समय व्यवस्था सुधारने में लग सकता है। किसी सहकर्मी का सुझाव उपयोगी हो तो श्रेय साझा करें। इससे आगे का सहयोग सहज रहने की संभावना बढ़ेगी।
आज का सिंह राशिफल धन
साझा भुगतान में शनि मीन राशि के आठवें भाव में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी और दूसरे की जिम्मेदारी अलग पहचानने की जरूरत बताता है। किसी बिल का पूरा बोझ उठाने से पहले तय हिस्से की पुष्टि करें। खर्च पर गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में रहते हुए थोड़ी राहत देने वाली खरीद और लंबे उपयोग वाली जरूरत में फर्क समझने का विवेक देता है। मनोरंजन की रकम पहले तय करें। जोखिम वाले निवेश को उत्साह का विस्तार न बनाएं। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले निकासी की शर्त और संभावित नुकसान समझना जरूरी रहेगा।
आज का सिंह राशिफल सेहत
अच्छा मूड आपको सामान्य से ज्यादा सक्रिय रख सकता है। फिर भी लगातार बैठकर पसंद का काम करने में समय का पता नहीं चलेगा। बीच में उठें और शरीर को सहज हलचल दें। शाम को बाकी काम देखकर आराम का समय पूरी तरह न काटें। खाने और सोने का सामान्य क्रम बनाए रखना बेहतर रहेगा। बाहर का कार्यक्रम हो तो लौटने के बाद खुद को थोड़ा शांत समय दें। ऊर्जा का सही उपयोग हर खाली पल भरना नहीं, जरूरी काम के बाद रुकना भी है।
आज की सलाह: खुशी के लिए समय रखें, फिर जरूरी काम छोटे हिस्सों में पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र