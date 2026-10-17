सिंह आज का राशिफल (17 अक्टूबर 2026) : केतु आज दूसरे की सुनने के साथ अपनी जरूरत स्पष्ट रखने का संकेत दे रहे
Leo Horoscope in hindi: परिवार में कोई अलग राय रखे तो उसे निजी विरोध न समझें। बातचीत में थोड़ा हास्य रखें, लेकिन किसी की संवेदनशील बात पर चुटकी लेने से बचें।
अपनी पसंद का काम करने और कुछ नया सोचने की इच्छा मजबूत रह सकती है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई, बच्चों और रचनात्मक काम की ओर ध्यान जाएगा। सुबह किसी विचार की कमजोर कड़ी समझ आ सकती है। बाद में उसी विचार को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का मन बनेगा। तारीफ की उम्मीद स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिक्रिया देर से मिले तो अपनी मेहनत को कम न आंकें। किसी पारिवारिक मिलन या दोस्तों की बातचीत में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। अपने विचार साझा करें, पर पूरी चर्चा अपने आसपास न रखें। निजी पसंद और साझेदारी के बीच राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में रहते हुए दूसरे की राय सुनने के साथ अपनी जरूरत स्पष्ट रखने का संकेत देते हैं। किसी गतिविधि में मन लगे तो उसे पूरा करने के लिए शांत समय निकालें। बच्चों या छोटे साथियों की कोशिश को परिणाम से पहले महत्व दें। इससे दिन का माहौल सहज रह सकता है।
आज का सिंह लव राशिफल
रिश्ते में हल्कापन लाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम जरूरी नहीं है। साथी की पसंद का छोटा काम या ध्यान से सुनी गई बात भी अच्छा असर डाल सकती है। अपनी भावनाएं व्यक्त करें, लेकिन बदले में तुरंत वैसी ही प्रतिक्रिया की मांग न रखें। किसी पुराने मुद्दे पर बात हो तो पहले सामने वाले का अनुभव समझें। नए परिचय में अपनी छवि चमकाने से ज्यादा सहज रहना उपयोगी होगा। बच्चों के साथ समय बिताते हुए हर गतिविधि को सीख या प्रतियोगिता न बनाएं।
आज का सिंह करियर राशिफल
रचनात्मक काम में शुरुआती मसौदा तैयार करना अच्छा कदम रहेगा। शुरुआत को ही बेहतरीन बनाने के दबाव में समय न गंवाएं। छात्र याद किए विषय को उदाहरण से समझाने की कोशिश करें। इससे समझ की कमी पकड़ में आ सकती है। ऑफिस में प्रस्तुति, लेखन या समस्या का नया हल सुझाने का मौका मिले तो बात संक्षेप में रखें। साथ में यह भी बताएं कि उसे लागू कैसे किया जा सकता है। खेल या अभ्यास से जुड़े लोगों को प्रशिक्षक की छोटी टिप्पणी उपयोगी लग सकती है। कारोबार में यात्रा की योजना बने तो पहले उसका उद्देश्य और जरूरी संपर्क तय करें। केवल व्यस्त दिखने के लिए नया काम न जोड़ें। जो जिम्मेदारी ली है, उसकी प्रगति साझा करते रहें।
आज का सिंह धन राशिफल
मनपसंद चीज खरीदने की इच्छा हो तो पहले जरूरी भुगतान अलग कर लें। साझा रकम के मामले में शनि मीन राशि के आठवें भाव में रहते हुए दस्तावेज, बकाया और जिम्मेदारी को ध्यान से समझने की जरूरत दिखाता है। आराम या सीख पर खर्च करते हुए गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में यह परखने की दिशा देता है कि सुविधा वास्तव में उपयोगी है या केवल क्षणिक चाह। किसी शुल्क की पूरी शर्त पढ़ें। जोखिम वाले निवेश को मनोरंजन न मानें। खर्च की सीमा पहले तय करना बाद में पछताने से बेहतर रहेगा।
आज का सिंह हेल्थ राशिफल
पसंद के काम में डूबकर भोजन या आराम टालने से बचें। उत्साह अच्छा हो तो भी दिन में छोटे विराम रखें। लंबे समय तक स्क्रीन देखें तो कुछ देर उससे हटकर हलचल करें। बाहर के कार्यक्रम के बाद शांत समय की जरूरत पड़ सकती है। उसे आलस्य न समझें। शरीर के संकेत देखकर गतिविधि की गति चुनें। रात में अधूरे विचार नोट कर लें, ताकि उन्हें बार बार याद रखने की जरूरत न रहे। नियमित सोने का क्रम अगले दिन की ऊर्जा संभालने में मदद करेगा।
आज की सलाह: अपनी रचनात्मकता को समय दें, लेकिन प्रतिक्रिया पाने की जल्दी न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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