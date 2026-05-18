Aaj ka Singh Rashifal 18 मई 2026: सिंह राशि वालों को आज केतु और मंगल की प्रबल स्थिति से करियर में लाभ, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal:सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। राशिचक्र की यह 6वीं राशि है। केतु आपकी राशि में हैं, इसलिए आज इसका भी असर आपकी राशि में होगा। आइए जानें आज सिंह राशि का दिन कैसा रहेगा। पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope in hindi, सिंह राशिफल 18 मई 2026: कुल मिलाकर यह दिन मिश्रित लेकिन अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। धैर्य और संयम के साथ लिए गए निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल और केतु का असर आपकी करियर लाइफ पर पड़ रहा है। इस समय आपको अनावश्यक विवादों से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति आपको आगे बढ़ने का अवसर दे रही है, इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। यहां पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन
सिंह लव राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में इस समय समझदारी और प्रैक्टिकल सोच सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। भावनाओं में बहने के बजाय आप रिश्तों को बहुत संतुलित तरीके से संभालने की कोशिश करेंगे और यही चीज़ आपके संबंधों को मजबूत भी करेगी। किसी भी बात को बेवजह बढ़ाने के बजाय आप उसे समझकर आगे बढ़ना पसंद करेंगे, जिसके कारण रिश्तों में बड़ी समस्या बनने की संभावना कम रहेगी। साथी भी आपकी सोच और आपके व्यवहार को समझने की कोशिश करेगा। प्रेम जीवन में धीरे-धीरे स्थिरता आती दिखाई दे रही है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते में हैं, उनके बीच भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत होगा। प्रेम केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि जीवन की प्रगति के साथ भी आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगेगा कि प्रेम के साथ-साथ आप खुद भी जीवन में ग्रो कर रहे हैं और मानसिक रूप से पहले से ज्यादा परिपक्व हो रहे हैं।
सिंह करियर राशिफल
केतु के प्रभाव और मंगल की प्रबल स्थिति से ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ में आपका साहस बढ़ेगा तथा फैसले लेने की क्षमता मजबूत होगी। करियर और व्यापारिक मामलों में ग्रहों का प्रभाव आपको नए मौके और नई पहचान की तरफ ले जा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी। आपको किसी सम्मान के लिए भी चुना जा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ औ र पर्सनल लाइफ को थोड़ा अलग रखें।
सिंह मनी राशिफल
व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी, बिजनेस में आपको अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। पार्टनरशिप में थोड़ा सावधान रहने की जररूत है। कोशिश करें कि आर्थिक मामलों में किसी भी काम को बिना देखे जल्दबाजी से ना करें, इससे आपके लिए दिक्कत है। इस तरह आपका पैसा फंस सकता है। निवेश करने से पहले अच्छे से सोचना समझना होगा कि आपकी कितनी कैपिटल इस समय निवेश करनी है और कितना पैसा बचाना है। पुराने संपर्कों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है।
सिंह हेल्थ राशिफल
हेल्थ की दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, हालांकि मानसिक थकान और अधिक काम के कारण आप बेझिल महसूस कर सकते हैं, इसके लिए अपना हेल्दी रुटीन बनाए रखें।भोजन और नींद को लेकर लापरवाही न करें। सिरदर्द, थकावट या हल्की बेचैनी जैसी समस्या बन सकती है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही। नियमित दिनचर्या और संयमित खानपान लाभ देगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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