सिंह राशिफल 18 जून 2026: कोई फैसला लेने से पहले आंकड़े देख लें, मेष का चंद्रमा उत्साह दे रहा
Aaj ka Singh Rashifal : सुबह का शांत समय खरीदारी सूची, घरेलू निर्णय या जरूरी चर्चा के लिए अच्छा है। देर दोपहर में भावावेश में दिया गया जवाब माहौल बिगाड़ सकता है।
सुबह का माहौल जितना शांत रहेगा, दिन उतना आसान चलेगा। मेष का चंद्रमा उत्साह दे रहा है, लेकिन खर्च और प्रतिक्रियाएं भी तेज कर सकता है। इसलिए घर के माहौल को संभालना जरूरी रहेगा। आय की तुलना में खर्च कुछ ज्यादा दिख सकते हैं। छोटी छोटी जरूरतों के नाम पर पैसे निकलते रहे तो बाद में दबाव महसूस होगा। किसी भाई बहन या करीबी से मन खट्टा होने की आशंका है। बात को तुरंत दिल पर न लें। बच्चों की पढ़ाई, रसोई, घर की जरूरत या रोजमर्रा की छोटी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने से मन स्थिर रहेगा।
सिंह लव राशिफल
दांपत्य और करीबी रिश्तों में सावधानी जरूरी है। सामने वाला आपकी थकान न समझ पाए और आप उसकी बात को आलोचना मान लें, तो गलतफहमी बढ़ सकती है। जीवनसाथी से बहस टालना ही ठीक रहेगा। घर के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मूड बदलेगा। भाई बहन से दूरी महसूस हो तो तुरंत जवाब देने के बजाय समय दें। शाम को साथ बैठकर चाय, हल्की बातचीत या किसी घरेलू काम में मदद रिश्तों को नरम करेगी।
सिंह करियर राशिफल
काम का दिन थोड़ा दबाव वाला रह सकता है। खर्च की चिंता दिमाग पर रहेगी, इसलिए ऑफिस या कारोबार में ध्यान टूट सकता है। कोई फैसला लेने से पहले आंकड़े देख लें। छात्र वर्ग भी स्थिरता रखे। पढ़ाई में मन भटके तो पहले आसान अध्याय पूरा करें। फिर कठिन विषय पर जाएं। सहकर्मी की बात से प्रतिक्रिया देने के बजाय परिणाम पर ध्यान दें। रुके हुए काम पूरे करना आज नए जोखिम लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा।
सिंह धन राशिफल
आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन व्यय उससे आगे जा सकता है। फैशन, सुविधा या दिखावे की खरीदारी रोकना बेहतर रहेगा। घर से जुड़ा जरूरी खर्च करें, बाकी को थोड़ी देर टाल सकते हैं। निवेश के लिए दिन बहुत मजबूत नहीं है। किसी के कहने पर पैसा लगाने के बजाय नकद स्थिति साफ रखें। आज के खर्च नोट करना उपयोगी रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
शरीर में गर्मी, थकान या पेट की गड़बड़ी परेशान कर सकती है। तला भुना और बहुत बाहर का खाना कम लें। दोपहर में चिड़चिड़ापन बढ़े तो एकदम ज्यादा ठंडा पानी न पिएं। सादा पानी धीरे धीरे लें। नींद कम होगी तो असर साफ दिखेगा, इसलिए रात की दिनचर्या हल्की रखें।
आज की सलाह: खर्च और गुस्से पर एक साथ नजर रखेंगे तो दिन संतुलित रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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