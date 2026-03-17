सिंह राशिफल 17 मार्च: सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए विदेश जाने के योग, आर्थिक झगड़ों को सुलझाने का है दिन
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाली महिलाओं के लिए विदेश जाने के योग, आर्थिक झगड़ों को सुलझाने का है दिन
Leo Horoscope Today 17 March 2026 : सिंह राशि वालों को मौके मजबूत बनाते हैं। आपको लवलाइफ में एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपके पास मौके आएंगे, तब आपके चमकेंगे। आपको हेल्थ रिस्क को अवाइड करना है और अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना है। आर्थिक तौर पर समृद्धि आपके फेवर में रहेगी। आपको लव रिलेशनशिप में सिंपल रहना है। प्रोफेशनली आप आज अच्छे रहोगे। आज समृद्धि के कारण आपकी लाइफ में अच्छे पल आएंगे। आपकी हेल्थ में आज छोटे इश्यूज आ सकते हैं।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
अगर लंबी दूरी वाले रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इस समय खास मेहनत करनी होगी। आपका लव अफेयर इस समय गलत जा रहा है। कोशिश करें कि अपने गुस्से पर काबू करना सीखें। अच्छी तरह से व्यवहार करने पर ही आप रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे।.सिंगल लोगों के लिए आज अच्छा दिन है, आज किसी खास से मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हें प्रपोज करने में थोड़ा धैर्य रखना है. आज प्रपोज करने के लिए अच्छा दिन नहीं है। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति के परिवार वालों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी इस लड़ाई का असर आपकी लवलाइ्फ में नहीं आना चाहिए।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
सीनियर्स को आपका काम पसंद आएगा। वो आपके काम की तारीफ करेंगे। आपकी ईमानदारी और मेहनत आज रंग लाएगी। महिलाओं के लिए विदेश जाने के योग बनते दिख रहे हैं। कुछ लोगों को विदेश में काम करने का मौका भी मिलेगा। वहीं आज कुछ लोग ऑफिस में ज्यादा समय बिता सकते हैं। अकाउंटिंग और बैकिंग की फील्ड से जुड़े लोगों का दिन बिजी रह सकता है। मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड से जुड़े लोगों को आज अपने प्रमोशन से जुड़ा कोई पॉजिटिव संकेत मिल सकता है। जिनका अपना खुद का बिजनेस है, उन्हें आज कोई ना कोई फायदा मिलता दिख रहा है। विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स के लिए आज भी दिल खास है क्योंकि एडमिशन से जुड़े पैसों की बड़ी परेशानी दूर होने की संभावना है।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज आर्थिक विवादों को आपको अपने भाईबहनों के साथ दूर करना है। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए आज किसी को पैसा दान में देना भी अच्छा रहेगा, इसके अलावा आपको अपने किसी दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। परिवार में कहीं सेलिब्रेशन को लेकर आपको भी पैसा देना पड़ सकता है। बिजनेसमैन के लिए भी दिन अच्छा रहेगा, वो प्रमोटर्स के जरिए से फंड लाने में आज सफल रहेंगे। आज महिलाएं भी ज्वैलरी खरीद सकती हैं।यह भी अच्छा निवेश है।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि के लोगों को छोटी दिक्कतों को भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको किसी डॉक्टर से सलाह लेनी है। आपको दिन की शुरूआत किसी पार्क में जॉगिंग या फिर हल्की एक्सरसाइज से करनी चाहिए, सुबह के समय जरूर करें। आपको आंखों से जुडी दिक्कतें आज हो सकती हैं। इसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। आपको खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो काने में फाइबर से भरी हैं, जूस भी लेना शुरू करें। गर्भवती महिलाओं को इस समय एडवैंचर्स स्पोर्ट्स से दूर रहना है। आज सर्जरी के लिए दिन अच्छा है, अगर आपकी कोई सर्जरी प्लान है, तो करवा लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट