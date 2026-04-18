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सिंह राशिफल 18 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों को आज मेहनत के बाद ही मिलेगी सफलता , पैसों और काम में लें समझदारी से फैसला

Apr 18, 2026 06:18 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अप्रैल का दिन…

सिंह राशिफल 18 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों को आज मेहनत के बाद ही मिलेगी सफलता , पैसों और काम में लें समझदारी से फैसला

Leo Horoscope Today 18 April 2026, सिंह राशिफल : आज कोई बड़ा प्लान सिर्फ अच्छा लगने से आगे बढ़कर असल काम मांग सकता है। अब यह साफ दिखेगा कि कौन-सी चीज सच में बन सकती है और कौन-सी सिर्फ आत्मविश्वास के सहारे चल रही थी। बात यह नहीं है कि आपका आइडिया गलत है, बल्कि यह है कि क्या उसमें उतनी मजबूती है कि समय और मेहनत झेल सके।दिन तब बेहतर होगा जब आप तय करेंगे कि किस काम पर पूरा भरोसा करना है। हर चीज को उम्मीद के सहारे आगे बढ़ाने के बजाय, जिस काम में दम है वही आगे बढ़ेगा। शाम तक समझ और साफ हो जाएगी और एक सही रास्ता बाकी से अलग दिखने लगेगा।

आगे पढ़ें सिंह राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

सिंह राशि का लव राशिफल- आज अहंकार किसी जरूरी बात को बोलने से रोक सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आप या आपका पार्टनर बाहर से सामान्य दिखें, लेकिन अंदर कुछ कहना बाकी हो। इसी वजह से छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। अगर आप सिंगल हैं, तो आकर्षण जल्दी हो सकता है, लेकिन असली फर्क बाद में दिखेगा। कोई ऐसा व्यक्ति बेहतर लगेगा जो सच्चा हो, शांत हो और समझने में आसान हो। जो रिश्ता समय के साथ सहज लगे, वही टिकेगा।

सिंह राशि का करियर राशिफल- आज पहचान से ज्यादा काम का आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। कोई प्रोजेक्ट, आइडिया या प्लान अच्छा लग सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि वह सही तरीके से आगे बढ़ पा रहा है या नहीं। मुद्दा आपकी क्षमता का नहीं, बल्कि काम की तैयारी का है। काम तब बेहतर होगा जब आप प्रक्रिया को समझकर चलेंगे। नौकरी में हैं तो एक सही कदम पूरे दिन की भागदौड़ से ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में हैं तो तैयारी और लगातार काम करना ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए भी समझ के साथ पढ़ाई करना बेहतर रहेगा।

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सिंह राशि का आर्थिक राशिफल- आज कुछ खरीदने या खर्च करने का मन हो सकता है और वह सही भी लगेगा। लेकिन थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। मुद्दा यह नहीं है कि आप खर्च कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह सही समय है। पैसों में संतुलन तब आएगा जब आप भावनाओं के बजाय असली जरूरत देखें। खर्च, सेविंग या इन्वेस्टमेंट में वही चुनें जो टिकाऊ हो, न कि जो सिर्फ अभी अच्छा लग रहा है।

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। शरीर भारी लग सकता है या धैर्य कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लंबे समय से खुद को ज्यादा धकेल रहे थे। आज जरूरी है कि आप थोड़ा धीमे चलें। समय पर खाना खाएं, शाम को हल्का रखें और खुद को आराम दें। थोड़ी ताजी हवा और शांत माहौल आपको जल्दी बेहतर महसूस करा सकता है।

सलाह- जिस काम में असली दम है, उसी पर ध्यान दें। जो चीज टिकेगी, वही आगे फायदा देगी।

लकी नंबर: 4

लकी रंग: एम्बर गोल्ड

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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