सिंह राशिफल 18 नवंबर: शादीशुदा महिलाएं आज कर सकती हैं ये काम, इन लोगों को होगी पैसों से जुड़ी दिक्कत

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 18 November 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है, जोकि कन्या राशि से पहले आता है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। नीचे जानें कि आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 18 November 2025: आज सिंह राशि वालों का लगभग सारा समय अच्छे से गुजरने वाला है। प्यार के मामले में आज का दिन सही जाने वाला है। पार्टनर के साथ आप अच्छे पल बिता पाएंगे। अच्छे पलों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन आपको कुछ नई जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, जो आपको प्रोडक्टिव बनाएंगे। कुछ जरूरी काम करिए, जिसमें कमिटमेंट की जरूरत हो। वहीं पैसों की बात की जाए तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। सोच-समझकर आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसों से जुड़ा कोई काम है तो उसे आज पूरा कर लीजिए। बस आज आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है।

सिंह लव राशिफल आज आप अपनी फीलिंग्स को बताते हुए थोड़ा संभलने की कोशिश करें। गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। प्यार में आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। ऐसे में पार्टनर संग ऐसी कोई भी बहस ना करें, जिससे मामला हाथ से बाहर चला जाए। शादीशुदा महिलाओं के लिए दिन का दूसरा हिस्सा काफी सेंसेटिव रहने वाला है। कोई पुराने रिश्ते की री-एंट्री हो सकती है, जिससे दिक्कतें बढ़ सकती है। कुछ लोगों को आज नया प्यार मिलेगा। अगर आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ रहेगा। आप अपने दिल की बात दिन के दूसरे हिस्से में कहें। आज शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार को बढ़ाने की प्लानिंग कर सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल आज ऑफिस में प्रोडक्टिविटी की दिक्कत आएगी। इसे आप खुद मैनेज करने की कोशिश करें। आज आपको क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। टीचर्स, हेल्थकेयर स्टाफ, कॉपीराइटर्स और पुलिस वालों का दिन आज नॉर्मल रहेगा। IT से जुड़े लोगों को आज अपने काम का कुछ हिस्सा दोबारा करना पड़ सकता है। यहीं पर धैर्य की परीक्षा भी होगी। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पैसों से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, हालांकि अगले 2 दिन के अंदर चीजें सही हो जाएंगी।

सिंह आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। पैसों के मामले में आज आपका दिन सही रहने वाला है। स्टॉक मार्केट में आज पैसा भूलकर भी ना लगाएं, इससे फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आज का दिन सही है। वहीं घर के रेनोवेशन के लिए भी आज का दिन शुभ है। कुछ महिला जातक आज प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत सकती है। ऐसे में तनाव थोड़ा कम होगा। अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी आज का दिन इस काम के लिए शुभ रहेंगे। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो आज सभी फैसले थोड़ा सोच-समझकर ही लें।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखा है। आज हल्की-फुल्की दिक्कत आ सकती है। बड़े-बुजुर्गों में आज सीने से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। कुछ लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में समय-समय पर चेक करते रहें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आज एलर्जी और इंफेक्शन की भी समस्या हो सकती है, जिससे परेशानी होगी। किसी भी तरह का तनाव ना लें। अगर ऐसा महसूस हो तो परिवार या फिर किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ समय बिताएं। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। साथ ही आप लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नींद पूरी लें। चीनी कम खाएं और जंक फूड ना लें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक