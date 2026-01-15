सिंह राशिफल 16 जनवरी: सिंह राशि आज अलग-अलग सोर्स से मिलेगा पैसा, ऑफिस रोमांस में न पड़ें

संक्षेप: Leo Horoscope today 16 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

सिंह राशि आज अलग-अलग सोर्स से मिलेगा पैसा, ऑफिस रोमांस में न पड़ें सिंह राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन आपका रोमांटिक रिश्ता समृद्ध रहेगा, आपको ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने के कई मौके मिलेंगे, जो आप दोनों को पसंद आएगी। आप इस वीकेंड पर छुट्टी का प्लान बना सकते हैं या रोमांटिक डिनर कर सकते हैं, जहां भविष्य के बारे में जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ रिश्ते जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, दिन खत्म होने से पहले उनमें पॉजिटिव मोड़ आएगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वे अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए फोन पर बात कर सकते हैं। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आज उनकी पारिवारिक जिंदगी खराब हो सकती है।

सिंह राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन नई जिम्मेदारियों से समय काफी बिजी रहेगा। क्लाइंट्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय आपको कॉन्फिडेंस से काम लेना होगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर और एनिमेशन प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के मौके मिलेंगे। कुछ नए लोगों को टीम में घुलने-मिलने में दिक्कत होगी। आपको ऐसे नए काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिनके लिए टेक्निकल जानकारी की जरूरत हो। टेक्सटाइल, लेदर, खाने-पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करने वाले जातकों को आज अच्छा रिटर्न मिलेगा।

सिंह राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपको अलग-अलग सोर्स से पैसा आता हुआ दिख सकता है, जिसमें पिछला इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। आज खर्च भी बढ़ सकता है। आज सोना खरीदने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन पक्का करें कि आपके पास वॉलेट में पर्याप्त पैसे हों। कोई दोस्त आपसे फाइनेंशियल मदद मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। आज घर की मरम्मत कराने, नया घर खरीदने या जमीन खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। कुछ पुरुषों को किसी रिश्तेदार या दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।

सिंह राशि का आज का सेहत राशिफल: आज सेहत के मामले में आप भाग्यशाली हैं। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या जीवन पर असर नहीं डालेगी, लेकिन कुछ लोगों को गले में इन्फेक्शन, खांसी, छींक और सिरदर्द हो सकता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, उन्हें दवा लेना नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे पेट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। यात्रा कर रहे सीनियर लोगों को मेडिकल किट साथ रखनी चाहिए। आपको शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ