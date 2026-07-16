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आज का सिंह राशिफल 17 जुलाई: केतु के कारण तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में ताकत लगाएं

By Anita Baranwal
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aaj ka Singh Rashifal: दिन अच्छा है अपनी छवि मजबूत करने के लिए, पर हर चमक को तुरंत अवसर मान लेना ठीक नहीं होगा। पढ़ें सिंह राशि का पूरा राशिफल

आज का सिंह राशिफल 17 जुलाई: केतु के कारण तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में ताकत लगाएं

Leo Horoscope today 17 july: आपके लिए यह दिन प्रभावशाली तो है, लेकिन भीतर हल्की उलझन भी साथ रह सकती है। चंद्रमा आपकी राशि में होने से लोग आपको नोटिस करेंगे। व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और उपस्थिति का असर भी दिखेगा। शुक्र भी आपका साथ दे रहा है, इसलिए आत्मविश्वास, प्रस्तुति और सामाजिक छवि में निखार आ सकता है। फिर भी केतु के कारण कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप खुद ही तय नहीं कर पा रहे कि किस दिशा में पूरी ताकत लगानी है। बाहर से तारीफ मिले और भीतर से थोड़ा खालीपन महसूस हो, तो उसे सामान्य मानें। सूर्य बारहवें भाव के असर में है, इसलिए कुछ काम पर्दे के पीछे, चुपचाप या तैयारी के चरण में रखना बेहतर रहेगा। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या संपर्क मिल सकते हैं। सामाजिक सम्मान, अच्छी प्रतिक्रिया या पहचान बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन बड़े फैसले लेते समय भावनाओं के साथ तथ्य भी देखें।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा और लोग आपकी ओर खिंच सकते हैं। प्रेम संबंध में रोमांटिक मूड बनेगा, लेकिन अपने मन की उलझन साथी पर न डालें। राहु की वजह से साझेदारी वाले रिश्तों में अपेक्षाएं उलझ सकती हैं, इसलिए कोई भी बड़ी बात साफ शब्दों में कहें। शादीशुदा लोगों को यह समझना होगा कि हर बात अपनी शर्त पर नहीं चल सकती। साथी की बात सुनना भी जरूरी है। अगर आप किसी संबंध को लेकर निर्णय सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी न करें। परिवार और मित्रों से भी अच्छा व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि छोटी सी अनदेखी गलत संदेश दे सकती है। शाम का समय मेलजोल के लिए अच्छा रह सकता है।

सिंह राशिफल करियर

करियर में यह दिन ध्यान खींचने वाला हो सकता है। मंगल काम के क्षेत्र में मेहनत और परिणाम की भूख बढ़ा रहा है, इसलिए आप लक्ष्य पर मजबूत फोकस रख पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों की नजर में आने का मौका मिल सकता है। प्रस्तुति, इंटरव्यू, क्लाइंट डील, नेतृत्व या टीम को दिशा देने वाले काम अच्छे रहेंगे। कारोबारी लोगों को नए ऑर्डर, पूछताछ या पुराने संपर्कों से सक्रियता मिल सकती है। विद्यार्थी भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, पर केवल आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं है। बुध वक्री होने से दोस्तों, टीम या नेटवर्क से आई जानकारी जांचकर ही उपयोग करें। कोई भी जरूरी निर्णय, खासकर निवेश, साझेदारी या बड़ा वादा, सोच समझकर करें। सराहना मिल सकती है, मगर स्थिरता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा।

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सिंह धन राशिफल

वित्तीय स्थिति ठीकठाक रह सकती है और कमाई के अवसर भी दिख सकते हैं। फिर भी जोखिम भरे निवेश, केवल सुनकर पैसा लगाने या जल्द लाभ की उम्मीद में कदम उठाने से बचना बेहतर होगा। कारोबार में नए ऑर्डर आएं तो शर्तें और समयसीमा साफ रखें। खर्च व्यक्तित्व, सुविधा, यात्रा या सामाजिक कारणों से बढ़ सकते हैं। जो भी निवेश करें, पहले जांच लें कि वह आपकी वर्तमान जरूरत और बजट से मेल खाता है या नहीं। संयमित सोच आज ज्यादा फायदेमंद रहेगी।

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सिंह हेल्थ राशिफल

ऊर्जा और आकर्षण दोनों अच्छे रहेंगे, पर मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें। बाहर से आप सक्रिय दिखेंगे, लेकिन भीतर आराम की जरूरत हो सकती है। नींद पूरी रखें और देर रात तक अनावश्यक जागना कम करें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और कुछ समय अकेले बिताना अच्छा रहेगा। अगर मन भ्रमित लगे, तो तुरंत बड़ा फैसला लेने के बजाय थोड़ी दूरी बनाकर सोचें। यही मानसिक संतुलन बनाए रखेगा।

आज की सलाह: तारीफ से खुश रहें, लेकिन बड़े फैसले केवल साफ दिमाग से ही लें।

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Anita Baranwal

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Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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