सिंह राशिफल 18 मार्च 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों की लवलाइफ में उथलपुथल, आर्थिक समृद्धि फेवर में रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Leo Horoscope Today 18 March 2026: आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। रिश्तों में चल रही परेशानियों को सुलझाने का प्रयास सफल होगा। कार्यक्षेत्र में उत्पादकता और मेहनत से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, नए निवेश के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।
सिंह राशि के लिए आज का प्रेम राशिफल
आज प्रेम जीवन खुशहाल और रोमांचक रहेगा। रिश्ते में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे की भावनाओं को समझने में सफल रहेंगे। साथ में कहीं घूमने या छोटी ट्रिप की योजना बन सकती है, जो रिश्ते में नई ऊर्जा और रोमांस लाएगी। अपने प्रेमी को सरप्राइज गिफ्ट देकर खुशियां बांटें। किसी तीसरे व्यक्ति को रिश्ते में दखल न देने दें, क्योंकि इससे परेशानी बढ़ सकती है। विवाहित पुरुषों को पुराने रिश्तों या अनावश्यक निकटता से दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। कुल मिलाकर, प्रेम संबंध मजबूत और मधुर रहेंगे।
सिंह राशि के लिए आज का करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आज नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं। इन्हें स्वीकार करने से आपकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। टीम या प्रोजेक्ट संभालने वाले लोगों का दिन काफी व्यस्त रहेगा। कुछ महिलाओं को प्रमोशन या सराहना मिल सकती है, लेकिन इससे सहकर्मियों में ईर्ष्या या ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत करने से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। व्यवसायी नए व्यापार या विस्तार की शुरुआत आत्मविश्वास से कर सकते हैं, लेकिन दिन के पहले हिस्से में कोई बड़ा वित्तीय समझौता टालें। मेहनत और ईमानदारी से किया काम आज आपको आगे बढ़ाएगा।
सिंह राशि के आज का मनी राशिफल
आर्थिक स्थिति आज मजबूत और स्थिर रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ लोगों को वाहन खरीदने या बड़ी खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है। संपत्ति खरीदना या निवेश करना भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। परिवार में पैसों को लेकर हल्की-फुल्की चर्चा हो सकती है, लेकिन यह ज्यादा गंभीर नहीं होगी। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के लिए नए फंड या साझेदार मिल सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दान-पुण्य के कार्यों में धन खर्च करना भी शुभ रहेगा। अनावश्यक सट्टेबाजी से बचें।
सिंह राशि के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों या पीठ दर्द से जुड़ी शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को वाहन में चढ़ते-उतरते सावधानी बरतनी चाहिए। सकारात्मक सोच बनाए रखें और शराब-तंबाकू जैसी आदतों से पूरी तरह दूर रहें। ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं। परिवार के साथ समय बिताएं या कहीं घूमने जाएं, इससे नई ऊर्जा मिलेगी। हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम करने से दिन भर तरोताजगी बनी रहेगी। खान-पान पर ध्यान दें और पर्याप्त पानी पिएं।
आज का दिन मेहनत, ईमानदारी और पॉजिटिविटी का है। छोटी समस्याओं को समझदारी से सुलझाएं और सकारात्मक रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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