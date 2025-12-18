Hindustan Hindi News
Leo Horoscope Today 18 December 2025 aaj ka singh Rashi ka Rashifal daily future predictions
सिंह राशिफल 18 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन?

सिंह राशिफल 18 दिसंबर 2025 : जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन?

संक्षेप:

Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 18 December 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 18 दिसंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। 

Dec 18, 2025 07:12 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope Today 18 December 2025 : आज सिंह राशि वालों को खुशियों का आनंद लेना है। खास तौर पर आपको लवलाइफ में आने वाले सरप्राइज के लिए तैयार रहें। आप ऑफिस में उत्पादक रहेंगे, और इससे आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी।आज पैसों को आपको समझदारी से मैनेज करना है। अगर लवलाइफ में कोई दिक्कत है, तो उसे आपको सही समय पर सुलझा लेना है। ऑफिस में अगरअपनी काबिलियत दिखाना चाहते हैं, तो आपको खास तौर पर मौके देखने होंगे। आज आप आर्थिक रूप से स्थिर रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा।

सिंह लव राशिफल

आज आपको लवर की बात को ध्यान से सुनना है। कोशिश करें कि आपको आज जिद्दी स्वभाव का नहीं बनना है। इस समय लवलाइफ में अधिकार जताने से बचें, इससे सुख मिलेगा। आज लवर को सरप्राइज गिफ्ट देकर आप उनके लिए प्यार जता सकते हैं। अगर आप रोमांटिक वेकेशन पर जाना चाहते हैं, तो प्लानिंग कर लें। खास तौर पर नए लवर के लिए यह अच्छा रहेगा क्योंकि वे एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते होंगे। आज अगर आपका एक्स मिलने आए, तो आप फिर से एक होने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शादीशुदा लोगों को सावधान रहना चाहिए कि वे अपने मैरिड को बर्बाद न करें।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में देखा जाएगा कि आपकी पर्फोर्मेंस कैसी है। इसका अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा। आपको इस समय इस बात का ध्यान देना है कि आप हर संभव कोशिश करनी है आप अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं। एचआर, बैंकिंग, ग्राहक सेवा और ऑडिट क्षेत्र से जुड़े लोगों का आज का दिन बिजी रहेगा। आपको कई डेटा चार्ट और प्रेजेंट तैयार करने की जरूरत भी हो सकती है। यह आपकी टेक्निकल एबिलिटी की परीक्षा भी ले सकता है। फाइनेंस प्रोफाइल संभालने वालों को सावधान रहने की जरूरत है। राइटरों के लिए क्रिएटिव के लिहाज से अच्छा दिन रहेगा। स्टूडेंट्स एगजाम पास करेंगे। कुछ व्यापारियों को भुगतान को लेकर परेशानी हो सकती है।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में आप खासतौर पर निवेश कर सकते हैं। घर का रेनोवेशन कराना सही रहेगा, लेकिन इस बात को भी दिमाग में रखें कि खर्च जरूरत से ज्यादा न बढ़े। आज आप लोगों को बैंक से लोन मिलने की संभावना है। बिजमेसमैन को प्रमोटर्स से फंड मिल सकता है, इस तरह आपको बिजनेस में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। दिन का दूसरा भाग दान-पुण्य के लिए शुभ है।

सिंह हेल्थ राशिफल

दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें। घुटनों और कोहनियों से जुड़ी परेशानी से सावधान रहें। सीनियर्स को आंखों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लगा सकती है। तला-भुना और ज्यादा चिकनाई वाले खाने से दूरी बना लें क्योंकि इससे मोटापा बढ़ सकता है। दिन के दूसरा भाग डायबिटीज वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ महिलाओं को स्किन रिलेटेड इंफेक्शन हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
