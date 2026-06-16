सिंह राशिफल 16 जून 2026: आज चंद्रमा भरणी नक्षत्र में, कोई प्लानिंग बदल सकती है, पढ़ें राशिफल
सिंह राशिफल:आज सिंह राशि वालों के लिए कोई प्लानिंग बदल सकती है, इसलिए परेशान ना हों, लवलाइफ और बिजनेस में भी आपके लिए आज क्या ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी
आज का सिंह राशिफल: धन का संतुलन बना रहने से मन को थोड़ी राहत मिलेगी। आय और खर्च लगभग बराबरी पर चलते दिख रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। दिन औसत है, पर सही ढंग से चलाया जाए तो कई छोटी खुशियां देगा। चंद्रमा मेष में होने से काम में गति रहेगी और भरणी नक्षत्र परिवार के लिए कुछ जरूरी निर्णय याद दिला सकता है। घर का माहौल आपकी बोलचाल से बहुत प्रभावित होगा। इसलिए शांत रहकर निर्णय लें। यदि कहीं दूर जाने की योजना थी, तो उसमें बदलाव या रद्द होने की संभावना है। इसे नुकसान न मानें। इससे समय और ऊर्जा किसी जरूरी घरेलू काम में लग सकती है। यदि घर, मकान या संपत्ति खरीदने की सोच चल रही है, तो अभी थोड़ा रुकना समझदारी होगी। बच्चों की पढ़ाई, उनकी दिनचर्या और घर की लय आज मुख्य विषय रहेंगे। सुबह का शांत समय योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। देर दोपहर में थकान के बीच किसी बात को बड़ा मुद्दा न बनाएं।
सिंह लव राशिफल
प्रेम जीवन में सुधार का संकेत है। साथी के साथ नरमी से बात होगी तो दूरी घट सकती है। घर में बच्चों के होमवर्क, स्कूल की तैयारी या किसी छोटे काम में साथ बैठना रिश्तों को सहज करेगा। यदि पिछले दिनों कोई खींचतान रही है, तो आज उसे धीरे से सुलझाने का मौका मिल सकता है। परिवार में आपकी उपस्थिति लोगों को भरोसा देगी, बशर्ते आप केवल निर्देश न दें, थोड़ा सुनें भी। अविवाहित लोग किसी पुराने परिचित से फिर बात शुरू कर सकते हैं। मित्रों के बीच भी आपकी गर्मजोशी सराही जाएगी। राहत यह है कि रिश्तों के मामले में दिन संभलने वाला है, बस जल्द निष्कर्ष पर न पहुंचें।
सिंह करियर राशिफल
कारोबार और आय का दिन सामान्य है। कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं, पर स्थिरता बनी रह सकती है। जिन छात्रों को पढ़ाई में अटकाव था, उन्हें किसी सहपाठी से मदद मिल सकती है। नोट्स, रिविजन या एक कठिन सवाल की समझ अचानक आसान हो सकती है। नौकरीपेशा लोग आज बड़े दावे करने के बजाय अपना रोज का काम शांत ढंग से पूरा करें। अगर कोई यात्रा आधारित काम रुक गया है, तो उसी समय में लंबित कागज या पेंडिंग मेल निपटा लें। संपत्ति, मकान या नए स्थान से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर है। व्यवसायी पुराने ग्राहक से संतोषजनक व्यवहार पाएंगे। भूल यह होगी कि आप छोटे बदलाव से चिड़ जाएं। दिन धीमा है, लेकिन बेकार नहीं। स्थिर कदम ही लाभ देंगे।
सिंह मनी राशिफल
आय और खर्च का संतुलन बना रहेगा। यह बहुत चमकदार नहीं, पर सुरक्षित स्थिति है। घर के लिए जरूरी सामान खरीदा जा सकता है, पर मकान या बड़ी संपत्ति से जुड़ा फैसला अभी रोकें। बच्चों की पढ़ाई या घर की सुविधा पर खर्च हो सकता है, जो उचित भी रहेगा। अगर किसी रद्द हुई यात्रा से पैसा बचे, तो उसे तुरंत दूसरे खर्च में न उड़ाएं। थोड़ी राशि बचत खाते में डालना ठीक रहेगा। भरोसा रखें, आर्थिक आधार डगमगाता नहीं दिख रहा।
सिंह हेल्थ राशिफल
शरीर सामान्य रहेगा, पर मानसिक थकान घरेलू जिम्मेदारियों से आ सकती है। लगातार बोलते रहने के बजाय कुछ समय चुप रहना भी आराम देगा। आंखों और पीठ को आराम दें, खासकर यदि बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई या कागजी काम कर रहे हों। दोपहर में बहुत भारी भोजन सुस्ती बढ़ा सकता है। हल्का घर का बना खाना और पर्याप्त पानी दिन को सहज रखेगा। रात में सोने से पहले अगले दिन की छोटी सूची बना लें।
आज की सलाह: घर के छोटे काम खुद संभालिए, बड़े फैसले खासकर मकान वाले फिलहाल रोककर रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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