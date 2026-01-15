Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 16 January 2026 Aaj ka Singh Rashifal future prediction
सिंह राशिफल 16 जनवरी: सिंह राशि आज अलग-अलग सोर्स से मिलेगा पैसा, ऑफिस रोमांस में न पड़ें

सिंह राशिफल 16 जनवरी: सिंह राशि आज अलग-अलग सोर्स से मिलेगा पैसा, ऑफिस रोमांस में न पड़ें

संक्षेप:

Leo Horoscope today 16 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Jan 15, 2026 09:59 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 16 January 2026 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 16 जनवरी 2026: अपनी लव लाइफ में संवेदनशील रहें, और रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए कदम भी उठाएं। आज प्रोफेशनल सफलता को अच्छी सेहत और धन का साथ मिलेगा। एक सही फाइनेंशियल प्लान बनाएं और आज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तलाश करें। बिना शर्त प्यार दिखाएं, और यह आपकी पर्सनल लाइफ में दिखेगा। आपकी ऑफिस लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। पैसे और सेहत दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह राशि आज अलग-अलग सोर्स से मिलेगा पैसा, ऑफिस रोमांस में न पड़ें

सिंह राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन आपका रोमांटिक रिश्ता समृद्ध रहेगा, आपको ऐसी एक्टिविटी में शामिल होने के कई मौके मिलेंगे, जो आप दोनों को पसंद आएगी। आप इस वीकेंड पर छुट्टी का प्लान बना सकते हैं या रोमांटिक डिनर कर सकते हैं, जहां भविष्य के बारे में जरूरी फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ रिश्ते जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, दिन खत्म होने से पहले उनमें पॉजिटिव मोड़ आएगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वे अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए फोन पर बात कर सकते हैं। शादीशुदा पुरुषों को ऑफिस रोमांस में नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आज उनकी पारिवारिक जिंदगी खराब हो सकती है।

ये भी पढ़ें:3 बार बुध 2026 में चलेंगे उलटी चाल, इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन
ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में राहु-मंगल की चाल से पलटेगा इन 3 राशियों का भाग्य, चमक उठेगी किस्मत

सिंह राशि का आज का करियर राशिफल: आज के दिन नई जिम्मेदारियों से समय काफी बिजी रहेगा। क्लाइंट्स को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय आपको कॉन्फिडेंस से काम लेना होगा। आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आर्किटेक्चर और एनिमेशन प्रोफेशनल्स को विदेश जाने के मौके मिलेंगे। कुछ नए लोगों को टीम में घुलने-मिलने में दिक्कत होगी। आपको ऐसे नए काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिनके लिए टेक्निकल जानकारी की जरूरत हो। टेक्सटाइल, लेदर, खाने-पीने की चीजों, ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करने वाले जातकों को आज अच्छा रिटर्न मिलेगा।

सिंह राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन आपको अलग-अलग सोर्स से पैसा आता हुआ दिख सकता है, जिसमें पिछला इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। आज खर्च भी बढ़ सकता है। आज सोना खरीदने के लिए अच्छा दिन है, लेकिन पक्का करें कि आपके पास वॉलेट में पर्याप्त पैसे हों। कोई दोस्त आपसे फाइनेंशियल मदद मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। आज घर की मरम्मत कराने, नया घर खरीदने या जमीन खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। कुछ पुरुषों को किसी रिश्तेदार या दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है।

ये भी पढ़ें:कल शाम में करें शुक्र प्रदोष व्रत का खास उपाय, शिव जी की कृपा से बढ़ेगा सौभाग्य
ये भी पढ़ें:16 जनवरी को माघ शुक्र प्रदोष व्रत, पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत कथा व शिव जी की आरती

सिंह राशि का आज का सेहत राशिफल: आज सेहत के मामले में आप भाग्यशाली हैं। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या जीवन पर असर नहीं डालेगी, लेकिन कुछ लोगों को गले में इन्फेक्शन, खांसी, छींक और सिरदर्द हो सकता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, उन्हें दवा लेना नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे पेट दर्द की शिकायत कर सकते हैं। यात्रा कर रहे सीनियर लोगों को मेडिकल किट साथ रखनी चाहिए। आपको शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Leo Rashifal Leo Zodiac leo अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने