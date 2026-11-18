आज का सिंह राशिफल (18 नवंबर): राहु साझेदारी को लेकर चाह बढ़ाएगा, बचत के लिए दिन अनुकूल
Aaj ka singh rashifal: सिंह राशि वालों को आज जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पढ़ाई और बचत के लिए दिन अच्छा है, जबकि कारोबार में नए प्रस्ताव आने के योग हैं। पढ़ें सिंह राशि का विस्तृत राशिफल।
जीवनसाथी आज आपका साथ देगा और जरूरत के समय उसका सहयोग मिलेगा। मन में प्रेम का भाव रहेगा। साथ बैठने और अपनी बात साझा करने की इच्छा बढ़ेगी। पढ़ाई के लिए दिन अच्छा है। कारोबार करने वालों को नए साझेदार के साथ आगे बढ़ने की संभावना मिलेगी और नए प्रस्ताव आने के योग हैं। बचत के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के सातवें भाव में राहु साझेदारी को लेकर चाह बढ़ाएगा और किसी नए संपर्क में अचानक रुचि जगाएगा। इसके साथ जल्दी निर्णय तक पहुंचने की बेचैनी भी रहेगी। आज दूसरे व्यक्ति की भूमिका आपके दिन में खास होगी। अपने बल पर सब संभालने का दबाव कुछ हल्का लगेगा। सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी की जरूरत रहेगी, खासकर भोजन की आदतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा।
आज का सिंह करियर राशिफल
कारोबार में नए साझेदार के जरिए विस्तार के योग हैं। कोई नया प्रस्ताव सामने आने की संभावना भी रहेगी। बातचीत का अवसर मिलेगा और आगे साथ काम करने का विषय प्रमुख होगा। हर प्रस्ताव का नतीजा आज तय होना संकेत का हिस्सा नहीं है। तुला राशि के तीसरे भाव में मार्गी बुध संवाद और पढ़ाई को सहारा देगा। संदेश के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना आसान होगा और कारोबारी चर्चा को शब्द देने में सहजता रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। किसी विषय को समझने के लिए बातचीत उपयोगी होगी। नौकरी करने वालों के लिए भी संपर्क और विचार साझा करना दिन का प्रमुख पक्ष रहेगा। पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय अलग रखें। आज अकेले प्रयास जितना महत्वपूर्ण रहेगा, उतना ही दूसरे व्यक्ति के साथ सही संवाद भी असर रखेगा।
आज का सिंह मनी राशिफल
बचत के लिए दिन अनुकूल है। उपलब्ध रकम में से कुछ हिस्सा अलग रख पाने की संभावना रहेगी। कारोबार के नए प्रस्ताव भविष्य की आमदनी पर बातचीत का आधार बनेंगे, लेकिन उन्हें तत्काल कमाई मान लेना उचित नहीं होगा। साझेदारी के माध्यम से बढ़ने की संभावना है, इसलिए साझा आर्थिक लक्ष्य भी सामने आएंगे। बहुत तेज लाभ की चाह में जोखिम बढ़ाना आज ठीक नहीं रहेगा। बचत के लिए तय रकम पहले अलग रखें। आर्थिक रूप से दिन का मजबूत पक्ष पैसा संभालना रहेगा। नए संपर्क का आकर्षण जितना बढ़ेगा, उतनी ही जल्दी लाभ की अपेक्षा भी बनेगी। वास्तविक लाभ का फैसला आगे की स्थिति से होगा, केवल उत्साह से नहीं।
आज का सिंह स्वास्थ्य लव राशिफल
जीवनसाथी का सहयोग आज स्पष्ट रूप से मिलेगा। अपनी परेशानी या योजना साझा करने पर साथ होने का एहसास रहेगा। मन रोमानी होगा और रिश्ते में निकटता अच्छी लगेगी। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के सातवें भाव में रहेगा, जिससे जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क दिन के केंद्र में होंगे। दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी आपकी सोच को दिशा देगी। किसी नए परिचय के प्रति उत्सुकता भी रहेगी, मगर मौजूदा रिश्ते में मिले भरोसे का महत्व कम नहीं होगा। घर या कार्यस्थल पर महिलाओं से बातचीत में आदर बनाए रखें। कोई कठोर बात संबंध का सहज स्वर बिगाड़ सकती है। आज अपने साथी के प्रति आभार का भाव रहेगा और उसकी मदद से अकेलेपन का दबाव कम महसूस होगा।
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आज का सिंह स्वास्थ्य राशिफल
सेहत आज अतिरिक्त ध्यान मांगेगी। सामान्य दिनों जैसा भरोसा रखकर भोजन की उपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा। किसी बीमारी या शरीर के किसी हिस्से के बारे में निश्चित दावा करने का संकेत नहीं है। मुख्य बात खाने की आदतों और नियमित व्यायाम से जुड़ी है। व्यस्त बातचीत के बीच अपना भोजन समय पर लें। काम और रिश्तों में उत्साह रहेगा, मगर उसी उत्साह में स्वास्थ्य का विषय पीछे छूटने की आशंका होगी। नियमित व्यायाम की अपनी आदत बनाए रखना उपयोगी रहेगा। आज मन प्रसन्न और रोमानी रहेगा, जबकि शारीरिक देखभाल के मामले में अधिक सजग रहने की जरूरत महसूस होगी। दोनों अनुभव साथ चलेंगे।
शुभ अंक
९
शुभ रंग
लाल
शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
जीवनसाथी से अपनी जरूरत और योजना साफ साझा करें।
क्या न करें
तेज लाभ की चाह में बचत को जोखिम में न डालें।
कल का राशिफल
कल अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आने के योग हैं। पुराने साथी से मुलाकात संभव है। जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे और ससुराल से अचानक धन या सहयोग मिलने की संभावना रहेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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