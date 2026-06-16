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सिंह राशिफल 17 जून 2026: जल्दी किसी बात पर प्रतिक्रिया ना दें, छोटी हानि भी लापरवाही से हो सकती है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Singh Rashi ka Rashifal: सुबह का शांत समय दिन की दिशा तय कर सकता है। देर दोपहर में जल्दबाजी से बात और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भावनात्मक सहारा लेने में आज संकोच नहीं करना चाहिए।

सिंह राशिफल 17 जून 2026: जल्दी किसी बात पर प्रतिक्रिया ना दें, छोटी हानि भी लापरवाही से हो सकती है

परिवार और काम, दोनों तरफ से थोड़े सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है। मन में भरोसा थोड़ा कम रहे तो इसे कमजोरी न समझें। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को खुद से ज्यादा अपनों की आवाज चाहिए होती है। आज वही दिन है। खर्च आय से आगे निकलता दिख सकता है, इसलिए दिन को सहजता से नहीं, समझदारी से चलाएं। ऑफिस की मीटिंग में अपनी बात रखते समय तुलना से बचें। चंद्रमा मेष में है, इसलिए मन जल्दी प्रतिक्रिया देना चाहेगा, पर आपके लिए संयम ही रक्षा करेगा। खाने पीने में लापरवाही नुकसान दे सकती है। कहीं छोटी हानि की आशंका भी बनती है, इसलिए सामान, दस्तावेज और ऑनलाइन लेनदेन संभालकर रखें। विद्यार्थियों का मन इधर उधर जा सकता है। कारोबारियों को बिना पूरी तैयारी बाहर जाने या लंबी दौड़ लगाने से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा।

सिंह लव राशिफल

जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति आज आपकी बात से जल्दी आहत हो सकते हैं, खासकर यदि आप थकान में बोल रहे हों। इसलिए पहले अपना मन स्थिर करें, फिर चर्चा करें। घर का माहौल संभालने में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ऑफिस की किसी मीटिंग से लौटकर मन भारी हो, तो सीधे शिकायत शुरू करने के बजाय थोड़ा पानी पीकर शांत बैठें। बच्चों पर निगरानी रखें, क्योंकि उनका ध्यान भटक सकता है। परिवार में किसी की नाराजगी स्थायी नहीं है। थोड़ी नरमी से बात करेंगे तो बात सुलझ जाएगी। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा भरोसा काम आएगा। आपको आज यह याद रखना है कि हर असहमति दूरी नहीं बनाती। कई बार वही रिश्ते की सच्चाई भी दिखाती है।

सिंह करियर राशिफल

करियर में आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, पर काम करने की क्षमता कम नहीं हुई है। ऑफिस में मीटिंग, लक्ष्य या वरिष्ठों की अपेक्षा आपको दबाव में ला सकती है। ऐसे में तैयारी और तथ्य आपका सहारा होंगे। किसी काम को टालते जाने से तनाव बढ़ेगा। पहले जरूरी काम पूरा करें। विद्यार्थी पढ़ाई के समय बेकार की बातों, इधर उधर के वीडियो या अनावश्यक संगत में समय गंवा सकते हैं। इसे पहचानकर दिन को वापस पटरी पर लाना होगा। व्यापारियों को यात्रा या विस्तार की सोच पर एक बार फिर लागत और लाभ देखना चाहिए। हर बाहर की दौड़ लाभ नहीं देती। बचने लायक गलती यही है कि भावनात्मक अस्थिरता में पेशेवर फैसला ले लें। सुबह योजना बनाएं। शाम तक तस्वीर साफ रहेगी।

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सिंह धन राशिफल

खर्च पर नजर जरूरी है। आय आ रही हो, फिर भी निकासी ज्यादा महसूस हो सकती है। घर, सुविधा, यात्रा या खाने पर पैसे बढ़ सकते हैं। आज जोखिम वाला आर्थिक कदम या जल्द लाभ के भरोसे बड़ा खर्च करना सही नहीं। किसी मीटिंग, बुकिंग या ऑर्डर के नाम पर एडवांस देते समय शर्त पढ़ लें। छोटी हानि भी लापरवाही से हो सकती है। एक राहत यह है कि सही नियंत्रण से स्थिति संभाली जा सकती है। पूरा दिन खराब वित्तीय नहीं है, बस ढील देने वाला नहीं है।

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सिंह हेल्थ राशिफल

खानपान पर ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर की कच्ची या बहुत मसालेदार चीजें पेट बिगाड़ सकती हैं। शरीर में गर्मी और चिड़चिड़ापन बढ़े तो सादा भोजन लें। ज्यादा खाली पेट रहने से भी कमजोरी लग सकती है। दोपहर के बाद थोड़ा मीठा पानी या नींबू पानी राहत देगा। मन भारी हो तो अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दो मिनट बात कर लें। यही मानसिक सहारा भी दवा जैसा काम करेगा।

आज की सलाह: आत्मविश्वास कम लगे तो रुकें नहीं, बस फैसले भाव में नहीं, तथ्य देखकर लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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