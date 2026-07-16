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आज का सिंह राशिफल 16 जलाई: चंद्रमा के असर से आत्मविश्वास आएगा, शुक्र आकर्षण बढा रहा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: अपने लिए समय निकालने, पहनावे पर ध्यान देने, किसी रचनात्मक काम में मन लगाने या रुकी हुई निजी योजना को फिर से पकड़ने का अच्छा मौका है।

आज का सिंह राशिफल 16 जलाई: चंद्रमा के असर से आत्मविश्वास आएगा, शुक्र आकर्षण बढा रहा

Leo Horoscope today 16 july 2026: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा, खर्चीला या भीतर से थकाने वाला लग सकता है। मन बिना स्पष्ट कारण के बोझिल हो, तो खुद पर ज्यादा सख्ती न करें। कुछ काम उम्मीद से देर से चल सकते हैं और इस वजह से आपको लगेगा कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिख रहा। यात्रा, दूर की बात, खर्च या अनावश्यक उलझनों में सावधानी रखना बेहतर रहेगा। जो बातें अभी साफ नहीं हैं, उन पर तुरंत फैसला करना जरूरी नहीं है। दोपहर के बाद स्थिति धीरे धीरे बदलेगी। चंद्रमा के बदलते असर से आत्मविश्वास लौटेगा, चेहरे पर चमक आएगी और लोगों से मिलना जुलना आसान लगेगा। शुक्र आपकी राशि में आकर्षण बढ़ा रहा है, इसलिए बाद का हिस्सा सामाजिक और निजी दोनों स्तर पर ज्यादा जीवंत लगेगा। फिर भी भीतर की थकान को पूरी तरह अनदेखा न करें। मेष से मीन तक सभी राशिफल

सिंह लव राशिफल

प्रेम संबंधों में शुरुआत थोड़ी चुप्पी या दूरी के साथ हो सकती है। आप या आपका साथी किसी निजी बात में उलझा रह सकता है। ऐसे में अनुमान लगाने से बेहतर है सीधी और शांत बात करना। दिन बढ़ने पर आपका आकर्षण और अभिव्यक्ति दोनों बढ़ेंगे। प्रेमी युगलों के लिए शाम का समय अधिक गर्मजोशी भरा रह सकता है। साथ समय बिताने, घूमने, कॉफी पर मिलने या खुलकर बात करने का मौका बन सकता है। विवाहित लोगों को भी यह समझना होगा कि हर चिड़चिड़ापन रिश्ते की समस्या नहीं होता, कभी कभी यह केवल थकान होती है। साझेदारी में राहु की वजह से दूसरे की बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। सामने वाले को स्पेस देकर चलेंगे तो तालमेल बेहतर रहेगा।

सिंह करियर राशिफल

कामकाज में सुबह धैर्य सबसे बड़ा हथियार रहेगा। करियर से जुड़े कुछ मामले धीमे पड़ सकते हैं या आपको लगे कि लोग स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। ऐसे समय में अधूरे निष्कर्ष से बचें। मीटिंग, टीम वर्क और नेटवर्क से जुड़े कामों में पुराने संदेश, फाइल या निर्णय दोबारा देखने पड़ सकते हैं। दोपहर के बाद आपकी उपस्थिति मजबूत होगी और आप अपनी बात बेहतर ढंग से रख पाएंगे। नेतृत्व, प्रस्तुति, प्रदर्शन, पब्लिक डीलिंग, क्रिएटिव कार्य या टीम को संभालने में लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए पहले हिस्से में एकांत उपयोगी रहेगा, जबकि बाद के हिस्से में आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखना या चर्चा करना आसान होगा। काम में जल्द नतीजे की जगह निरंतरता पर भरोसा रखें।

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सिंह धन राशिफल

खर्च पर नजर रखना जरूरी है। सुबह बिना योजना के भुगतान, यात्रा, सुविधा या ऑनलाइन खरीद पर पैसा निकल सकता है। जरूरी बिल और गैर जरूरी खर्च अलग कर लें। आय की संभावना बनी रहेगी, खासकर नेटवर्क या समूह से जुड़े कामों में, लेकिन अभी जो आए उसे पूरी तरह खर्च कर देना ठीक नहीं होगा। शाम के बाद खुद पर खर्च करने का मन बनेगा। सीमित रखें। किसी साझेदारी या साझा पैसे के मामले में शर्तें स्पष्ट पढ़ें।

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सिंह हेल्थ राशिफल

मानसिक थकान और नींद की कमी का असर दिन के पहले हिस्से में ज्यादा दिख सकता है। ज्यादा सोचने से ऊर्जा गिरती महसूस होगी। यात्रा में सावधानी रखें और जल्दी में न निकलें। बाद में शरीर हल्का लगेगा, पर आराम की जरूरत बनी रहेगी। पानी, हल्का भोजन और थोड़ी देर अकेले रहकर मन को रीसेट करना फायदेमंद रहेगा। देर रात तक स्क्रीन देखना कम करें।

आज की सलाह: सुबह खुद को ढील दें, शाम को आत्मविश्वास के साथ छोटे काम पूरे करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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