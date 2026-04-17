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सिंह राशिफल 17 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के जीवन में रहेगी उथल-पुथल, चिड़चिड़ेपन से हो सकते हैं परेशान

Apr 17, 2026 07:03 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 अप्रैल का दिन…

सिंह राशिफल 17 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के जीवन में रहेगी उथल-पुथल, चिड़चिड़ेपन से हो सकते हैं परेशान

Leo Horoscope Today 17 April 2026, सिंह राशिफल : आज कोई बड़ा सवाल बार-बार दिमाग में आ सकता है, जब तक आप उसे गंभीरता से नहीं लेते। यह यात्रा, पढ़ाई, किसी बड़े प्लान या जिंदगी की दिशा से जुड़ा हो सकता है। दिक्कत यह नहीं है कि आपके पास विकल्प नहीं हैं, बल्कि यह है कि एक रास्ता आपसे साफ जवाब मांग रहा है। उथल-पुथल सी स्थिति रह सकती है। दिन की तेज ऊर्जा इस दबाव को और ज्यादा महसूस करा सकती है। राहत तब मिलेगी जब आप इस बात को घुमाना बंद करेंगे और मान लेंगे कि असल में क्या चीज आपके लिए अब भी जरूरी है। आपको आज पूरे भविष्य का फैसला नहीं करना है, बस यह देखना है कि थोड़ी देर बाद भी कौन सा रास्ता उतना ही सही लगता है। दिन के दूसरे हिस्से तक सोच ज्यादा साफ हो जाएगी और एक फैसला बाकी सब से ज्यादा सच्चा लगने लगेगा।

आगे पढ़ें सिंह राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल

सिंह राशि का लव राशिफल- आज अंदर की बेचैनी रिश्ते पर असर डाल सकती है, खासकर अगर आप यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि सब ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर आपकी दूरी महसूस कर सकता है, भले ही वजह न समझ पाए। कोई साथ में प्लान, हल्की बातचीत या एक सच्चा पल चीजों को बेहतर कर सकता है, बजाय सब कुछ सामान्य दिखाने के। अगर आप सिंगल हैं, तो आकर्षण जल्दी हो सकता है, लेकिन असली कनेक्शन उस व्यक्ति से बनेगा जो खुला, कॉन्फिडेंट और बात करने में आसान लगे। आज यह देखना ज्यादा जरूरी है कि पहली इंटरेस्ट के बाद भी बातचीत नेचुरल रहती है या नहीं। हल्की और आसान बातचीत आपको ज्यादा सही संकेत दे सकती है।

सिंह राशि का करियर राशिफल- आज छोटे-छोटे कामों के बीच एक बड़ा लक्ष्य आपका ध्यान मांग सकता है। कोई प्रपोजल, एप्लीकेशन, क्रिएटिव आइडिया या आगे की दिशा से जुड़ा फैसला बार-बार सामने आ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक और काम नहीं है, बल्कि भविष्य से जुड़ी चीज है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काम में सुधार तब आएगा जब आप बड़े प्लान को सही जगह देंगे। नौकरी में हैं तो एक मजबूत कदम कई छोटे कामों से ज्यादा असर करेगा। बिजनेस में हैं तो दिशा और तैयारी पर ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने पर नहीं। स्टूडेंट्स के लिए भी आज समझ के साथ पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल-आज कोई खर्च इनाम जैसा लग सकता है। कोई खरीदारी, घूमने का प्लान या फैसला आपको सही लग सकता है क्योंकि उससे खुशी या आजादी का एहसास मिलता है। यह गलत नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा सोच लेना जरूरी है। कई बार उत्साह चीजों को ज्यादा अच्छा दिखा देता है, जितना वह वास्तव में होती हैं। पैसों के मामले में समझ तब आएगी जब आप थोड़ा रुकेंगे। खर्च, समय और पहले से चल रही जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर फैसला लें। अगर सेविंग, इन्वेस्टमेंट या शेयर बाजार से जुड़ा मामला है, तो चमक के बजाय स्थिरता को ज्यादा महत्व दें। आज शांत और सोच-समझकर लिया गया कदम ज्यादा सही रहेगा।

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज दिमाग ज्यादा एक्टिव रह सकता है, जिससे शरीर उतना शांत महसूस नहीं करेगा। नींद में रुकावट, आंखों पर जोर, चिड़चिड़ापन या यह महसूस होना कि आप मौजूद हैं लेकिन दिमाग आगे भाग रहा है- ऐसी स्थिति बन सकती है। थकान काम से नहीं, बल्कि अंदर की ज्यादा हलचल से आ सकती है। आज शाम को थोड़ा धीमा रखना जरूरी है। समय पर खाना खाएं, स्क्रीन और शोर से दूरी बनाएं और दिन का एक हिस्सा खाली छोड़ दें। हल्की वॉक, ताजी हवा या थोड़ा शांत समय आपको जल्दी बैलेंस में ला सकता है। जब आप खुद को थोड़ा धीमा करेंगे, तभी शरीर भी साथ देगा।

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सलाह- बड़े सवाल को गंभीरता से लें, लेकिन जल्दबाजी में जवाब न दें। जो बात शाम तक भी सही लगे, उसी पर भरोसा करें।

लकी नंबर: 9

लकी रंग: सिल्वर

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इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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