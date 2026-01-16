Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 17 जनवरी 2026: सिंह राशि आज लवअफेयर में डिप्लोमेटिक रहें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope today 17 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि आज लवअफेयर में डिप्लोमेटिक रहें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Jan 16, 2026 08:24 pm IST
Leo Horoscope Today 17 January 2026: आज आप लाइफ में आने वाले तूफानों को कम करें। अपने आइडियाज को लेकर इमानदार रहें, खासकर लवलाइफ और ऑफिस लाइफ में। आपको प्रोफेशनल तनाव को कम से कम करना है, खासकर आप अपने अनुशासन के जरिए इससे बाहर आना है। आपकी लाइफ में आज समृद्धि रहेगी , लेकिन आपकी हेल्थ आपके लिए आज चिंता का विषय रहेगी । आज लवअफेयर में डिप्लोमेटिक रहें। अपने लवर को अच्छे से रखें। प्रोफेशनल इश्यूज को सोल्व करने के लिए एफर्ट दिखाएं। आर्थिक तौर पर आप आज अच्छे हैं।

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि के लोगों को लव अफेयर को प्रॉडक्टिव रखना है। आपको एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। जो लोग लंबे दूरी के लिए रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को एक दूसरे के साथ फोन पर कनेक्ट रहना चाहिए।आपकी कोइ बात आज पार्टनर को हर्ट ना करें, इसका खास ध्यान रखें। दिन का दूसरा भाग उन लोगों के लिए अच्छा है, जो एक्स लवर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आज महिलाओं के प्रैग्नेंट होने के हाइ चांस हैं। अनमैरिड महिलाओं को इसका खास ध्यान रखना चाहिए।

सिंह करियर राशिफल

आज आपको काम और एथिक्स से समझौता नहीं करना है। दिन के पहले भाग में चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन आप आखिर में सभी चैलेंज को अच्छे से पूरा करने में सफल होंगे। जो लोग सीनियर पॉजिशन में हैं, वो लोग आज काम में कॉम्पिटीशन पाएंगे। आज बिजनेस डेवल्पर्स और मार्केटिंग पर्सनल का दिन बिजी रहेगा। आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। कुछ मीडिया पर्सनल को आज चैलेज फेस करना पड़ सकता है।बिजनेसमैन को आज लाइसेंसिग से जुड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। इस क्राइसिस से निपटने के लिए आपको तुरंत एक्शन लेना होगा।

सिंह मनी राशिफल

आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं होगी, और आप किसी दोस्त या भाई-बहन को पैसों से जुड़ी मदद क सकते हैं। आप आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी का शिकार हो सकती हैं।बिजनेसमैन को धन की कमी नहीं होगी क्योंकि प्रमोटर निवेश करेंगे, जिससे बेहतर विकास सुनिश्चित होगा। बैंक से लोन भी स्वीकृत हो जाएगा, जिससे आपकी संपत्ति में और वृद्धि होगी।

सिंह हेल्थ राशिफल

बुजुर्ग आज नींद ना आने की शिकायत भी क सकते हैं। आपको हेल्थको लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, इससे आपको बचना है। आज आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, खासकर सांस से जुड़ी दिक्कतों से। जिन लोगों को अस्थमा है, उन लोगों को इसको लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों के आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। आज आपके आंखों और कानों में भी दिक्कत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
